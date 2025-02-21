Valute / ACGLN
ACGLN: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a
18.12 USD 0.05 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACGLN ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.05 e ad un massimo di 18.19.
Segui le dinamiche di Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ACGLN News
Intervallo Giornaliero
18.05 18.19
Intervallo Annuale
16.44 20.97
- Chiusura Precedente
- 18.17
- Apertura
- 18.14
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Minimo
- 18.05
- Massimo
- 18.19
- Volume
- 47
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 2.95%
- Variazione Semestrale
- 3.54%
- Variazione Annuale
- -10.87%
20 settembre, sabato