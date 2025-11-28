記事"マーケットでの公開前にトレードロボットに行うべき検査"についてのディスカッション - ページ 25 1...181920212223242526 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2025.05.27 18:28 #241 Arch #: 正直なところ、悪いオプションではありません。 ストップ・アウトが近づいたら、強制的にポジションをクローズしろということですか？ Arch 2025.05.27 21:41 #242 Aleksey Vyazmikin #:ストップ・アウトが近づいたら、強制的にポジションを閉じるということですか？ さあ、試してみてください。 Aleksey Vyazmikin 2025.05.27 23:13 #243 Arch #: わからないけど、やってみて その必要は... Dong Zheng 2025.07.27 13:51 #244 こんにちは。ゴールドのみを対象とした新しいストラテジーを公開したのですが、システムのセルフテスト中にEURUSDが使用され、エラーレポートが表示されました。エラーメッセージは以下の通りです： Test on EURUSD,H1 (netting) tester stopped because OnInit returns non-zero code 1 disconnected there are no trading operations. また、私のEAでは、ユーザーがxauusdまたはgold以外の商品を使用すると、システムはエラーメッセージをポップアップします。 morce32 2025.07.28 08:29 #245 Artyom Trishkin #:これは、ストップを置くことができない 価格からの最小距離である。 もし≧なら、この距離の最後のポイントに到達する。 であれば、この距離の最後のポイントに到達する。 Rafael Dias Casabona 2025.08.24 00:27 #246 こんにちは。ロボットを作成し、アップロードしようとしたところ、操作のために開発していない通貨ペア（XAUUSD）を検証する際にエラーが発生しました。 エラーは以下の通りです： Test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 77 total trades test on XAUSD,D1 (netting) disconnected there are no trading operations. Fernando Carreiro 2025.08.24 00:37 #247 XAUSD,D1(netting)テストは切断されました。 EAを特定のシンボルやタイムフレームに限定することはできません。EAは、たとえ特定の取引環境向けに設計されていたとしても、あらゆるシンボルや時間枠で動作できなければなりません。 EAは、異なる契約仕様やブローカーの条件に関係なく調整できるようにコード化されていなければなりません。 Alan Vasconcelos Da Silva 2025.09.28 20:34 #248 どなたかこのエラーを解決する方法を教えてください。 Vinicius Pereira De Oliveira 2025.09.28 20:43 #249 Alan Vasconcelos Da Silva #: 誰かこのエラーを直すのを手伝ってくれませんか？ メッセージ（ログ）を英語に変更してください: https://www.mql5.com/pt/articles/385 説明、MQL5プログラムのすべてのメッセージと入力パラメータ名は英語でなければなりません。[ . . . ] Juergen Josef Wonke 2025.10.07 22:42 #250 テストに利用可能なデータがない場合、どうすればよいですか？ とにかくテストに合格する方法はありますか？ EURUSD,H1 (netting) のテスト ストラテジーテスターレポート 総取引回数104回XAUSD,D1 (netting) のテスト XAUSD: 2023.02.01 00:00 から 2023.07.01 00:00 までの履歴データがありません。 1...181920212223242526 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは。ゴールドのみを対象とした新しいストラテジーを公開したのですが、システムのセルフテスト中にEURUSDが使用され、エラーレポートが表示されました。エラーメッセージは以下の通りです：
Test on EURUSD,H1 (netting) tester stopped because OnInit returns non-zero code 1 disconnected there are no trading operations.
また、私のEAでは、ユーザーがxauusdまたはgold以外の商品を使用すると、システムはエラーメッセージをポップアップします。
これは、ストップを置くことができない 価格からの最小距離である。
もし≧なら、この距離の最後のポイントに到達する。
こんにちは。ロボットを作成し、アップロードしようとしたところ、操作のために開発していない通貨ペア（XAUUSD）を検証する際にエラーが発生しました。
エラーは以下の通りです：
Test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 77 total trades test on XAUSD,D1 (netting) disconnected there are no trading operations.
EAを特定のシンボルやタイムフレームに限定することはできません。EAは、たとえ特定の取引環境向けに設計されていたとしても、あらゆるシンボルや時間枠で動作できなければなりません。 EAは、異なる契約仕様やブローカーの条件に関係なく調整できるようにコード化されていなければなりません。
どなたかこのエラーを解決する方法を教えてください。
メッセージ（ログ）を英語に変更してください: https://www.mql5.com/pt/articles/385
説明、MQL5プログラムのすべてのメッセージと入力パラメータ名は英語でなければなりません。[ . . . ]
とにかくテストに合格する方法はありますか？
EURUSD,H1 (netting) のテスト ストラテジーテスターレポート 総取引回数104回XAUSD,D1 (netting) のテスト XAUSD: 2023.02.01 00:00 から 2023.07.01 00:00 までの履歴データがありません。