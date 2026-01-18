記事"マーケットでの公開前にトレードロボットに行うべき検査"についてのディスカッション - ページ 27 1...2021222324252627 新しいコメント Stanislav Korotky 2026.01.18 20:58 #261 Aleh Sasonka #:未決注文を使用する場合、このチェックだけでは不十分である！ チェックに合格する保証はありません： 2023.04.28 17:00:38 Tester: 0.60 EURUSD at 1.10395 を買う資金が足りない sl: 0.00000 tp: 0.00000 [2023.04.28 17:00] 2023.04.28 17:00:38 Tester: PrevBalance: 10272.11, PrevPL: -4308.04、PrevEquity 5964.07、PrevMargin: 6271.62、NewMargin: 6293、FreeMargin: -328.50 2023.04.28 17:00:38 Tester: 保留注文が削除された [資金不足] ストラテジーテスターレポート 総取引回数 360回 ティックごとにマージンをチェックする必要があります。それで何ができるのでしょうか？サーバーへの追加負荷？ さて、すべての注文を設定する前に、すべての注文の出来高について、注文がすぐに約定したかのように、実際の売買のためのOrderCheckを行う。どのような場合でもマージンを残しておく必要があるからだ。 1...2021222324252627 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
