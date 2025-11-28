記事"マーケットでの公開前にトレードロボットに行うべき検査"についてのディスカッション - ページ 26

Juergen Josef Wonke XAUUSD,D1 (netting) XAUUSD: no history data from 2023.02.01 00:00 to 2023.07.01 00:00 no trading operations.

これは自動検証システム自体の欠陥のようですので、このエラーにも以下の提案が 適用されると思います[no history data from... to...]：

これは自動検証基盤の内部エラーです。あなたの製品とは関係ありません。このエラーについては何もできません。MetaQuotesが問題を解決するまでしばらくお待ちください。十分待っても問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにご連絡ください。）

 

これが何を意味するのか、どなたか教えてください。コンパイルされたファイルを分析するには、他に何をすればいいのでしょうか？

 
フォーラムのすべてのセクションのユーザーが分析しやすいように、添付画像の内容を自動翻訳します：

サイトウィンドウ（タイトル：新バージョン）

セクション1 - 追加ファイル

  • ファイルを選択してください：ファイルが選択されていません

  • コンパイルされたファイルを分析

  • 許可されるファイル拡張子:.ex4

セクション 2 - 推奨スプレッド値の指定

  • 現在のスプレッド

下部のボタン

  • 保存

  • キャンセル

 
自動検証システムをテストしたところ、正常に動作しました：


あなたのコードの問題だと思います。使用したコンパイラのバージョンは？


 
私は売りたいエキスパートアドバイザーを持って いますが、それは "アクティベーションの検証 "に失敗しました レポートは、シンボル（EURUSD）とは異なるシンボル（XAUUSD）から失敗した取引を示しています EAは専用に設計されています。
 
Kiplangat Ngeno Allan (XAUUSD)以外のシンボル(EURUSD)の取引に失敗したようです。

設計さ れたものであったとしても、EAはあらゆるシンボルや時間枠で動作できなければなりません。あなたのEAは、異なる契約仕様やブローカーの条件に関係なく調整できるようにコード化されていなければなりません。


