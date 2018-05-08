iBarShiftのアナログ - ページ 9 1234567891011121314151617 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.04.04 22:37 #81 Alain Verleyen:どのような問題があったのでしょうか？ 以下は、この関数が "BarShift1" という名前で誤動作している例です。 Alain Verleyen 2018.04.05 00:18 #82 Aleksey Vyazmikin :以下は、この関数が誤って動作する例です。"BarShift1 "という名前で動作しています。 実際には、その逆で、私のバージョンだけが正しいことを示しています。(そして、このコードから 元のiBarShift1が正しいです）。 私のバージョンは、mql4 iBarShiftと 同様に、スタンドアロン関数として設計さ れました。 マルチクエリに最適化されていないので、時間の比較は関係ない。大量呼び出しに最適化された良いライブラリが @nicholishenから 公開されました。 実は、その逆で、私のバージョンだけが正しいことを示しているのです。(また、この コードの元のiBarShift1も正しいです)。 私のバージョンは、mql4 iBarShiftと 全く同じようにスタンドアローン機能として使用することを想定して います。 マルチリクエストに最適化されていないので、時間比較は関係ない。バルクコールに最適化された良い ライブラリを@nicholishen が公開しました。 iBarShift 投票: 462013.10.25Alain Verleyenwww.mql5.com Многие ищут функцию iBarShift, которая была в языке MQL4 (например, 1,2,3). В языке MQL5 ее нет, но есть все возможности для ее реализации в виде библиотеки. В качестве альтернативы многие программисты предложили свои варианты реализации этой функции на MQL5. Обнаружилось, что все 4 версии содержат ошибки (не воспроизводят в точности работу... Aleksey Vyazmikin 2018.04.05 00:28 #83 Alain Verleyen:実際には、その逆で、私のバージョンだけが正しいことを示しています。(そして、このコードから 元のiBarShift1が正しいです）。 私のバージョンは、mql4 iBarShiftと 同様に、スタンドアロン関数として設計さ れました。 マルチクエリに最適化されていないので、時間の比較は関係ない。大量呼び出しに最適化された良いライブラリが @nicholishenから 公開されました。 実は、その逆で、私のバージョンだけが正しいことを示しているのです。(また、この コードの元のiBarShift1も正しいです)。 私のバージョンは、mql4 iBarShiftと 全く同じように、スタンドアローン機能として使用することを想定して います。 マルチリクエストに最適化されていないので、時間比較は関係ない。バルクコールに最適化された良い ライブラリを@nicholishen が公開しました。処理時間の話ではなく、バーナンバーの話です。 図では、8時37分に最も近いバーが前日23時のバーであるとコードは考えていますが、実際には最も近いバーは10時であることがわかります。数学的にも論理的にもその方が近い。 Alain Verleyen 2018.04.05 00:36 #84 Aleksey Vyazmikin:処理時間の話ではなく、バーナンバーの話です。 図では、8:37に最も近いバーが前日の23:00のバーであるとコードが判断していますが、実際には最も近いバーは10:00です。数学も論理学も近い。 は簡略化 しましょう。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム iBarShiftのアナログ アラン・ヴェルレーエン さん 2018.04.05 00:18 実際にはその逆で、私のバージョンだけが正しいことを示しています。(そして、このコードから 元のiBarShift1が正しいです）。 私のバージョンは、 mql4のiBarShiftと 同様に、スタンドアロン機能として考案さ れました。 mql4を試して、比較、同じです。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.05 00:52 #85 Alain Verleyen:簡略化 しよう。mql4を試して、比較、同じです。あなたの言い分はわかりました。確認しない。どうやら、私の仕事は、通説と異なるようです。 Nikolai Semko 2018.04.05 00:53 #86 Alain Verleyen:どのような問題を発見したのでしょうか？ずいぶん前に書きました。 とりあえず、1つだけ異常な状況を発見しました。 シンボルデータがまだロードされていない場合、-1が返され、本来は0が返されるはずです。 これは、添付しているMQL4用のスクリプトで確認することができます。 このスクリプトは、ランダムな時間、ランダムな時間枠を取ります。iBarShiftXの値が通常のiBarShift関数と 一致しない場合、Print経由でメッセージを表示します。 新しく開いたシンボルでこのスクリプトを実行すると、エラーが表示されます。同じシンボルでスクリプトを再実行しても、エラーは発生しません。 しかし、それは些細なことです。私のバージョンでも、問題は同じです。 あなたのバージョンについて、たったひとつだけ不満があります。 ここで、あなたのバリエーションを紹介します。 int iBarShift2(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime time,bool exact=false) { datetime LastBAR; if(!SeriesInfoInteger(symbol,timeframe,SERIES_LASTBAR_DATE,LastBAR)) { datetime opentimelastbar[1]; if(CopyTime(symbol,timeframe,0,1,opentimelastbar)==1) LastBAR=opentimelastbar[0]; else return(-1); } if(time>LastBAR) return(0); int shift=Bars(symbol,timeframe,time,LastBAR); datetime checkcandle[1]; if(CopyTime(symbol,timeframe,time,1,checkcandle)==1) { if(checkcandle[0]==time) return(shift-1); else if(exact && time>checkcandle[0]+PeriodSeconds(timeframe)) return(-1); else return(shift); } return(-1); } そしてこれが私の関数で、同じことをするのですが、シンプルなアルゴリズムでずっと速いのです。 int iBarShift1(const string Symb,const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame,datetime time) { return(Bars(Symb,TimeFrame,time+1,UINT_MAX)); } 機能なしのさらに短いものでもOKです。 Bars(Symb,TimeFrame,time+1,UINT_MAX); そうでないことを証明してみてください。あなたの関数と私の関数が異なる値を示す場合の、パラメータの単一の組み合わせを見つける。 ただ、最後のパラメータexactは、なぜ必要なのか全く理解できないので、実装していません。私自身は必要ないと思っています。 でも、本当に必要な人がいれば、実装することは可能です。 iBarShift3のバリエーションは、ヒストリーホールの扱いが間違っているので、残しました。修正することは可能ですが、上記のオプションで十分なので、意味がないと思います。 ファイル: TestBarShift2.mq4 4 kb Aleksey Vyazmikin 2018.04.05 00:56 #87 Nikolai Semko: iBarShift3はヒストリーホールを正しく処理できないので、オプションを残しました。修正することは可能ですが、上記のオプションで十分なので、意味がないと思います。穴が開いているのは、バーにプロトレーダーがいないせいなのか、それとも他のものなのか。また、その不正確さはどのように現れるのでしょうか。 Nikolai Semko 2018.04.05 01:05 #88 Aleksey Vyazmikin:穴が開いているのは、バーでのプロトレーディングが不足しているためか、それともその他か？そして、その不正確さとは何なのか。取引のない日曜日をいつでもいいことにしよう。 Print("iBarShift = "+IntegerToString(iBarShift (_Symbol,PERIOD_H1,D'01.04.2018 10:00:00'))); Print("iBarShift3 = "+IntegerToString(iBarShift3(_Symbol,PERIOD_H1,D'01.04.2018 10:00:00'))); // показывает на единицу меньше Aleksey Vyazmikin 2018.04.05 01:08 #89 Nikolai Semko:仮に、取引のない日曜日をいつでもいいことにする。 月曜日が表示されるんですね。それが私の望みです...。:) Evgeniy Kvasov 2018.04.05 01:18 #90 私の機能を試してみてはいかがでしょうか？そこには、小節の開始と終了を時間的に中和するソリューションがあるのです。すべて正しく計算されているようです。しかも、あなたの最速のバージョン3よりも時間的に速いのです。それとも枝の方が重要なのか?）それともそこにもエラーがあるのでしょうか？)ずっと使っているのですが・・・。 1234567891011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どのような問題があったのでしょうか？
以下は、この関数が "BarShift1" という名前で誤動作している例です。
実際には、その逆で、私のバージョンだけが正しいことを示しています。(そして、このコードから 元のiBarShift1が正しいです）。
私のバージョンは、mql4 iBarShiftと 同様に、スタンドアロン関数として設計さ れました。
マルチクエリに最適化されていないので、時間の比較は関係ない。大量呼び出しに最適化された良いライブラリが @nicholishenから 公開されました。
処理時間の話ではなく、バーナンバーの話です。
図では、8時37分に最も近いバーが前日23時のバーであるとコードは考えていますが、実際には最も近いバーは10時であることがわかります。数学的にも論理的にもその方が近い。
iBarShiftのアナログ
簡略化 しよう。
あなたの言い分はわかりました。確認しない。どうやら、私の仕事は、通説と異なるようです。
どのような問題を発見したのでしょうか？
ずいぶん前に書きました。
とりあえず、1つだけ異常な状況を発見しました。
シンボルデータがまだロードされていない場合、-1が返され、本来は0が返されるはずです。
これは、添付しているMQL4用のスクリプトで確認することができます。
このスクリプトは、ランダムな時間、ランダムな時間枠を取ります。iBarShiftXの値が通常のiBarShift関数と 一致しない場合、Print経由でメッセージを表示します。
新しく開いたシンボルでこのスクリプトを実行すると、エラーが表示されます。同じシンボルでスクリプトを再実行しても、エラーは発生しません。
しかし、それは些細なことです。私のバージョンでも、問題は同じです。
あなたのバージョンについて、たったひとつだけ不満があります。
ここで、あなたのバリエーションを紹介します。
そしてこれが私の関数で、同じことをするのですが、シンプルなアルゴリズムでずっと速いのです。
機能なしのさらに短いものでもOKです。
そうでないことを証明してみてください。あなたの関数と私の関数が異なる値を示す場合の、パラメータの単一の組み合わせを見つける。
ただ、最後のパラメータexactは、なぜ必要なのか全く理解できないので、実装していません。私自身は必要ないと思っています。
でも、本当に必要な人がいれば、実装することは可能です。
iBarShift3のバリエーションは、ヒストリーホールの扱いが間違っているので、残しました。修正することは可能ですが、上記のオプションで十分なので、意味がないと思います。
穴が開いているのは、バーにプロトレーダーがいないせいなのか、それとも他のものなのか。また、その不正確さはどのように現れるのでしょうか。
取引のない日曜日をいつでもいいことにしよう。
月曜日が表示されるんですね。それが私の望みです...。:)