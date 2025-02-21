КотировкиРазделы
ACGLN
ACGLN: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a

17.99 USD 0.03 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACGLN за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.82, а максимальная — 18.06.

Следите за динамикой Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ACGLN

Дневной диапазон
17.82 18.06
Годовой диапазон
16.44 20.97
Предыдущее закрытие
17.96
Open
18.00
Bid
17.99
Ask
18.29
Low
17.82
High
18.06
Объем
83
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
2.22%
6-месячное изменение
2.80%
Годовое изменение
-11.51%
