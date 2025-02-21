Divisas / ACGLN
ACGLN: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a
18.07 USD 0.08 (0.44%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACGLN de hoy ha cambiado un 0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.97, mientras que el máximo ha alcanzado 18.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
17.97 18.15
Rango anual
16.44 20.97
- Cierres anteriores
- 17.99
- Open
- 18.02
- Bid
- 18.07
- Ask
- 18.37
- Low
- 17.97
- High
- 18.15
- Volumen
- 145
- Cambio diario
- 0.44%
- Cambio mensual
- 2.67%
- Cambio a 6 meses
- 3.26%
- Cambio anual
- -11.12%
