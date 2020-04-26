MathRand()はどのように値を生成するのですか？ - ページ 2 1234 新しいコメント Nazariy Stapyak 2010.08.06 20:38 #11 yu-sha さん。MathRand()が値を取得する方法を教えてください。MathRand()は、宣言した範囲内で均等になることを期待できますか？もちろん、もっと複雑なアルゴリズムもあります。 ソース rand.c :/*** *rand.c - random number generator * * Copyright (c) 1985-1997, Microsoft Corporation. All rights reserved. * *Purpose: * defines rand(), srand() - random number generator * *******************************************************************************/ #include <cruntime.h> #include <mtdll.h> #include <stddef.h> #include <stdlib.h> #ifndef _MT static long holdrand = 1 L; #endif /* _MT */ /*** *void srand(seed) - seed the random number generator * *Purpose: * Seeds the random number generator with the int given. Adapted from the * BASIC random number generator. * *Entry: * unsigned seed - seed to seed rand # generator with * *Exit: * None. * *Exceptions: * *******************************************************************************/ void __cdecl srand ( unsigned int seed ) { #ifdef _MT _getptd()->_holdrand = (unsigned long)seed; #else /* _MT */ holdrand = (long)seed; #endif /* _MT */ } /*** *int rand() - returns a random number * *Purpose: * returns a pseudo-random number 0 through 32767. * *Entry: * None. * *Exit: * Returns a pseudo-random number 0 through 32767. * *Exceptions: * *******************************************************************************/ int __cdecl rand ( void ) { #ifdef _MT _ptiddata ptd = _getptd(); return( ((ptd->_holdrand = ptd->_holdrand * 214013 L + 2531011 L) >> 16) & 0x7fff ); #else /* _MT */ return(((holdrand = holdrand * 214013 L + 2531011 L) >> 16) & 0x7fff); #endif /* _MT */ } Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 10:55 #12 0から任意の値までの数値IntでRNG機能が必要です。 Intの最大値＝2,147,483,647なので、その値まで計算 する。 この関数を取得しました。分布は一様 だと思います。 int RandomInteger(int max_vl){//случайное Int от 0 до Max Int //srand(0);//если нужна повторяемость. MathSrand(GetTickCount()) если нужна неповторяемость int r=MathRand();// от 0 до 32767. double k=32767.0; if(max_vl>32767){ r=r+MathRand()*32767;//0...32767 + 0.. 32767*32767(с шагом 32767) max=1073709056 > 1 mlrd k=k*k; if(max_vl>1073709056){// int type max alue =2 147 483 647 > 2 mlrd r=r*2+MathRand()%2;//0...2 147 483 647 > to max int number c шагом 2 + (0 или 1) k=k*2; } } return (int)MathFloor(r/k*max_vl); } Rorschach 2020.04.23 11:01 #13 記事には、4294967295への ジェネレーターがあります。 Igor Makanu 2020.04.23 11:26 #14 Rorschach:記事には、4294967295までの ジェネレーターがあります。 Alglib SBは高精度な発振器を搭載しています UPD: https://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 試してみました。 Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 11:52 #15 Rorschach:記事には、4294967295への ジェネレーターがあります。 ありがとうございます。計算速度で比較してみました。 標準的なrand()の私の関数では、2倍も遅いことが判明しました。もっとシンプルなコードに見えたのに...。 Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 11:56 #16 Igor Makanu: Alglibの高精度ジェネレータがある UPD: https://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 試してみました。 見たけど、alglib抜きで欲しい。さらに、その関数には多くの*/%があります。明らかに遅いので、速度の比較はしていません。 記事中のジェネレータはビットシフトで動作します。その方が高速です。 Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 14:35 #17 速度を最適化するために関数を書き直しました。 int RandomInteger(int max_vl){return (int)MathFloor((MathRand()+MathRand()*32767.0)/1073741824.0*max_vl);}//случайное Int от 0 до Max Int その結果、分布は一様であることが判明しました。実験の画像はブログでご覧くださいhttps://www.mql5.com/ru/blogs/post/735953 記事からRMSを書き直しました。 不要なものを捨てたら、こうなった。 //если из define переместить в код RNDUint, то скорость работы увеличится на 30% для 10 млн повторов с 600 мс до 850 мс #define xor32 xx=xx^(xx<<13);xx=xx^(xx>>17);xx=xx^(xx<<5) #define xor128 t=(x^(x<<11));x=y;y=z;z=w;w=(w^(w>>19))^(t^(t>>8)) #define inidat x=123456789;y=362436069;z=521288629;w=88675123;xx=2463534242 class RNDUint{ protected: uint x,y,z,w,xx,t; public: RNDUint(void){inidat;}; ~RNDUint(void){}; uint Rand() {xor128;return(w);};//равномерное распределение на отрезке [0,UINT_MAX=4294967295]. double Rand_01() {xor128;return((double)w/UINT_MAX);};//равномерное распределение на отрезке [0,1]. void Reset() {inidat;};//сброс всех исходных значений в первоначальное состояние. void SRand(uint seed) {//установка новых исходных значений генератора.seed= [0,UINT_MAX=4294967295]. При seed=0 функция меняет начальные значения случайным образом. int i;if(seed!=0){xx=seed;}for(i=0;i<16;i++){xor32;}xor32;x=xx;xor32;y=xx;xor32;z=xx;xor32;w=xx;for(i=0;i<16;i++){xor128;} }; }; 分配も平等であることがわかりました。 記事のオリジナルと単純なMathRand()の両方の関数の速度を比較してみました。 記事rnd.Rand_01()の元のもの - 602 ms. rnu.Rand_01()の記事による短縮版 - 596 ms RandomInteger()の最適化バージョン - 840 ms (旧バージョン 1200 ms, すなわち 25% 高速化) MathRand()だけで-353ms（最速ですが、分布にばらつきが出ます。必要な数値の範囲が32767より大きい場合、結果はスキップされます。32767より小さい場合、例えばi=3111.のような場合、丸めの頻度が高くなる点がある)。 活用する) Rand 0 ... Max Int с равномерным распределением www.mql5.com Потребовалась функция ГСЧ с гнерацией числа Int от 0 до любого значения.Получилась такая функция. Думаю распределение получилось равномерным. int RandomInteger(int max_vl){return Rorschach 2020.04.23 20:33 #18 elibrarius: 面白いですね。標準ライブラリに別のランダムを 見つけましたが、より良いとは思えません。 Sergei Smetankin 2020.04.24 14:06 #19 なぜ、そこまで複雑にするのか？ このようにできます（大雑把ですが）。 if (MathRand()%100>50) => Buy if (MathRand()%100<50) => Sell また、遊んでみたい、何を表示しているのか見てみたいという場合は、このようにすることができます。 int x=1; if (MathRand()%100>50) x=1; if (MathRand()%100<50) x=2; Comment(x); を実行し、値がどのように変化するかを確認します。 Rashid Umarov 2020.04.24 18:24 #20 elibrarius: 速度を最適化するために、関数を書き直しました。 分布は均一である。実験の画像はブログでご覧くださいhttps://www.mql5.com/ru/blogs/post/735953 記事からRNGを書き換えてみました。 不要なものを捨てたら、こうなった。 分布も一様であることがわかります。 ヘルプのディストリビューションと比較してみましたが、特に違いは見当たりません ファイル: UniformDistribution_User.mq5 14 kb 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MathRand()が値を取得する方法を教えてください。
MathRand()は、宣言した範囲内で均等になることを期待できますか？
もちろん、もっと複雑なアルゴリズムもあります。
ソース rand.c :
0から任意の値までの数値IntでRNG機能が必要です。
Intの最大値＝2,147,483,647なので、その値まで計算 する。
この関数を取得しました。分布は一様 だと思います。
記事には、4294967295までの ジェネレーターがあります。
Alglib SBは高精度な発振器を搭載しています
UPD: https://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 試してみました。
記事には、4294967295への ジェネレーターがあります。
ありがとうございます。計算速度で比較してみました。
標準的なrand()の私の関数では、2倍も遅いことが判明しました。もっとシンプルなコードに見えたのに...。
Alglibの高精度ジェネレータがある
UPD: https://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 試してみました。
見たけど、alglib抜きで欲しい。さらに、その関数には多くの*/%があります。明らかに遅いので、速度の比較はしていません。 記事中のジェネレータはビットシフトで動作します。その方が高速です。
速度を最適化するために関数を書き直しました。その結果、分布は一様であることが判明しました。実験の画像はブログでご覧くださいhttps://www.mql5.com/ru/blogs/post/735953
記事からRMSを書き直しました。
不要なものを捨てたら、こうなった。
分配も平等であることがわかりました。
記事のオリジナルと単純なMathRand()の両方の関数の速度を比較してみました。
rnu.Rand_01()の記事による短縮版 - 596 ms
RandomInteger()の最適化バージョン - 840 ms (旧バージョン 1200 ms, すなわち 25% 高速化)
MathRand()だけで-353ms（最速ですが、分布にばらつきが出ます。必要な数値の範囲が32767より大きい場合、結果はスキップされます。32767より小さい場合、例えばi=3111.のような場合、丸めの頻度が高くなる点がある)。
活用する)
なぜ、そこまで複雑にするのか？
このようにできます（大雑把ですが）。
また、遊んでみたい、何を表示しているのか見てみたいという場合は、このようにすることができます。
を実行し、値がどのように変化するかを確認します。
速度を最適化するために、関数を書き直しました。分布は均一である。実験の画像はブログでご覧くださいhttps://www.mql5.com/ru/blogs/post/735953
記事からRNGを書き換えてみました。
不要なものを捨てたら、こうなった。
分布も一様であることがわかります。
ヘルプのディストリビューションと比較してみましたが、特に違いは見当たりません