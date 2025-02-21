QuotazioniSezioni
ACGLN: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a

18.12 USD 0.05 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACGLN ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.05 e ad un massimo di 18.19.

Segui le dinamiche di Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.05 18.19
Intervallo Annuale
16.44 20.97
Chiusura Precedente
18.17
Apertura
18.14
Bid
18.12
Ask
18.42
Minimo
18.05
Massimo
18.19
Volume
47
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
2.95%
Variazione Semestrale
3.54%
Variazione Annuale
-10.87%
20 settembre, sabato