Валюты / ACGLN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACGLN: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a
17.99 USD 0.03 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACGLN за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.82, а максимальная — 18.06.
Следите за динамикой Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACGLN
- Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Arch Capital Group Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ACGL)
- Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- Tracking Ron Baron’s BAMCO Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
- Tracking Ron Baron’s BAMCO Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:BARIX)
- Auxier Asset Management Winter 2024 Market Commentary (Mutual Fund:AUXFX)
- Baron WealthBuilder Fund Q4 2024 Shareholder Letter
Дневной диапазон
17.82 18.06
Годовой диапазон
16.44 20.97
- Предыдущее закрытие
- 17.96
- Open
- 18.00
- Bid
- 17.99
- Ask
- 18.29
- Low
- 17.82
- High
- 18.06
- Объем
- 83
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 2.22%
- 6-месячное изменение
- 2.80%
- Годовое изменение
- -11.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.