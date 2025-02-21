KurseKategorien
Währungen / ACGLN
Zurück zum Aktien

ACGLN: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a

18.17 USD 0.10 (0.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACGLN hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.96 bis zu einem Hoch von 18.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACGLN News

Tagesspanne
17.96 18.17
Jahresspanne
16.44 20.97
Vorheriger Schlusskurs
18.07
Eröffnung
18.00
Bid
18.17
Ask
18.47
Tief
17.96
Hoch
18.17
Volumen
98
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
3.24%
6-Monatsänderung
3.83%
Jahresänderung
-10.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K