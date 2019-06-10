"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 8 123456789101112131415...100 新しいコメント --- 2011.10.19 19:13 #71 TheXpert です。 偶然に間違えたわけではないのです :)ワックスとは蝋のことで、非常に象徴的なものです。ご指摘を受けるまで、文字が違うとは思いませんでした :) もし、私が考えているような意味（Volvoxと その補題）であれば、それは非常に象徴的なことでもあります。 Reaper 2011.10.19 19:19 #72 レナット： これに対する批判やアイデアを聞くのは面白い。 より良いサービスに貢献することは良いことであり、このような提案は非常に有益です。 MQL5のSVNは、遅かれ早かれ必要なくなるという点で、良いアイデアだと思います。プロジェクトの 共有とWebスペース、最高です。 MQL5.comにMindMapが搭載されたことも、開発者を支援する上で素晴らしいことです。 Renat Fatkhullin 2011.10.19 19:20 #73 死神 です。それは仕事のポートがかかりますが、代わりにゼロから新しいソリューションを模索し、ニューラルネットワークを作成する "、作る "唯一の変換作業は、その後さらに行きたい人のための他のニューラルネットワークで、より深くすることができるので、一緒に開始するには良い拠点です。はい、既存のニューラルパッケージとの直接的な統合を実装するのは良いアイデアです。 これは、すでにあるツールキットでの作業に慣れていて、それを変えたくないというユーザーを引き付けることができます。しかし、私たちはMetaTrader 5プラットフォーム用の複雑なシステムの公開開発プロセスを開始したいと考えています。共同作業のインフラを整え、一つのプロジェクトではなく、数十、数百のプロジェクトを立ち上げることである。 しばらく前に、MQL4/MQL5 開発者向けの 専門的なフリーランスサービスを 開始しました。多くの人が懐疑的で、その実現性を信じていなかった。しかし、現在は無事に稼働しています。同様に、取引戦略を最適化するためのクラウドコンピューティングシステムの構築についても、その可能性を信じていない懐疑派がいた。しかし、私たちはそのようなシステムを作り上げました。それはまさに大衆のための金融市場分析における革命なのです。今、私たちは、MetaTrader 5のグループ開発を迅速かつ便利に行うことができる開発者を集めるためのプラットフォームを立ち上げるというアイデアを持っています。成功すれば、市場分析技術の長期的な発展の基礎となるでしょう。単発のプロジェクトではなく、何百もの取り組みが必要なのです。そして、そのようなプロジェクトのためには、多くのプロセスに統合された、一か所のユーザーのコミュニティという、育成環境が必要なのです。 Renat Fatkhullin 2011.10.19 19:22 #74 セルゲイ ところで、レナート さん、Woxという接頭語はどこから来たのか、どういう意味なのか、とても興味があります。 他の言葉（Volvoxの ように聞こえますが）の語尾なのでしょうか？仕事をしている限り、いつも不思議に思っているんです :) Worksを単純化したもので、ラテン語のVox（Vox populi：人民の声）です。 TheXpert 2011.10.19 19:23 #75 レナートしかし、私たちはMetaTrader 5プラットフォーム用の複雑なシステムの公開開発のプロセスを開始したいと考えています。共同作業のためのインフラを整え、1つのプロジェクトだけでなく、何十、何百ものプロジェクトを立ち上げることである。 は、Jooが不調のMT5用プラグインプロジェクトが あります。特定のインタフェースを実装した半自動化ライブラリを統合することである。私も役に立つと思います :) Reaper 2011.10.19 19:45 #76 レナット： しかし、私たちはMetaTrader 5プラットフォーム用の複雑なシステムの公開開発のプロセスを開始したいと考えています。まさに、共同作業のためのインフラを整え、1つのプロジェクトだけでなく、何十、何百ものプロジェクトを立ち上げるために。これは非常に野心的なプロジェクトで、名誉なことであり、実現可能です。私はこれに未来を感じていますし、多くのプログラマーが関心を持っています。しばらく前に、MQL4/MQL5開発者向けの専門的なフリーランスサービスを開始しました。多くの人が懐疑的で、その実現性を信じていなかった。しかし、現在は無事に稼働しています。もちろん、プロジェクトであることは承知していますし、とてもスマートで正直で画期的だと思います。なぜなら、その重要性に加えて、自分で仕事を持つための条件を、本当に優秀な人たちが作ってくれるからです。同様に、取引戦略を最適化するためのクラウドコンピューティングの実現を信じない懐疑論者もいた。しかし、私たちはそのようなシステムを作り上げました。それはまさに大衆のための金融市場分析における革命なのです。私はいつも金融市場研究の歴史における革命だと考えています。一見して想像するよりもずっと革命的で科学的で、それがMetaTrader5の磁石のように私を襲いました。 どれくらい大きなプロジェクトかというと、私はここに大きな未来を見て、この現代で遅かれ早かれ起こることだからです。私は決して懐疑的ではありませんでした。将来はクラウドコンピューティングに 基づくことが多く、MQL5は明らかにこの分野のリーダーであり、他のソリューションは見当たりません。インフラは完璧です。これ以上のシステムはないと思っていた。現在、MetaTrader5用のグループ開発を迅速かつ簡便に行える開発者を集めるためのプラットフォームを立ち上げる構想があります。 これがうまくいけば、市場分析技術の長期的発展の基礎となるでしょう。素晴らしい。そして、それがうまくいかない理由は見当たらない。また、研究者や業界関係者にとっても、素晴らしいアイデアであり、絶好の機会だと思います。単発のプロジェクトではなく、何百という大規模なプロジェクトが必要なのです。 そして、そのようなプロジェクトには、多くのプロセスに統合された、一か所のユーザーのコミュニティという、育成環境が必要です。私もそう思います ... は革命的であると同時に非常に野心的なプロジェクトで、プログラマーの集中、サイト開発、独自の言語によって、簡素化と改良のための条件が整っています。 ええっとどれもこれも、とても興味深いです。 Reaper 2011.10.19 19:58 #77 ウラン です。問題ないです。しかし、オンライン翻訳機を使用する場合は、MS Wordで文章の正しさを確認してください。正しく構成された文だけが正しく翻訳されます。ありがとうございます。 あなたの文章は理解できました。1音節はこの単語の翻訳にも影響します。 幸い、MS Wordのような外部プログラムは必要なく、mql5.comのメッセージエディタに直接母国語で書き込むことができ、その単語があるとテキストに赤い下線が引かれます（ブラウザ設定とWindowsの自動言語補正の働きだと思います）。 2011年には幸いなことに、翻訳者がいて、オンラインで学習できます。 1995年当時は、このような大きなチャンスは存在しなかったのです。 TheXpert 2011.10.19 20:25 #78 ニューロンとレイヤーの説明。私の解釈は、生物学的な見方とは少し違いますニューロン自体は、入力xから出力yへの単純な変換器である。私の構想では、ニューロンにはシナプスがありません。入力（x）、出力（y）、誤差（e）、閾値（t）だけである。誤差は、学習に必要なニューロン固有の性質である。オプションとして、反復による可視化に使用することができる。 同一のニューロンを組み合わせて1つの層にすることができる。レイヤーは同一の神経細胞の集合（ベクトル）である。ニューロンの入力と出力は、層の入力と出力バッファを形成する。バッファとは、神経細胞とシナプスをつなぐための別体であり、通信方式を簡略化するためのスペーサーである。ニューロンを組み合わせることで、多くの場合、ベクトル演算への移行が可能となり、演算が単純化、高速化されることが多い。層は少なくとも1つのニューロンで構成される。... Mykola Demko 2011.10.19 20:33 #79 TheXpert です。ニューロンとレイヤーの説明。..............最初のスラップをキャッチして、もし層の中に異なるタイプのニューロンがあったらどうでしょう？また、「Buffer」の実体は何なのか、詳しく教えてください。明瞭化後の残り。 TheXpert 2011.10.19 21:11 #80 ウラン です。最初のスラップをキャッチし、層の中に異なるタイプのニューロンがあったらどうでしょう？そんなはずはない。レイヤーごとに異なるタイプ。言っとくけど、各ニューロンを別々の層にすることだってできるんだぜ。バッファーについては、むしろ例を挙げるべきでしょう。家まで行かせてください。 123456789101112131415...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
偶然に間違えたわけではないのです :)ワックスとは蝋のことで、非常に象徴的なものです。ご指摘を受けるまで、文字が違うとは思いませんでした :)
これに対する批判やアイデアを聞くのは面白い。
MQL5のSVNは、遅かれ早かれ必要なくなるという点で、良いアイデアだと思います。
プロジェクトの 共有とWebスペース、最高です。
MQL5.comにMindMapが搭載されたことも、開発者を支援する上で素晴らしいことです。
それは仕事のポートがかかりますが、代わりにゼロから新しいソリューションを模索し、ニューラルネットワークを作成する "、作る "唯一の変換作業は、その後さらに行きたい人のための他のニューラルネットワークで、より深くすることができるので、一緒に開始するには良い拠点です。
はい、既存のニューラルパッケージとの直接的な統合を実装するのは良いアイデアです。
これは、すでにあるツールキットでの作業に慣れていて、それを変えたくないというユーザーを引き付けることができます。
しかし、私たちはMetaTrader 5プラットフォーム用の複雑なシステムの公開開発プロセスを開始したいと考えています。共同作業のインフラを整え、一つのプロジェクトではなく、数十、数百のプロジェクトを立ち上げることである。
しばらく前に、MQL4/MQL5 開発者向けの 専門的なフリーランスサービスを 開始しました。多くの人が懐疑的で、その実現性を信じていなかった。しかし、現在は無事に稼働しています。
同様に、取引戦略を最適化するためのクラウドコンピューティングシステムの構築についても、その可能性を信じていない懐疑派がいた。しかし、私たちはそのようなシステムを作り上げました。それはまさに大衆のための金融市場分析における革命なのです。
今、私たちは、MetaTrader 5のグループ開発を迅速かつ便利に行うことができる開発者を集めるためのプラットフォームを立ち上げるというアイデアを持っています。
成功すれば、市場分析技術の長期的な発展の基礎となるでしょう。
単発のプロジェクトではなく、何百もの取り組みが必要なのです。
そして、そのようなプロジェクトのためには、多くのプロセスに統合された、一か所のユーザーのコミュニティという、育成環境が必要なのです。
ところで、レナート さん、Woxという接頭語はどこから来たのか、どういう意味なのか、とても興味があります。 他の言葉（Volvoxの ように聞こえますが）の語尾なのでしょうか？
仕事をしている限り、いつも不思議に思っているんです :)
しかし、私たちはMetaTrader 5プラットフォーム用の複雑なシステムの公開開発のプロセスを開始したいと考えています。共同作業のためのインフラを整え、1つのプロジェクトだけでなく、何十、何百ものプロジェクトを立ち上げることである。
しかし、私たちはMetaTrader 5プラットフォーム用の複雑なシステムの公開開発のプロセスを開始したいと考えています。まさに、共同作業のためのインフラを整え、1つのプロジェクトだけでなく、何十、何百ものプロジェクトを立ち上げるために。
これは非常に野心的なプロジェクトで、名誉なことであり、実現可能です。私はこれに未来を感じていますし、多くのプログラマーが関心を持っています。
しばらく前に、MQL4/MQL5開発者向けの専門的なフリーランスサービスを開始しました。多くの人が懐疑的で、その実現性を信じていなかった。しかし、現在は無事に稼働しています。
もちろん、プロジェクトであることは承知していますし、とてもスマートで正直で画期的だと思います。なぜなら、その重要性に加えて、自分で仕事を持つための条件を、本当に優秀な人たちが作ってくれるからです。
同様に、取引戦略を最適化するためのクラウドコンピューティングの実現を信じない懐疑論者もいた。しかし、私たちはそのようなシステムを作り上げました。それはまさに大衆のための金融市場分析における革命なのです。
私はいつも金融市場研究の歴史における革命だと考えています。一見して想像するよりもずっと革命的で科学的で、それがMetaTrader5の磁石のように私を襲いました。 どれくらい大きなプロジェクトかというと、私はここに大きな未来を見て、この現代で遅かれ早かれ起こることだからです。私は決して懐疑的ではありませんでした。将来はクラウドコンピューティングに 基づくことが多く、MQL5は明らかにこの分野のリーダーであり、他のソリューションは見当たりません。インフラは完璧です。これ以上のシステムはないと思っていた。
現在、MetaTrader5用のグループ開発を迅速かつ簡便に行える開発者を集めるためのプラットフォームを立ち上げる構想があります。
これがうまくいけば、市場分析技術の長期的発展の基礎となるでしょう。
素晴らしい。そして、それがうまくいかない理由は見当たらない。また、研究者や業界関係者にとっても、素晴らしいアイデアであり、絶好の機会だと思います。
単発のプロジェクトではなく、何百という大規模なプロジェクトが必要なのです。
そして、そのようなプロジェクトには、多くのプロセスに統合された、一か所のユーザーのコミュニティという、育成環境が必要です。
私もそう思います ...
は革命的であると同時に非常に野心的なプロジェクトで、プログラマーの集中、サイト開発、独自の言語によって、簡素化と改良のための条件が整っています。
ええっとどれもこれも、とても興味深いです。
問題ないです。しかし、オンライン翻訳機を使用する場合は、MS Wordで文章の正しさを確認してください。
正しく構成された文だけが正しく翻訳されます。
ありがとうございます。
あなたの文章は理解できました。1音節はこの単語の翻訳にも影響します。
幸い、MS Wordのような外部プログラムは必要なく、mql5.comのメッセージエディタに直接母国語で書き込むことができ、その単語があるとテキストに赤い下線が引かれます（ブラウザ設定とWindowsの自動言語補正の働きだと思います）。
2011年には幸いなことに、翻訳者がいて、オンラインで学習できます。
1995年当時は、このような大きなチャンスは存在しなかったのです。
ニューロンとレイヤーの説明。
私の解釈は、生物学的な見方とは少し違います
ニューロン自体は、入力xから出力yへの単純な変換器である。私の構想では、ニューロンにはシナプスがありません。入力（x）、出力（y）、誤差（e）、閾値（t）だけである。誤差は、学習に必要なニューロン固有の性質である。オプションとして、反復による可視化に使用することができる。
同一のニューロンを組み合わせて1つの層にすることができる。レイヤーは同一の神経細胞の集合（ベクトル）である。
ニューロンの入力と出力は、層の入力と出力バッファを形成する。バッファとは、神経細胞とシナプスをつなぐための別体であり、通信方式を簡略化するためのスペーサーである。
ニューロンを組み合わせることで、多くの場合、ベクトル演算への移行が可能となり、演算が単純化、高速化されることが多い。
層は少なくとも1つのニューロンで構成される。
...
ニューロンとレイヤーの説明。...........
...
最初のスラップをキャッチして、もし層の中に異なるタイプのニューロンがあったらどうでしょう？
また、「Buffer」の実体は何なのか、詳しく教えてください。
明瞭化後の残り。
最初のスラップをキャッチし、層の中に異なるタイプのニューロンがあったらどうでしょう？
そんなはずはない。レイヤーごとに異なるタイプ。言っとくけど、各ニューロンを別々の層にすることだってできるんだぜ。
バッファーについては、むしろ例を挙げるべきでしょう。家まで行かせてください。