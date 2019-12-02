ロボットの仮想自己最適化を行った方はいらっしゃいますか？ - ページ 5 1234567891011 新しいコメント Stanislav Korotky 2019.11.30 17:27 #41 Petros Shatakhtsyan: Expert Advisorの内部でも（例えば、昔、英語のブログで何回かに分けて書きました -ここから始めて ください）、外部でも自動最適化ができます - サイトには、ターミナルのコピーを実行して、その中でExpert Advisorを最適化して、結果（設定）を得る記事がたくさんあります。 一番新しい解決策は、fxsaberさんのものでしょう。 Petros Shatakhtsyan 2019.11.30 18:47 #42 Stanislav Korotky: 自己最適化はExpert Advisorの内部でも（例えば、私はずっと前に英語のブログでいくつかの部分を書きました -冒頭はこちら）、外部でも行うことができます - サイトには、ターミナルのコピーを起動し、その中でExpert Advisorを最適化して結果（設定）を取得する記事が満載されています。一番新しい解決策は、fxsaberさんのものでしょう。 私は他人のコードを見ることはありませんし、誰がどのようにCo-optimizationを行っているのか知りたくもありません。 何でも知っているかのような書き方をする人が多い。何がどうなるかは言わずに、最終的な結果を示せばいいのです。つまり、自己最適化は何を与えてくれるのか？ ここではEURUSDでの成績が最も高かった（2017年から2019年まで）。 しかし、今年からは一転して他のペアが来ている。もちろん、TSにもよりますが。 以下は、2019年の全ペア、リアルティク、異なるサーバーでの テスト例です。 全ペア、同じチューニングパラメータを 使用しています。そして、「自己最適化がうまくいったらどうなるのだろう？ 最初のテーブルには60組、2番目のテーブルには44組。 Maxim Kuznetsov 2019.11.30 19:40 #43 Petros Shatakhtsyan: ちなみに、MQLライブラリには、自己最適化EA用の特別な関数があります Petros Shatakhtsyan 2019.11.30 20:14 #44 Maxim Kuznetsov: ちなみに、MQLライブラリにはEAを自己最適化するための特別な関数があります この機能はどこにあるのですか？ しかし、それでも私は仮想自己最適を行います。 つまり、同じロボットが別々に動作しますが、MQL取引関数は 使用せず、開始と終了の注文の代わりに、すべてのポジションが構造体の配列に格納されます。そして、最終的な結果もそうなります。 Aleksey Nikolayev 2019.11.30 20:42 #45 Maxim Kuznetsov:ちなみに、MQLライブラリにはExpert Advisorの自己最適化のための特別な関数があります。 ExpertRemove() Renat Akhtyamov 2019.11.30 21:15 #46 Petros Shatakhtsyan: 常に同じ結果を示すロボットは存在しないと思います。 また、ブローカーや取引口座の種類を変えても結果は変わり、通貨ペアを個別に最適化し、最適な入力パラメータを選択する必要があるのは言うまでもありません。 そこで、（MT5テスターのオプティマイザーを使用しない）仮想自己最適化の必要性があります。 どのように機能するのでしょうか？ 毎週土曜日のマーケットクローズ後に、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の実際のティックを使用した仮想最適化が各ペアで自動的に起動されます。市場が常に変化している以上、より意味があるわけではない。 その結果に基づいて、入力パラメータの組み合わせが自動的に選択される。例えば、利益は多いが最大ドローダウンが少ない人、取引回数が多く、リカバリーファクターが高い人など。 これらの選択されたパラメータはすべてファイルに書き込まれ、マーケットが開いたときに読み込まれ、新しいパラメータで動作することができます。 なぜ仮想最適化 なのかというと、 速度を確保 するためにMQLの 取引関数 が呼び出されないからです。もちろん、演算や計算はすべて数式で手作業で行わなければならない。 もし使っている人がいたら、どれくらいの速さで効果が出るのか、結果はどうなのか、気になりますね。 適用する価値はあるのでしょうか？ もちろん、使用する価値はあります 例：インジケーターのパラメータをプリセットする場合など Maxim Kuznetsov 2019.11.30 21:29 #47 Aleksey Nikolayev: ExpertRemove() ということです。） どうして？ Vitaly Muzichenko 2019.11.30 21:36 #48 Aleksey Nikolayev: ExpertRemove() ありがとうございました。EAのどこに入力すればよいのでしょうか？ P.S.そういう風にやってみようかな :) if(ProfitToday() >= 100500%) ForexRemove(); Maxim Kuznetsov 2019.11.30 21:43 #49 Vitaly Muzichenko: ありがとうございました。EAのどこに入力すればよいのでしょうか？ P.S. この方法でやってみるのもいいかもしれませんね :) ( AccountProfit()>StartBalance()*100500) & WithdrawAll() & Run() & Run() Alexey Viktorov 2019.11.30 21:49 #50 Vitaly Muzichenko: ありがとうございました。EAのどこに入力すればよいのでしょうか？ P.S. この方法でやってみるのもいいかもしれませんね :) Vitaly、そんな冗談はやめてくれ。最初は「そんなことも知らないのか...」と驚きのあまり顎が下がりました。10秒くらい経ってから気づいたんだけど......。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
自己最適化はExpert Advisorの内部でも（例えば、私はずっと前に英語のブログでいくつかの部分を書きました -冒頭はこちら）、外部でも行うことができます - サイトには、ターミナルのコピーを起動し、その中でExpert Advisorを最適化して結果（設定）を取得する記事が満載されています。一番新しい解決策は、fxsaberさんのものでしょう。
私は他人のコードを見ることはありませんし、誰がどのようにCo-optimizationを行っているのか知りたくもありません。
何でも知っているかのような書き方をする人が多い。何がどうなるかは言わずに、最終的な結果を示せばいいのです。つまり、自己最適化は何を与えてくれるのか？
ここではEURUSDでの成績が最も高かった（2017年から2019年まで）。 しかし、今年からは一転して他のペアが来ている。もちろん、TSにもよりますが。
以下は、2019年の全ペア、リアルティク、異なるサーバーでの テスト例です。 全ペア、同じチューニングパラメータを 使用しています。そして、「自己最適化がうまくいったらどうなるのだろう？
最初のテーブルには60組、2番目のテーブルには44組。
ちなみに、MQLライブラリには、自己最適化EA用の特別な関数があります
この機能はどこにあるのですか？
しかし、それでも私は仮想自己最適を行います。
つまり、同じロボットが別々に動作しますが、MQL取引関数は 使用せず、開始と終了の注文の代わりに、すべてのポジションが構造体の配列に格納されます。そして、最終的な結果もそうなります。
ExpertRemove()
常に同じ結果を示すロボットは存在しないと思います。
また、ブローカーや取引口座の種類を変えても結果は変わり、通貨ペアを個別に最適化し、最適な入力パラメータを選択する必要があるのは言うまでもありません。
そこで、（MT5テスターのオプティマイザーを使用しない）仮想自己最適化の必要性があります。
どのように機能するのでしょうか？
毎週土曜日のマーケットクローズ後に、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の実際のティックを使用した仮想最適化が各ペアで自動的に起動されます。市場が常に変化している以上、より意味があるわけではない。
その結果に基づいて、入力パラメータの組み合わせが自動的に選択される。例えば、利益は多いが最大ドローダウンが少ない人、取引回数が多く、リカバリーファクターが高い人など。
これらの選択されたパラメータはすべてファイルに書き込まれ、マーケットが開いたときに読み込まれ、新しいパラメータで動作することができます。
なぜ仮想最適化 なのかというと、 速度を確保 するためにMQLの 取引関数 が呼び出されないからです。もちろん、演算や計算はすべて数式で手作業で行わなければならない。
もし使っている人がいたら、どれくらいの速さで効果が出るのか、結果はどうなのか、気になりますね。
適用する価値はあるのでしょうか？
もちろん、使用する価値はあります
例：インジケーターのパラメータをプリセットする場合など
ということです。）
どうして？
ありがとうございました。EAのどこに入力すればよいのでしょうか？
P.S.そういう風にやってみようかな :)
( AccountProfit()>StartBalance()*100500) & WithdrawAll() & Run() & Run()
Vitaly、そんな冗談はやめてくれ。最初は「そんなことも知らないのか...」と驚きのあまり顎が下がりました。10秒くらい経ってから気づいたんだけど......。