iBarShiftのアナログ - ページ 7

Nikolai Semko 2018.04.04 08:28 #61

すべてのTFで最速で正しく動作するバージョンはこちらです。

int iBarShift3(const string Symb,const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame,datetime time)
{
   static int Res=-1;
   static string LastSymb=NULL;
   static ENUM_TIMEFRAMES LastTimeFrame=0;
   static datetime LastTime=0;
   static int PerSec=::PeriodSeconds(LastTimeFrame);
   if(LastTimeFrame!=TimeFrame) PerSec=::PeriodSeconds(TimeFrame);
   if(TimeFrame<PERIOD_D1) time-=time%PerSec;
   if((time!=LastTime) || (Symb!=LastSymb) || (TimeFrame!=LastTimeFrame))
   {
      Res=::Bars(Symb,TimeFrame,time,UINT_MAX);
      if(TimeFrame<PERIOD_D1) Res--;
      if(Res<0) Res=0;
      LastTime = time;
      LastSymb = Symb;
      LastTimeFrame=TimeFrame;
   }
   return(Res);
}

TF D1、W1、MN1の速度が低下する。

そして、異なるバージョンのレスポンスとその速度（2番目の数字、数字が小さいほど機能が速い）を明確に示すテストインジケータです

バージョン3、4ともに正常に動作します。でも、3rdの方が速いんですよ。

CopyTimeを持つバリアントが最も遅い。これはMQL4で確認することができます（添付のインジケータを参照）。

私はすでに混乱してしまったので、異なる変種の作者を特定しません。

しかし、3つ目の最も有用な方法は、@fxsaberからの 80%です。少ししか手を加えていません。

ファイル:
TestBarShift.mq5  16 kb
TestBarShift.mq4  9 kb

fxsaber 2018.04.04 08:40 #62

Nikolai Semko:オプション3、4ともに正常に動作します。でも、3が一番速いんです。CopyTimeの亜種は最も遅い。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

"トレーダー向けLifeHack: 定義にForEachを混ぜる(#define)" に関するディスカッション

fxsaber さん 2018.02.14 11:58

ZZY 機能スピードの測定は、性能が重要視される環境で行うべき - Tester.

Nikolai Semko 2018.04.04 08:45 #63

fxsaber:

ここでは寸法はあまり重要ではありません。ロジックが最速であることがお分かりいただけると思います。

Aleksey Vyazmikin 2018.04.04 12:14 #64

Nikolai Semko:

あなたのインジケータにTFを追加しました。最初の2つのアルゴリズムは全く役に立ちません。

図中、現在のTFはH1であり、日割りで計算しています。

Aleksey Vyazmikin 2018.04.04 12:27 #65

Renat Akhtyamov:

-1 は、エラー関数が返す、そのようなバーは存在しないという1マイナス（明確化）である

そこで、私の関数

も要改良

のに...

ドキュメンテーション

"注意"すること

Bars() 関数を呼び出す際に指定したパラメータの時系列のデータがまだ端末に生成されていない場合、または関数呼び出しの瞬間に時系列のデータがトレードサーバーと同期されて いない場合、 関数は ゼロ値を返します。"

====

res==0の場合は、そのまま関数から-1をキャッチすることになります。

===

だから、すべてうまくいくのです！それを利用してください。

上のインジケータでは、この方法がいかに誤ったものであるかがよくわかります。

Vitaly Muzichenko 2018.04.04 12:53 #66

Nikolai Semko:

iBarShift3 バリアントが正しく 動作しない。

Evgeniy Kvasov 2018.04.04 13:03 #67

これが私のバージョンです。ジュニアとシニアの両方のフレームに対応しているようです。スピードはiBarshift3より少し速いです。

int iBarShift(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime time){.
datetime t1 = TimeCurrent()+10000000;
int ps = PeriodSeconds(timeframe)。
double div = time/(double)ps;
double mant = div - MathFloor(div);
int ret = Bars(symbol, timeframe, (datetime)(time-(ps*mant)), t1)-1.Bars(symbol, timeframe, (datetime)(time-(ps*mant)), t1)-1;
return(ret)です。
}

Aleksey Vyazmikin 2018.04.04 13:38 #68

Vitaly Muzichenko:iBarShift3 オプションが正しく 動作しない。

正しく動作しない例を教えてください。

ということは、選択肢は4つしかない？

Nikolai Semko 2018.04.04 14:20 #69

Vitaly Muzichenko:

ボキャブラリーは私たちのすべてです。

Vitaly Muzichenko 2018.04.04 14:32 #70

Nikolai Semko:

ざっと確認したところ、1日以上動作している関数があり、代わりにiBarShift 3を代用したところ、EAが不正に動作するようになったそうです。それが、私の結論です。

私が使っているのはこちらです。

int iBarShift(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime time,bool exact=false)
{
   datetime LastBAR;
   if(!SeriesInfoInteger(symbol,timeframe,SERIES_LASTBAR_DATE,LastBAR))
   {
      datetime opentimelastbar[1];
      if(CopyTime(symbol,timeframe,0,1,opentimelastbar)==1)
         LastBAR=opentimelastbar[0];
      else
         return(-1);
   }
//--- if time > LastBar we always return 0
   if(time>LastBAR)
      return(0);
//---
   int shift=Bars(symbol,timeframe,time,LastBAR);
   datetime checkcandle[1];
   if(CopyTime(symbol,timeframe,time,1,checkcandle)==1)
   {
      if(checkcandle[0]==time)
         return(shift-1);
      else if(exact && time>checkcandle[0]+PeriodSeconds(timeframe))
         return(-1);
      else
         return(shift);
   }
   return(-1);
}
すべてのTFで最速で正しく動作するバージョンはこちらです。
TF D1、W1、MN1の速度が低下する。
そして、異なるバージョンのレスポンスとその速度（2番目の数字、数字が小さいほど機能が速い）を明確に示すテストインジケータです
バージョン3、4ともに正常に動作します。でも、3rdの方が速いんですよ。
CopyTimeを持つバリアントが最も遅い。
これはMQL4で確認することができます（添付のインジケータを参照）。
私はすでに混乱してしまったので、異なる変種の作者を特定しません。
しかし、3つ目の最も有用な方法は、@fxsaberからの 80%です。少ししか手を加えていません。
オプション3、4ともに正常に動作します。でも、3が一番速いんです。CopyTimeの亜種は最も遅い。
fxsaber さん 2018.02.14 11:58
ZZY 機能スピードの測定は、性能が重要視される環境で行うべき - Tester.
ここでは寸法はあまり重要ではありません。ロジックが最速であることがお分かりいただけると思います。
あなたのインジケータにTFを追加しました。最初の2つのアルゴリズムは全く役に立ちません。
図中、現在のTFはH1であり、日割りで計算しています。
-1 は、エラー関数が返す、そのようなバーは存在しないという1マイナス（明確化）である
Bars() 関数を呼び出す際に指定したパラメータの時系列のデータがまだ端末に生成されていない場合、または関数呼び出しの瞬間に時系列のデータがトレードサーバーと同期されて いない場合、 関数は ゼロ値を返します。"
res==0の場合は、そのまま関数から-1をキャッチすることになります。
だから、すべてうまくいくのです！それを利用してください。
上のインジケータでは、この方法がいかに誤ったものであるかがよくわかります。
iBarShift3 バリアントが正しく 動作しない。
これが私のバージョンです。ジュニアとシニアの両方のフレームに対応しているようです。スピードはiBarshift3より少し速いです。
int iBarShift(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime time){.
datetime t1 = TimeCurrent()+10000000;
int ps = PeriodSeconds(timeframe)。
double div = time/(double)ps;
double mant = div - MathFloor(div);
int ret = Bars(symbol, timeframe, (datetime)(time-(ps*mant)), t1)-1.Bars(symbol, timeframe, (datetime)(time-(ps*mant)), t1)-1;
return(ret)です。
}
正しく動作しない例を教えてください。
ということは、選択肢は4つしかない？
ざっと確認したところ、1日以上動作している関数があり、代わりにiBarShift 3を代用したところ、EAが不正に動作するようになったそうです。それが、私の結論です。
私が使っているのはこちらです。