記事"マーケットでの公開前にトレードロボットに行うべき検査"についてのディスカッション - ページ 25

新しいコメント
 
Arch #:
正直なところ、悪いオプションではありません。

ストップ・アウトが近づいたら、強制的にポジションをクローズしろということですか？

 
Aleksey Vyazmikin #:

ストップ・アウトが近づいたら、強制的にポジションを閉じるということですか？

さあ、試してみてください。
 
Arch #:
わからないけど、やってみて

その必要は...

 

こんにちは。ゴールドのみを対象とした新しいストラテジーを公開したのですが、システムのセルフテスト中にEURUSDが使用され、エラーレポートが表示されました。エラーメッセージは以下の通りです：

Test on EURUSD,H1 (netting) tester stopped because OnInit returns non-zero code 1 disconnected there are no trading operations.

また、私のEAでは、ユーザーがxauusdまたはgold以外の商品を使用すると、システムはエラーメッセージをポップアップします。

 
Artyom Trishkin #:

これは、ストップを置くことができない 価格からの最小距離である。

もし≧なら、この距離の最後のポイントに到達する。

であれば、この距離の最後のポイントに到達する。
 

こんにちは。ロボットを作成し、アップロードしようとしたところ、操作のために開発していない通貨ペア（XAUUSD）を検証する際にエラーが発生しました。

エラーは以下の通りです：

Test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 77 total trades test on XAUSD,D1 (netting) disconnected there are no trading operations.

 
XAUSD,D1(netting)テストは切断されました。

EAを特定のシンボルやタイムフレームに限定することはできません。EAは、たとえ特定の取引環境向けに設計されていたとしても、あらゆるシンボルや時間枠で動作できなければなりません。 EAは、異なる契約仕様やブローカーの条件に関係なく調整できるようにコード化されていなければなりません。

 

どなたかこのエラーを解決する方法を教えてください。


 
Alan Vasconcelos Da Silva # 誰かこのエラーを直すのを手伝ってくれませんか？

メッセージ（ログ）を英語に変更してください: https://www.mql5.com/pt/articles/385

説明、MQL5プログラムのすべてのメッセージと入力パラメータ名は英語でなければなりません。[ . . . ]

 
テストに利用可能なデータがない場合、どうすればよいですか？
とにかくテストに合格する方法はありますか？

EURUSD,H1 (netting) のテスト ストラテジーテスターレポート 総取引回数104回XAUSD,D1 (netting) のテスト XAUSD: 2023.02.01 00:00 から 2023.07.01 00:00 までの履歴データがありません。

1...181920212223242526
新しいコメント