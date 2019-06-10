"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 6

新しいコメント
 
TheXpert です。
お勧めのオンラインドローイングソフトウェアを教えてください。

ドローイングソフトのスペシャリストであるミシカさんに聞いてみてください。私はPaintNetで描いていて、純粋にスキームはそうでもないのですが、新しいものを覚えるのは億劫です。

ZS: 鉛筆で落書きして、それをスキャンするだけです。宣伝のためではありません :o)

 

ペンテスト :)

夕方には、すべての共通エンティティとそれを介した概念的なネットワークの概要を説明します。

 
TheXpert です。
誰か、図やクソのためのオンラインドローイングツールをアドバイスしてください。

TeamWoxには、MindMap、チャート、Visioブロックが組み込まれて います。MQL5.comでプロジェクトセクションを作れば、これらの機能をビルトインエディタに簡単に搭載することができます。





レナート

MQL5.comでプロジェクトセクションを作れば、これらの機能を標準エディタに簡単に搭載することができます。

レナートさん、プロジェクトは 立ち上げる予定ですか？もしそうなら、せめて発売までの経過を少しはお知らせください :) .
 
皆さん、こんにちは。
このプロジェクトのオープンに参加することは可能ですか？

例えば、MT4用のFANN ライブラリ版を使って、MQL5を変換してスタートするのはどうでしょうか？

高速な人工ニューラルネットワークは、すでに実装されているので、まずはその基礎から始めるのがよいでしょう。

---

ファジーロジックについてどう思われますか？

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
TheXpert:
Renatさん、プロジェクトは立ち上げるんですか？もしそうなら、せめて発売の進捗状況を少しは教えてください :) .

もちろん、インフラ面ではすでに作業を開始しています。

まず最初に発売するのは、エディターからアクセスできる、どのユーザーでも使えるストレージ内蔵のサブバージョンです。


ここまでが、リポジトリの簡単なイメージです。

  • Subversion (バージョン1.7) は svn.mql5.com:443 になります。

  • 各MQL5アカウントのSubversionの使用に関する情報を維持するために、「MQL5ストレージ」フラグフィールドを追加します。WebサイトのWebインターフェースやエディターから有効にすることができます。

    デフォルトでは、共同プロジェクト用のProjectsと 個人プロジェクト用のPersonalという 2つの主要な物理リポジトリが用意されています。

    ユーザーのProject ストレージは/MQL5/MQL5 Projectsに、Personal/renatの Personalフォルダは/MQL5 rootに、他の人の共有フォルダ（作者が異なる）は/MQL5/MQL5 Sharedにマッピングされます。MQL5 ProjectsとMQL5 Sharedはコードエディター上で別々のアイコンで表示され、常にリストの一番上に表示されます。



  • これらのフォルダーをクリックすると、登録なしでMQL5 Storageコードのオンラインリポジトリに接続することができます。以下、オーソライズです。アカウントをお持ちでない方は、登録すると2ドルのボーナスがもらえます」。

    認証はあるがストレージが有効になっていない場合、「無料のMQL5ストレージを有効化すれば、データを保存して共同プロジェクトに参加できます」というウィンドウが表示されます。

  • ストレージの有効化に同意すると、アカウントに対して「MQL5ストレージ」フラグが有効になり、個人アクセス可能な個人ディレクトリが自動的に作成されます。

  • ユーザーは、「このフォルダー（例：indicators/share）をこのユーザー（例：rosh）と共有する」を選択することで、自分のサブディレクトリのいずれかを他のユーザーと共有することができます。

    その結果、リポジトリは指定されたフォルダ /Personal/renat/indicators/share へのアクセスを rosh に許可することになります。

    ユーザー rosh は、renat からのファイルを自分のエディターで /MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share に表示するようになりました（同期化後）。

  • プロジェクトを作成すると、Projectsリポジトリに配置され、ウェブサイトから管理され、複数の開発者が共同で作業することができます。

  • 主なアイデアは、ソースとデータのバージョン管理のための非常にシンプルで使い勝手の良いリポジトリと、迅速な同期の可能性を作ることです。


これに対する批判やアイデアを聞くのは面白いですね。

 
死神 です。
皆さん、こんにちは。
このプロジェクトのオープンに参加できますか？

例えば、MT4用のFANN ライブラリのバージョンを使って、MQL5を変換してスタートするのはどうでしょうか？
MQL5ネイティブに変換されれば、面白いことになりそうです。DLLを使ったバリエーション（現在のMT4用）は、大量実装の見込みがないため、動作しない。


高速な人工ニューラルネットワークは、すでに実装されているので、まずはその基礎から始めるのがよいでしょう。

ファジーロジックについてどう思われますか？

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
このようなプロジェクトを、トレーディングそのものに直接アクセスできる形で実施できれば最高です。これは、MT5が得意とする分野です。
 
死神 です。
皆さん、こんにちは。
あなたの母国語は何ですか？
 
レナート

これに対する批判やアイデアが面白い。

エヘン、冗談だろう？:)

レナート

このフォルダ（例：indicators/share）をこのユーザー（例：rosh）と共有する」と言えば、ユーザーは自分のサブディレクトリのどれかを他のユーザーと共有することができます。

指定されたアクセス権で？では、とてもクールですね :)共同開発の企画も可能です。

トラッキングの問題が残っています。少なくとも一般的なプロジェクトでは。改訂のたびに、コメントにあるいくつかの長い単語だけでなく、全体的な課題を学べることが望ましいです。

TeamWaxを接続する予定はありますか？

 
レナート

これに対する批判やアイデアを聞くのは面白い。

このような可能性は歓迎すべきことであり、将来のための非常に良い土台であり、正しいことだと思います。賛成は両手。

アイデアとしては、開発者間のコミュニケーション手段についてのスキームが何もないんですね。

コミュニケーションをとって、話し合わないと...。まあこの掲示板で共通の釜でやらないでください。それで、すでにトピックを追いかけているのですが、プロジェクトテーマも参加すれば、それだけでサヨナラルーフです。
パートナーが1つのスレッドでプロジェクトを議論するだけでなく（現在の仕事のセクションの ように）、誰もが新しいブランチの議論を分岐させることができるように、フォーラムの独立したセクションが必要です。そして、これらはすべてプロジェクトに参加した後にユーカーで利用することができます。

一般的には、フォーラムに「プロジェクト」セクションが新設され、サブトピックなどの階層構造として少なくともおおよそ実装されることを期待します。

新しいコメント