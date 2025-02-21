通貨 / ACGLN
ACGLN: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a
18.17 USD 0.10 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACGLNの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり17.96の安値と18.17の高値で取引されました。
Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.96 18.17
1年のレンジ
16.44 20.97
- 以前の終値
- 18.07
- 始値
- 18.00
- 買値
- 18.17
- 買値
- 18.47
- 安値
- 17.96
- 高値
- 18.17
- 出来高
- 98
- 1日の変化
- 0.55%
- 1ヶ月の変化
- 3.24%
- 6ヶ月の変化
- 3.83%
- 1年の変化
- -10.62%
