통화 / ACGLN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ACGLN: Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a
18.12 USD 0.05 (0.28%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACGLN 환율이 오늘 -0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.05이고 고가는 18.19이었습니다.
Arch Capital Group Ltd - Depositary Shares, each Representing a 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACGLN News
- Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Arch Capital Group Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ACGL)
- Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- Tracking Ron Baron’s BAMCO Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
- Tracking Ron Baron’s BAMCO Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:BARIX)
- Auxier Asset Management Winter 2024 Market Commentary (Mutual Fund:AUXFX)
- Baron WealthBuilder Fund Q4 2024 Shareholder Letter
일일 변동 비율
18.05 18.19
년간 변동
16.44 20.97
- 이전 종가
- 18.17
- 시가
- 18.14
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- 저가
- 18.05
- 고가
- 18.19
- 볼륨
- 47
- 일일 변동
- -0.28%
- 월 변동
- 2.95%
- 6개월 변동
- 3.54%
- 년간 변동율
- -10.87%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K