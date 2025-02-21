Währungen / ACGLN
ACGLN: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a
18.17 USD 0.10 (0.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACGLN hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.96 bis zu einem Hoch von 18.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ACGLN News
Tagesspanne
17.96 18.17
Jahresspanne
16.44 20.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.07
- Eröffnung
- 18.00
- Bid
- 18.17
- Ask
- 18.47
- Tief
- 17.96
- Hoch
- 18.17
- Volumen
- 98
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 3.24%
- 6-Monatsänderung
- 3.83%
- Jahresänderung
- -10.62%
