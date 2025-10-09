インディケータ: Awesome Oscillator (AO)
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
iTC, 2014.04.21 08:41 AM.
ウィリアムズなしでは不可能です。彼のSuper AOは本物の聖杯インジケーターです。波のカウントは非常に簡単です。明確なルールがあります。それに従うだけです。
エリオット波動をカウントする際のAO（オーサムオシレーター）の主な用途は3つあります。
1.どの時間軸でも、第3波のピークを判断する。
2.第 4 波動の最低条件が満たされているかどうかを判断する（第 3 波動のピークの後、 ヒストグラムがゼロラインを超える）。
3.価格とモメンタムの間に乖離があるかどうかを判断し、現在の市場のモメンタムを示す。
AOを使った第3波のピークの決定。
波動3は、100-140バーのAOで最も高いピークを持つ。
iTC, 2014.04.21 08:44最初の波を見つけるのはとても簡単です。買いの例で説明します。チャートの左側にある前回の高値が破られ、AOがゼロより上にあることを確認します。その後、AOは第2波で赤色に変化し、その後、緑色の「青色」に変化して、相場は第3波に入ります。
iTC, 2014.04.21 08:59.第一波との混同を避けるために付け加えますが、140本前のバーを見るべきです。その前に5波サイクルがあったかどうか。もし見ることができないなら、横ばいは普通であり、取引すべきではない。つまり、そこには第一波はない。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
iTC, 2014.04.21 09:24 AM.
先日の第1波と第2波の例です。第2波を小さいTFのサブ波に反転させ、目標水準に到達した後の上昇モメンタムを探すことができます。図2参照。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
iTC, 2014.04.22 13:38
普通のAOインジケーターがあれば、チャートを見なくても売り買いの判断がつきますが、インジケーターのヒストグラムを見てみましょう。マークアップです。
iTC, 2014.04.22 13:38
普通のAOインジケーターを持っていると、グラフを見なくても、ヒストグラム表示を見て、売買のポイントがわかります。そのマークアップ。
しかし、そのコード例は、最適と思われるインジケータを作成するための関数を わかりやすく提供しているとは思えませんでした。おそらく、MLQ5でのコーディングに慣れていない人たちの助けになるだろうし、読者がコメントして、本当に良い例にするためのアイデアを提供してくれるかもしれない。 最適には、ターミナルと一緒に配布される例が、コードのスタイルと機能の最高の例になるだろう。
ここにあるような、mql5プログラム用の実際のスタイルガイドを見たことがありません。https://google.github.io/styleguide/cppguide.html. このサイトで最も優れた開発者の何人かのコーディングスタイルには、そのガイドとは異なる好みがいくつもあり、私の個人的な好みとは異なるものもあることに気づきました。
- 中括弧は、より圧縮されたスタイルに従った結果、コーディング行数が少なくなり、最初の文字の直下に中括弧があります - 例えば、forループのfの直下です。これがスタイルなら良いのですが、個人的には、人間の目がコードブロックの最初と最後を見つけるのにかかる時間が長くなると思います。
-メンバ変数名は、上記のガイドでは末尾にアンダースコアがついているのですが、m_が前についています。私はm_の方が好きです。
- 列挙はマクロ命名スタイルと先頭のkで命名されています。視覚的にはマクロ命名スタイルの方が好きですが、技術的にはgithubドキュメントの先頭のkの方が良いと思います。
AOのサンプルにlast_prev_calculatedという変数を追加して、最後に完全に成功した実行を記録し、それを戻り値として使いました。
私がまだ見つけていないだけで、フォーラムでスタイルについて議論されているのでしょうか？
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
Awesome Oscillator (AO):
ビルウィリアムズのオーサムオシレーター(AO)は、ロウソク足の中心(H+L)/2によって形成された34単純移動平均線で、ロウソク足の中心によって形成された5単純移動平均線を引いたものです。
これは現在の市場で何が起きているかをはっきりと示してくれます。(B. ウィリアムズ氏の著書: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities")より
作者: MetaQuotes Software Corp.