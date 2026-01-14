記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 15

新しいコメント
 
辞退
 
1ポイントは何米ドルですか？
 

フォーラム

フォーラムでポイントを獲得するには？

song_song, 2014.01.12 03:36

レーティングです、50レーティングで1クレジット、1クレジットで1米ドルの価値があります！

削除済み  
記事が更新されました：ネッテラー決済システムに関する説明が追加されました。
 
質問とどのように金額が100 000以上である場合は、アカウントからお金を引き出すことができます、座って500を引き出すために毎日ではなく、その後、アカウントをブロックされません？
 
abalbenin:
問題は、量が座って500を引き出すために毎日ではなく、100 000以上である場合、アカウントからお金を引き出すことができる方法であり、その後、アカウントをブロックされません？
大金を引き出すための問題はありません。
 

こんにちは。

paypalで入金したいのですが。私の現在の口座は ユーロで管理されています。どなたかメタクォートの換算レートをご存知の方はいらっしゃいますか？市場価格でしょうか、それとも特別な銀行のレートでしょうか。

よろしくお願いします。

 
管理者の方に質問です。EAを購入するために口座に入金しました。しかし、その後うまくいきませんでした。どうすれば口座からウェブマネーウォレットの口座に資金を戻すことができますか？私は開発者ではありません（なぜなら私はプログラマーではなく、シグナルを販売していないからです）。
 
voyager:
管理者の方に質問です。EAを購入するために口座に入金しました。しかし、その後うまくいきませんでした。どうすれば口座からウェブマネーウォレットの口座に資金を戻すことができますか？私は開発者ではありません（なぜなら私はプログラマーではなく、シグナルを販売していないからです）。
 
sergeev:
セレクトボタンが効かない。
1...8910111213141516171819202122...184
新しいコメント