エラー、バグ、質問 - ページ 440 1...433434435436437438439440441442443444445446447...3185 新しいコメント Yedelkin 2011.07.01 10:43 #4391 Renat: あなたの負の値の結果を計算し、32ビットのintと関連付け、算術オーバーフローについて読み、あなたの17日間を見つけてください。 本物のプログラミングの世界へようこそ。 私は「17日はどこから来たのか」という質問はしていない。繰り返しになりますが、テスターでわからない状況を見つけ、それを伝え、①Sleep()関数が 負の値でも動作し、0以外の遅延が発生する、②テスターでSleep()関数の動作がエミュレートされている、という説明を受けました。開発者が許容できると判断した場合、何を返せばいいのでしょうか？きっちり17日分を計算する必要はないのです。 Документация по MQL5: Общие функции / Sleep www.mql5.com Общие функции / Sleep - Документация по MQL5 Yedelkin 2011.07.01 10:50 #4392 stringo: 何かご提案がありますか？緊急時にプログラムを終了させる？ システムの仕組みがわからないと提案しにくい。私の目的は、質問を音にすることであり、あとはあなた次第なのです。今回は、その質問が現在の端末のイデオロギーに完全に合致していることが判明したのだ。それなら、もっとわかるはずだ。 Serge 2011.07.01 11:26 #4393 uncleVic:はい、象は見ませんでした。そのセリフに強い疑念を抱いた。とこの場合コンパイラはこれを見逃してはいけないようです。何があるんですか？警告もないのか？もし、そうでなければ、サービスデスクにリクエストして ください。OK？アプリケーション番号：154746s1.open配列のうち、最大値/最小値を持つ要素のシーケンス番号を取得するにはどうすればよいですか？ Rashid Umarov 2011.07.01 11:35 #4394 Yedelkin: この場合、"Sleep function "のセクションに指示があれば十分なのですが・・・ (2) "Sleep() function is fully supported by the tester"（Sleep()関数はテスターで完全にサポートされています。 テストに関する基本的な疑問は、別記事「MetaTrader5におけるテストの基礎」で取り上げています。ここでは、テスターのさまざまな機能を使う際のニュアンスのほとんどを説明するように努めました。また、Sleep()という関数についても説明しました。テスターのSleep()関数 Sleep() 関数は、Expert Advisorやスクリプトの中で、チャート上での作業中にmql5プログラムの実行を一定時間中断させることができます。これは、あるデータを要求したときに、要求した時点では準備ができておらず、準備が整うまで待つ必要がある場合に必要となることがあります。Sleep()関数の詳細な使用例は、データアクセス構成の セクションに記載されています。 テスターでは、Sleep()の呼び出しがテストプロセスを遅らせることはありません。 Sleep()を呼び出すと、生成されたティックが指定された遅延時間内に「再生」され、保留中の注文やストップなどをトリガーすることができます。Sleep()が呼ばれた後、テスターでシミュレートされる時間は、Sleep関数パラメータで指定された間隔だけ増加する。 Sleep()を実行した結果、テスターの現在時刻が試験時間の終了時刻を超えた場合、「Sleep中の無限ループ」というエラーを受信することになる。このようなエラーが発生しても、テスト結果は破棄されず、すべての計算（取引回数、ドローダウンなど）が終了し、結果が端末に渡されます。 OnDeinit()では、Sleep()関数の呼び出し後、テスト時間がテスト間隔を超えることが保証されているため、この関数は動作しない。 図7.MetaTrader 5のターミナルテスターでSleep()関数を使用するスキームです。 Yedelkin 2011.07.01 11:56 #4395 Rosh: テストの主要な問題点については、別記事「MetaTrader5におけるテストの基礎」で具体的に解説しています。その中で、テスターの様々な機能を使う際のニュアンスのほとんどを説明するようにしました。また、Sleep()関数についても説明しました。 すみません、本当に私のせいです。 9ヶ月間テストしていなかったので、記事を見落としていました。 リファレンスガイドの対応するセクションに、重要な記事を記載することができればいいと思います（昨年も同様の提案をしましたが、今日が良い機会なので再度提案します）。そもそも、みんなF1を使っているわけですから。 Renat Fatkhullin 2011.07.01 12:31 #4396 つまり、私が頼んだことをやっていないのです。 ここでは何人もの人があなたの算術オーバーフローに関する単純な誤りを指摘しようとしていますね。 Yedelkin 2011.07.01 14:00 #4397 Renat: つまり、私が頼んだことをやっていないのです。 あなたの単純な算術オーバーフローエラーを指摘しようとしている人が何人もいます。 ============================================================== と聞かれましたね。 レナート あなたの負の値の結果を計算し、32ビットのintと関連付け、そして算術オーバーフローについて読み、あなたの17日間を見つけるように親切にしてくれませんか...。 私はこう答えました。"17日はいったいどこから来たのか？" という質問はしていない。:) などです。 現在のご質問にお答えします。あなたが要求したこと - 私はやっていない。なぜなら、それは昨日私が行ったことだからです（私は最初のデータが少し違っていましたが、理解したことの本質は同じです）。もし誰かがそのスクリプトをコンパイルしていたら、2つもの警告が表示されたことでしょう。オーバーフロー/カットオフ - 昨日、自分で処理しました。 質問は、(1)関数が引数の負の値で動作する理由、(2)そのような引数の場合テスターで遅延が発生する理由、でした。それなのに、またint型のオーバーフローで「プログラマーのミス」を指摘するのか。- つまり、Sleep()関数の引数を選択する際に「オーバーフローした値」が指定されただけで、私のテストサンプルを拒否しているのです。しかし、ポイントは「溢れた価値」にあるのではない。テストサンプルに手を加えるだけです。議論の参加者はそれを理解したようだ。結局、テスト例では「価値があふれていない」と挿入すればよいのです。他の条件がすべて同じであれば、質問の本質は変わりません（質問自体はすでに処理済みです）。 とにかく、ご指摘ありがとうございました。なぜなら、もしコンパイラが警告してくれなかったら、あなたのアドバイスはきっと役に立ち、考え直すきっかけになったはずだからです。 Denis Timoshin 2011.07.01 14:27 #4398 使用上の制限はありますか？ W =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i],CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0); H =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i],CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0); W_B =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i],CHART_WIDTH_IN_BARS,0); void OnInit() から関数を呼び出すとすべて正しく表示されますが、void OnTick() からはデータが正しくありません。特に CHART_WIDTH_IN_BARS は表示されているバーの数を表示しますが、オフセットなしでチャートにフィットするバーの数を表示すべきと理解しています。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5 Yedelkin 2011.07.01 18:45 #4399 Virty: 原始的な質問で申し訳ありません。 取引クエリが実行されていない。エラー 10014 - リクエストのボリュームが間違っています。 現在購入できる最大・最小 ロット数をEA内部から把握・計算するにはどうすればよいですか？ OrderCheck関数は、チェックするだけで、何ロットまで購入できるかは分からないので、適さない。 ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE列挙と 対応する関数を見ましょう。こういうことですか？ Гребенев Вячеслав 2011.07.01 19:44 #4400 Yedelkin:ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 列挙および 対応する関数を参照してください。そういうことですか？ はい、ありがとうございます。SYMBOL_VOLUME_MAXは 自分で見つけたのですが、あなたが助けてくれました。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 1...433434435436437438439440441442443444445446447...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたの負の値の結果を計算し、32ビットのintと関連付け、算術オーバーフローについて読み、あなたの17日間を見つけてください。
本物のプログラミングの世界へようこそ。
私は「17日はどこから来たのか」という質問はしていない。繰り返しになりますが、テスターでわからない状況を見つけ、それを伝え、①Sleep()関数が 負の値でも動作し、0以外の遅延が発生する、②テスターでSleep()関数の動作がエミュレートされている、という説明を受けました。開発者が許容できると判断した場合、何を返せばいいのでしょうか？きっちり17日分を計算する必要はないのです。
何かご提案がありますか？緊急時にプログラムを終了させる？
はい、象は見ませんでした。
そのセリフに強い疑念を抱いた。
とこの場合
コンパイラはこれを見逃してはいけないようです。何があるんですか？警告もないのか？もし、そうでなければ、サービスデスクにリクエストして ください。OK？
アプリケーション番号：154746
s1.open配列のうち、最大値/最小値を持つ要素のシーケンス番号を取得するにはどうすればよいですか？
この場合、"Sleep function "のセクションに指示があれば十分なのですが・・・ (2) "Sleep() function is fully supported by the tester"（Sleep()関数はテスターで完全にサポートされています。
テストに関する基本的な疑問は、別記事「MetaTrader5におけるテストの基礎」で取り上げています。ここでは、テスターのさまざまな機能を使う際のニュアンスのほとんどを説明するように努めました。また、Sleep()という関数についても説明しました。
テスターのSleep()関数
Sleep() 関数は、Expert Advisorやスクリプトの中で、チャート上での作業中にmql5プログラムの実行を一定時間中断させることができます。これは、あるデータを要求したときに、要求した時点では準備ができておらず、準備が整うまで待つ必要がある場合に必要となることがあります。Sleep()関数の詳細な使用例は、データアクセス構成の セクションに記載されています。
テスターでは、Sleep()の呼び出しがテストプロセスを遅らせることはありません。 Sleep()を呼び出すと、生成されたティックが指定された遅延時間内に「再生」され、保留中の注文やストップなどをトリガーすることができます。Sleep()が呼ばれた後、テスターでシミュレートされる時間は、Sleep関数パラメータで指定された間隔だけ増加する。
Sleep()を実行した結果、テスターの現在時刻が試験時間の終了時刻を超えた場合、「Sleep中の無限ループ」というエラーを受信することになる。このようなエラーが発生しても、テスト結果は破棄されず、すべての計算（取引回数、ドローダウンなど）が終了し、結果が端末に渡されます。
OnDeinit()では、Sleep()関数の呼び出し後、テスト時間がテスト間隔を超えることが保証されているため、この関数は動作しない。
図7.MetaTrader 5のターミナルテスターでSleep()関数を使用するスキームです。
テストの主要な問題点については、別記事「MetaTrader5におけるテストの基礎」で具体的に解説しています。その中で、テスターの様々な機能を使う際のニュアンスのほとんどを説明するようにしました。また、Sleep()関数についても説明しました。
すみません、本当に私のせいです。 9ヶ月間テストしていなかったので、記事を見落としていました。
リファレンスガイドの対応するセクションに、重要な記事を記載することができればいいと思います（昨年も同様の提案をしましたが、今日が良い機会なので再度提案します）。そもそも、みんなF1を使っているわけですから。
ここでは何人もの人があなたの算術オーバーフローに関する単純な誤りを指摘しようとしていますね。
つまり、私が頼んだことをやっていないのです。
あなたの単純な算術オーバーフローエラーを指摘しようとしている人が何人もいます。
==============================================================
と聞かれましたね。
あなたの負の値の結果を計算し、32ビットのintと関連付け、そして算術オーバーフローについて読み、あなたの17日間を見つけるように親切にしてくれませんか...。
私はこう答えました。"17日はいったいどこから来たのか？" という質問はしていない。:) などです。
現在のご質問にお答えします。あなたが要求したこと - 私はやっていない。なぜなら、それは昨日私が行ったことだからです（私は最初のデータが少し違っていましたが、理解したことの本質は同じです）。もし誰かがそのスクリプトをコンパイルしていたら、2つもの警告が表示されたことでしょう。オーバーフロー/カットオフ - 昨日、自分で処理しました。
質問は、(1)関数が引数の負の値で動作する理由、(2)そのような引数の場合テスターで遅延が発生する理由、でした。それなのに、またint型のオーバーフローで「プログラマーのミス」を指摘するのか。- つまり、Sleep()関数の引数を選択する際に「オーバーフローした値」が指定されただけで、私のテストサンプルを拒否しているのです。しかし、ポイントは「溢れた価値」にあるのではない。テストサンプルに手を加えるだけです。議論の参加者はそれを理解したようだ。結局、テスト例では「価値があふれていない」と挿入すればよいのです。他の条件がすべて同じであれば、質問の本質は変わりません（質問自体はすでに処理済みです）。
とにかく、ご指摘ありがとうございました。なぜなら、もしコンパイラが警告してくれなかったら、あなたのアドバイスはきっと役に立ち、考え直すきっかけになったはずだからです。
使用上の制限はありますか？ W =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i],CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0);
H =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i],CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0);
W_B =(long)ChartGetInteger(Chart_ID[i],CHART_WIDTH_IN_BARS,0);
void OnInit() から関数を呼び出すとすべて正しく表示されますが、void OnTick() からはデータが正しくありません。特に CHART_WIDTH_IN_BARS は表示されているバーの数を表示しますが、オフセットなしでチャートにフィットするバーの数を表示すべきと理解しています。
原始的な質問で申し訳ありません。
取引クエリが実行されていない。エラー 10014 - リクエストのボリュームが間違っています。
現在購入できる最大・最小 ロット数をEA内部から把握・計算するにはどうすればよいですか？
OrderCheck関数は、チェックするだけで、何ロットまで購入できるかは分からないので、適さない。
ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 列挙および 対応する関数を参照してください。そういうことですか？