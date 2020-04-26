MathRand()はどのように値を生成するのですか？ - ページ 3 1234 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2020.04.24 19:42 #21 比較のために MathRandomUniformを スクリプトに追加してみましたポイント生成を1000000に設定 しました。分布を推定するために、1000000個の点をすべて1000×1000の正方形として画面に表示します。ポイントを打つ回数が多いほど、その色は鮮やかになります。 RNGの繰り返しを1000万回に設定 したので、平均して各ドットに10回当たるはずです。 以下はその結果である。 RNDです。 RandomIntegerの私の変形版です。 MathRand()について。 MathRandomUniform()にて。 最初の2つのRNDは全く均等で、3と4はギャップがあり、つまり均等ではありません。 スキップは、MathRand resolution = 32767によるものです。 1000000の倍率の場合、1000000/32767=30点のスキップを得ることができる。MathRandomUniform はイメージ的に似ていて、おそらく、同じ30スキップを持って いると思います。 もう一つのバリエーション。最大値を30000としよう。 RNDと RandomIntegerは、あたかも100万のように等しい 。MathRand と MathRandomUniform は次のようになります（チャンクを拡大したもの）。 ギャップはありません（位置30000までの黒点）。しかし、中には明るさが際立つものもあります。30000/32767の四捨五入の不揃いです。11個目のドットごとにヒット数が2倍になる。 MathRandを最大3000にすると、何か均一なものが得られる...4000. 最初の2つは，RandomInteger （分解能 約10億）なら1億個 ，RNDなら40億 個と最大数に近づくと ，丸めの関係で分布が不揃いになって きます． ファイルを添付しましたので、実験を繰り返してください。 私は自分自身のために独自の関数を使用することにしました、それはRNDよりも25％遅いが、よりコンパクトで明確です、私はより多くの32767倍まで解像度を増やすことができます、ブログで コードを参照してください。 注 記事からRND開発者が指摘したのは seed=0 のとき、この関数は初期値をランダムに変更する。 再起動の度にseed=0にしましたが、再起動の度に分布のある絵は変わりません。すなわち、この文は誤りである。なぜランダムになるのかも、コードからはわかりません。そのため、ランダムに初期化するには、seed=GetTickCount() のように乱数を設定する必要があります。 RandomInteger()関数については、再起動の際にポイントの再分配が見られる。srand(0);を設定すると、再起動の際にも配信が繰り返されるようになります。つまり、この関数がランダムに初期化されるためには、srand を呼び出さないか、タイムスタンプも含めてMathSrand(GetTickCount()) を使う必要があります。 ファイル: RandGenerator.mq5 9 kb 誤った考え、パート２統計は、偽りの科学か、暴落するなくてはならない歴史です。 Rorschach 2020.04.24 21:49 #22 xor128 は特別なランダム性テストに合格しており、標準的な rand では トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論、実践、トレーディングとその先へ ロールシャッハ さん 2020.04.19 22:18 私は便利屋です、RSCHを壊しました(( #include <Canvas\Canvas.mqh> void OnStart() {CCanvas C; int h=1024; int w=2048; C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h); for(int y=0;y<h;y++) {//srand(GetMicrosecondCount()); for(int x=0;x<w;x++) {uchar c=0; for(int k=0;k<16;k++) {c=uchar(255.*rand()/32767.); } C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c)); } } C.Update(); 1通り：wは2のべき乗、kは4の倍数でなければならない 方法2：srandのコメントを解除する 方法2は、メルセン渦にも有効なはずです Aleksei Kuznetsov 2020.04.24 22:15 #23 Rorschach: xor128 は特別なランダム性テストに合格しており、標準的な rand であれば 16回目のランドコールごとに表示していますね。この周期性から何らかのパターンが見えてくる。 すべて2本ずつの連続通話で使用しています。目視では、私の写真を見る限り、1000万回の繰り返しでxor128との差は見られません。 Aleksei Kuznetsov 2020.04.24 23:25 #24 Rorschach: xor128 は特別なランダム性テストに合格しており、標準的な rand であれば 自作の関数にxor128を代入してみたところ #include <Canvas\Canvas.mqh> void OnStart() {CCanvas C; RND rn; rn.SRand(0); int h=1024; int w=2048; C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h); for(int y=0;y<h;y++) {//srand(GetMicrosecondCount()); rn.SRand(GetMicrosecondCount()); for(int x=0;x<w;x++) {uchar c=0; for(int k=0;k<16;k++) //{c=uchar(255.*rand()/32767.);} //{c=uchar(255.*RandomInteger(1073741824)/1073741824.0); } {c=(uchar)(255.0*rn.Rand_01()); } C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c)); } } C.Update(); } int RandomInteger(int max_vl){return (int)MathFloor((MathRand()+MathRand()*32767.0)/1073741824.0*max_vl);}//случайное Int от 0 до 1073741824//если из define переместить в код RNDUint, то скорость работы увеличится на 30% для 10 млн повторов с 600 мс до 850 мс. Это почти как RandomInteger()#define xor32 xx=xx^(xx<<13);xx=xx^(xx>>17);xx=xx^(xx<<5)#define xor128 t=(x^(x<<11));x=y;y=z;z=w;w=(w^(w>>19))^(t^(t>>8))#define inidat x=123456789;y=362436069;z=521288629;w=88675123;xx=2463534242 class RND{ protected: uint x,y,z,w,xx,t; public: RND(void){inidat;}; ~RND(void){}; uint RandMaxUI(uint max_v) {xor128;return((uint)MathFloor((double)w/UINT_MAX*max_v));};//равномерное распределение на отрезке [0,max_v]. uint int RandMaxI(int max_v) {xor128;return((int) MathFloor((double)w/UINT_MAX*max_v));};//равномерное распределение на отрезке [0,max_v]. int uint Rand() {xor128;return(w);};//равномерное распределение на отрезке [0,UINT_MAX=4294967295]. double Rand_01() {xor128;return((double)w/UINT_MAX);};//равномерное распределение на отрезке [0,1]. void Reset() {inidat;};//сброс всех исходных значений в первоначальное состояние. void SRand(uint seed) {//установка новых исходных значений генератора.seed= [0,UINT_MAX=4294967295]. 取引の機会を逃しています。

無料取引アプリ

8千を超えるシグナルをコピー
金融ニュースで金融マーケットを探索

新規登録
ログイン

スペースを含まないラテン文字

このメールにパスワードが送信されます

エラーが発生しました

Googleでログイン

WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。

新規登録

MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。

ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効に
比較のために MathRandomUniformを スクリプトに追加してみましたポイント生成を1000000に設定 しました。分布を推定するために、1000000個の点をすべて1000×1000の正方形として画面に表示します。ポイントを打つ回数が多いほど、その色は鮮やかになります。
RNGの繰り返しを1000万回に設定 したので、平均して各ドットに10回当たるはずです。
以下はその結果である。
RNDです。
RandomIntegerの私の変形版です。
MathRand()について。
MathRandomUniform()にて。
最初の2つのRNDは全く均等で、3と4はギャップがあり、つまり均等ではありません。
スキップは、MathRand resolution = 32767によるものです。 1000000の倍率の場合、1000000/32767=30点のスキップを得ることができる。MathRandomUniform はイメージ的に似ていて、おそらく、同じ30スキップを持って いると思います。
もう一つのバリエーション。最大値を30000としよう。 RNDと RandomIntegerは、あたかも100万のように等しい 。MathRand と MathRandomUniform は次のようになります（チャンクを拡大したもの）。
ギャップはありません（位置30000までの黒点）。しかし、中には明るさが際立つものもあります。30000/32767の四捨五入の不揃いです。11個目のドットごとにヒット数が2倍になる。
MathRandを最大3000にすると、何か均一なものが得られる...4000.
最初の2つは，RandomInteger （分解能 約10億）なら1億個 ，RNDなら40億 個と最大数に近づくと ，丸めの関係で分布が不揃いになって きます．
ファイルを添付しましたので、実験を繰り返してください。
私は自分自身のために独自の関数を使用することにしました、それはRNDよりも25％遅いが、よりコンパクトで明確です、私はより多くの32767倍まで解像度を増やすことができます、ブログで コードを参照してください。
注
記事からRND開発者が指摘したのは
再起動の度にseed=0にしましたが、再起動の度に分布のある絵は変わりません。すなわち、この文は誤りである。なぜランダムになるのかも、コードからはわかりません。そのため、ランダムに初期化するには、seed=GetTickCount() のように乱数を設定する必要があります。
RandomInteger()関数については、再起動の際にポイントの再分配が見られる。srand(0);を設定すると、再起動の際にも配信が繰り返されるようになります。つまり、この関数がランダムに初期化されるためには、srand を呼び出さないか、タイムスタンプも含めてMathSrand(GetTickCount()) を使う必要があります。
xor128 は特別なランダム性テストに合格しており、標準的な rand では
ロールシャッハ さん 2020.04.19 22:18
私は便利屋です、RSCHを壊しました((
1通り：wは2のべき乗、kは4の倍数でなければならない
方法2：srandのコメントを解除する方法2は、メルセン渦にも有効なはずです
xor128 は特別なランダム性テストに合格しており、標準的な rand であれば
16回目のランドコールごとに表示していますね。この周期性から何らかのパターンが見えてくる。
すべて2本ずつの連続通話で使用しています。目視では、私の写真を見る限り、1000万回の繰り返しでxor128との差は見られません。
xor128 は特別なランダム性テストに合格しており、標準的な rand であれば
自作の関数にxor128を代入してみたところ
void OnStart()
{CCanvas C;
RND rn; rn.SRand(0);
int h=1024;
int w=2048;
C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h);
for(int y=0;y<h;y++)
{//srand(GetMicrosecondCount());
rn.SRand(GetMicrosecondCount());
for(int x=0;x<w;x++)
{uchar c=0;
for(int k=0;k<16;k++)
//{c=uchar(255.*rand()/32767.);}
//{c=uchar(255.*RandomInteger(1073741824)/1073741824.0); }
{c=(uchar)(255.0*rn.Rand_01()); }
C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c));
}
}
C.Update();
}
int RandomInteger(int max_vl){return (int)MathFloor((MathRand()+MathRand()*32767.0)/1073741824.0*max_vl);}//случайное Int от 0 до 1073741824
//если из define переместить в код RNDUint, то скорость работы увеличится на 30% для 10 млн повторов с 600 мс до 850 мс. Это почти как RandomInteger()
#define xor32 xx=xx^(xx<<13);xx=xx^(xx>>17);xx=xx^(xx<<5)
#define xor128 t=(x^(x<<11));x=y;y=z;z=w;w=(w^(w>>19))^(t^(t>>8))
#define inidat x=123456789;y=362436069;z=521288629;w=88675123;xx=2463534242
class RND{
protected:
uint x,y,z,w,xx,t;
public:
RND(void){inidat;};
~RND(void){};
uint RandMaxUI(uint max_v) {xor128;return((uint)MathFloor((double)w/UINT_MAX*max_v));};//равномерное распределение на отрезке [0,max_v]. uint
int RandMaxI(int max_v) {xor128;return((int) MathFloor((double)w/UINT_MAX*max_v));};//равномерное распределение на отрезке [0,max_v]. int
uint Rand() {xor128;return(w);};//равномерное распределение на отрезке [0,UINT_MAX=4294967295].
double Rand_01() {xor128;return((double)w/UINT_MAX);};//равномерное распределение на отрезке [0,1].
void Reset() {inidat;};//сброс всех исходных значений в первоначальное состояние.
void SRand(uint seed) {//установка новых исходных значений генератора.seed= [0,UINT_MAX=4294967295]. При seed=0 функция меняет начальные значения случайным образом.
int i;if(seed!=0){xx=seed;}for(i=0;i<16;i++){xor32;}xor32;x=xx;xor32;y=xx;xor32;z=xx;xor32;w=xx;for(i=0;i<16;i++){xor128;}
};
};
RandomInteger()には、いくつかの割り算もあります。
xor128では良くなったが、バンディングがある。
通常の使用では（16分の1ではない）RandomInteger()のこのダッシュが効果を発揮するとは思えませんが...。しかも、その意味がよくわからない...。
でも、xor128の方が信頼性が高いと思います。
Mersenのコードはありますか？OpenCLではどこかにあったのですが、MQL5への移植はできていません。比べてみると面白いかもしれませんね。
ここで、私自身は使ったことがない。
16回目の呼び出しごとにランドを表示するんですね。この周期性から何らかのパターンが見えてくる。
すべて2本ずつの連続通話で使用しています。 目視では、私の写真を見る限り、1000万回の繰り返しでxor128との差は見られません。
使用目的が分からないので、驚きがあるかもしれないという警告だけです。
ありがとうございます！OpenCLのときよりもコードが大きくなっていることがわかりました。今度、考えてみますね。
ter.ver、整数の魔法、丸め、モジュールの演算、ダブルのトリックについて親しみやすく解説しています :-)
f(x) :: 整数が (0;N) 上に一様 分布する場合、 g(x)=N/(double)f(x) が (0;1) 上に一様分布するわけではなく、また全てのテストに合格するわけではありません。
g(x) = f(x) mod Mについてもほぼ同様で、まれにN mod M = 0という例外があります。
ちなみにPS/とg(x)=f(x)/(double)Nも一様ではないでしょう。分裂の焦点は存在する。つまり、プロットにはモアレが発生する。
PPS/ランダム性の視覚的な「テスト」として、モジュロ・ブラント・スクエアに加え、「ウラム・スネイル」のバリエーションが適用されています。
このコードからCRandomMersenneとCRandomMotherの性能を測定した。xor128の3倍遅いんです。これでは、とてもじゃないが満足できない。しかし、あなたがGSFを壊したコードによると、それらはxor128（縦棒なし）よりも良く見えます。