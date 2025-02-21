クォートセクション
通貨 / ACGLN
ACGLN: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a

18.17 USD 0.10 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACGLNの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり17.96の安値と18.17の高値で取引されました。

Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.96 18.17
1年のレンジ
16.44 20.97
以前の終値
18.07
始値
18.00
買値
18.17
買値
18.47
安値
17.96
高値
18.17
出来高
98
1日の変化
0.55%
1ヶ月の変化
3.24%
6ヶ月の変化
3.83%
1年の変化
-10.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K