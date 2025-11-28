記事"マーケットでの公開前にトレードロボットに行うべき検査"についてのディスカッション - ページ 26 1...1920212223242526 新しいコメント Vinicius Pereira De Oliveira 2025.10.08 10:30 #251 Juergen Josef Wonke XAUUSD,D1 (netting) XAUUSD: no history data from 2023.02.01 00:00 to 2023.07.01 00:00 no trading operations. これは自動検証システム自体の欠陥のようですので、このエラーにも以下の提案が 適用されると思います[no history data from... to...]： これは自動検証基盤の内部エラーです。あなたの製品とは関係ありません。このエラーについては何もできません。MetaQuotesが問題を解決するまでしばらくお待ちください。十分待っても問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにご連絡ください。） Zhong Wen Liang 2025.10.09 10:56 #252 これが何を意味するのか、どなたか教えてください。コンパイルされたファイルを分析するには、他に何をすればいいのでしょうか？ Vinicius Pereira De Oliveira 2025.10.09 13:24 #253 Zhong Wen Liang #: これが何を意味するのか、どなたか教えてください。コンパイルされたファイルを分析するには、他に何をすればいいのでしょうか？ フォーラムのすべてのセクションのユーザーが分析しやすいように、添付画像の内容を自動翻訳します： サイトウィンドウ（タイトル：新バージョン） セクション1 - 追加ファイル ファイルを選択してください：ファイルが選択されていません コンパイルされたファイルを分析 許可されるファイル拡張子:.ex4 セクション 2 - 推奨スプレッド値の指定 現在のスプレッド 下部のボタン 保存 キャンセル Vinicius Pereira De Oliveira 2025.10.09 13:29 #254 Zhong Wen Liang #: これが何を意味するのか、どなたか教えてください。コンパイルされたファイルを分析するには、他に何をすればいいのでしょうか？ 自動検証システムをテストしたところ、正常に動作しました： あなたのコードの問題だと思います。使用したコンパイラのバージョンは？ Kiplangat Ngeno Allan 2025.11.28 15:20 #255 私は売りたいエキスパートアドバイザーを持って いますが、それは "アクティベーションの検証 "に失敗しました レポートは、シンボル（EURUSD）とは異なるシンボル（XAUUSD）から失敗した取引を示しています EAは専用に設計されています。 Vinicius Pereira De Oliveira 2025.11.28 15:55 #256 Kiplangat Ngeno Allan (XAUUSD)以外のシンボル(EURUSD)の取引に失敗したようです。 設計さ れたものであったとしても、EAはあらゆるシンボルや時間枠で動作できなければなりません。あなたのEAは、異なる契約仕様やブローカーの条件に関係なく調整できるようにコード化されていなければなりません。 1...1920212223242526 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは自動検証システム自体の欠陥のようですので、このエラーにも以下の提案が 適用されると思います[no history data from... to...]：
これは自動検証基盤の内部エラーです。あなたの製品とは関係ありません。このエラーについては何もできません。MetaQuotesが問題を解決するまでしばらくお待ちください。十分待っても問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにご連絡ください。）
これが何を意味するのか、どなたか教えてください。コンパイルされたファイルを分析するには、他に何をすればいいのでしょうか？
フォーラムのすべてのセクションのユーザーが分析しやすいように、添付画像の内容を自動翻訳します：
サイトウィンドウ（タイトル：新バージョン）
セクション1 - 追加ファイル
ファイルを選択してください：ファイルが選択されていません
コンパイルされたファイルを分析
許可されるファイル拡張子:.ex4
セクション 2 - 推奨スプレッド値の指定
現在のスプレッド
下部のボタン
保存
キャンセル
自動検証システムをテストしたところ、正常に動作しました：
あなたのコードの問題だと思います。使用したコンパイラのバージョンは？
設計さ れたものであったとしても、EAはあらゆるシンボルや時間枠で動作できなければなりません。あなたのEAは、異なる契約仕様やブローカーの条件に関係なく調整できるようにコード化されていなければなりません。