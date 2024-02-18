mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 8 123456789101112131415...247 新しいコメント fxsaber 2017.02.27 14:17 #71 ヘルプに書いて ありますenum_symbol_calc_mode識別子商品説明式シンボルカルクモードFXForexモード - FXのための利益とマージン計算マージン：ロット*契約サイズ/レバレッジ利益：（クローズ価格-オープン価格）*契約サイズ*ロット数シンボル_計算_モード_先物先物モード - 先物の証拠金と利益を計算します。Margin: Lots *InitialMargin*Percentage/100利益：（終値-始値）*TickPrice/TickSize*LotsシンボルカルクモードCFDCFDモード - CFDのマージンと利益の計算マージン：ロット*契約サイズ*市場価格*百分率/100利益：（クローズ価格-オープン価格）*契約サイズ*ロット数シンボルカルクモードインデックスCFDインデックスモード - CFDインデックスのマージンと利益の計算マージン：（ロット*契約サイズ*市場価格）*TickPrice/TickSize利益：（クローズ価格-オープン価格）*契約サイズ*ロット数symbol_calc_mode_cfdleverageCFD レバレッジモード - レバレッジ取引時のCFDの証拠金と利益を計算します。マージン：（ロット*契約サイズ*市場価格*比率）/レバレッジ利益：（クローズ価格-オープン価格）*契約サイズ*ロット数シンボルカルクモードエクスチェンジストック取引所モード - 取引所での証券取引における証拠金および利益の計算マージン：ロット*契約サイズ*オープンプライス利益：（クローズ価格-オープン価格）*契約サイズ*ロット数シンボル_計算_モード_為替_先物先物モード - 取引所での先物取引における証拠金と利益の計算マージン：Lots*InitialMarginまたはLots*MaintenanceMargin利益：（終値-始値）*ロット*TickPrice/TickSizeシンボル_計算_モード_為替_先物_港FORTS先物モード - FORTSで先物取引を行う際の証拠金や利益の計算を行うモードです。以下のルールにより、MarginDiscountの値により証拠金の大きさが減少する場合がある。1.ロングポジション（買い注文）の価格が計算された価格より低い場合、MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)2.ショートポジション（売り注文）の価格が決済価格より高い場合、MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)のところです。PriceSettle - 前セッションの決済（清算）価格です。PriceOrder - 注文（オーダー）で指定されたポジションの加重平均価格または始値です。TickPrice - 刻み値（1ポイントの価格変動にかかるコスト）。TickSize - 刻み幅（価格変動の最小ステップ）です。マージン：Lots*InitialMarginまたはLots*MaintenanceMargin利益：（終値-始値）*ロット*TickPrice/TickSizeシンボル_計算モード_サービス_担保担保モード - 取引口座で非取引資産として使用されます。未決済ポジションの時価は、出来高、現在の市場価格、契約サイズ、流動性比率に基づいて計算されます。その価値は、資産に計上され、資本に加えられます。したがって、そのような商品のオープンポジションは、自由証拠金を増加させ、取引商品のオープンポジションの追加担保として機能します。マージン：なし利益：なし時価：ロット*契約サイズ*時価*流動性率 Vitaly Muzichenko 2017.02.27 14:21 #72 fxsaberヘルプに書いて ありますね。失礼ながら、また 読んでいただくつもりです。追伸得られますが、AUDCADを使用すると、ドル建ての口座でありながら、豪ドルの通貨で証拠金を得ることになります。AUDUSDの価格を使えば、必要な証拠金額は得られますが、接頭辞や接尾辞を持つ口座もあるので、万能ではなく、ここからが本番です。また、単にマーケットオーバービューで開いているペアがなく、計算が行き詰まることもあります。お金で動くプログラム（開発者の主張）は、計算できない。古くて悪くて遅いmt4はお金で動くことができましたが、新しくて派手なmt5ではできません。どうしてですか？ Vitaly Muzichenko 2017.02.27 14:47 #73 ファクスセーバーリンク先にあるこの数式を使用します。例えば、CADJPYの担保を計算する場合、CADで担保を取得します。SymbolInfoDouble("CADJPY",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) / AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)*0.7625 // СADUSD0.7625が 見えますが、これはCADUSDの価格ですが、ターミナルにはそのようなペアすらありません。MODE_MARGINREQUIRED」機能を「コピーペースト」方式でmt5に移植し、開発者を楽にすることはそんなに難しいことでしょうか？ Alexey Volchanskiy 2017.02.27 14:58 #74 アルチョム・トリシキン プログラムの種類によらず計算できるようにしたい。 開発者は、証拠金計算（および他のいくつかの情報機能）は取引機能 であり、インジケータで禁止されるべきであると考えています。私はこのテーマで真面目なスレッドを立ち上げたのですが、そのモデレーターはいつものように匿名で即座にそれをカットしました。今となってはどうでもいい、KBでマージン無しの中性化したインジケータを投稿。 fxsaber 2017.02.27 15:10 #75 ヴィタリー・ムジチェンコ失礼ながら、私はあなたを読書に連れ戻す つもりです。確かに、うっかりしていました。私はこれまでなんとなく、マージンの計算が不要だと思っていました。特に指標では。指標ではどこが必要になるのでしょうか？解決策はとてもシンプルだと思います。暇になったら、考えよう。 Andrey Khatimlianskii 2017.02.27 15:16 #76 ヴィタリー・ムジチェンコ得られますが、AUDCADを使用すると、証拠金がAUD通貨で取得され、口座はドル建てになります。AUDUSDの価格を使用すると、必要なマージンを得ることができますが、接頭辞や接尾辞を持つアカウントがあるので、普遍的で悪い、ここで全体の物語を開始します。また、マーケット・オーバービューで開いているペアがないだけで、計算は水の泡になることもあります。また、AUDUSDがマーケットオーバービューにない場合、4つのリターンはどうなるのでしょうか？指標におけるマージンリフレクションという特定のタスクのために、接頭辞と接尾辞を考慮して（あるいは補助アドバイザーを使って）松葉杖を構築することは可能である。トレードのためのすべてがある。 Vitaly Muzichenko 2017.02.27 15:31 #77 アンドレイ・ハチムリアンスキーまた、AUDUSDがマーケットオーバービューにない場合、4つのリターンはどう なるのでしょうか？インジケータでのマージン表示という特定のタスクのために、接頭辞と接尾辞を考慮した松葉杖を作ることができる（または補助EAを使用する）。そして、トレーディングについては、すべてが揃っているように思います。4は"MODE_MARGINREQUIRED"を返します )アレクセイ・ヴォルチャンスキー 証拠金計算（と情報提供機能からの何か）は 取引機能 であり、インジケータでは禁止すべきと思うのですが。私はこのテーマで真面目なスレッドを立ち上げたのですが、そのモデレーターはいつものように匿名で即座にそれをカットしました。今となってはどうでもいい、KBでマージン無しの中性化したインジケータを投稿。本当に取引しているのか？)))そうはいっても、発砲は禁止されているわけではありません。何を取引するのだろう、開けたり閉めたり、注文を修正するだけなのだろうか。fxsaber確かに、うっかりしていました。私はもともと信用計算が不要でした。さらに、指標では必要ない。指標で必要と思われるところは？解決策はとてもシンプルだと思います。自由になったら、発明する。MAやストキャスティクスに加え、情報量の多い指標もあります。例えば、取引を行う前に預金を知るための情報指標（MMを観察）、ロットを計算し、それがあなたのTSの条件に適合するかどうかを確認し、取引を入力し、別の信号を待つことはありません。そして、これはその使い方の一例に過ぎません。 fxsaber 2017.02.27 16:47 #78 fxsaber解決策はとてもシンプルだと思います。暇な時にでも考えよう。 解決策はすぐに見つかった。// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупкуdouble GetMarginRequired( const string Symb ){ MqlTick Tick; return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0); } FOREXの計算です。あとは類推してください。 Features of the mql5 how to convert MarketInfo(Symbol(), エラー、バグ、質問 Vitaly Muzichenko 2017.02.27 16:58 #79 fxsaber 解決策はすぐに見つかった。// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупкуdouble GetMarginRequired( const string Symb ){ MqlTick Tick; return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_POINT) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0); } これはFOREXの計算です。あとは似たようなものです。 円ペアでのバグが残っています。 fxsaber 2017.02.27 17:18 #80 ヴィタリー・ムジチェンコ 円ペアでのバグが残っています。 はい、ちょっと失敗しました。今は正しいです。 123456789101112131415...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ヘルプに書いて あります
enum_symbol_calc_mode
識別子
商品説明
式
シンボルカルクモードFX
Forexモード - FXのための利益とマージン計算
マージン：ロット*契約サイズ/レバレッジ
利益：（クローズ価格-オープン価格）*契約サイズ*ロット数
シンボル_計算_モード_先物
先物モード - 先物の証拠金と利益を計算します。
Margin: Lots *InitialMargin*Percentage/100
利益：（終値-始値）*TickPrice/TickSize*Lots
シンボルカルクモードCFD
CFDモード - CFDのマージンと利益の計算
マージン：ロット*契約サイズ*市場価格*百分率/100
利益：（クローズ価格-オープン価格）*契約サイズ*ロット数
シンボルカルクモードインデックス
CFDインデックスモード - CFDインデックスのマージンと利益の計算
マージン：（ロット*契約サイズ*市場価格）*TickPrice/TickSize
利益：（クローズ価格-オープン価格）*契約サイズ*ロット数
symbol_calc_mode_cfdleverage
CFD レバレッジモード - レバレッジ取引時のCFDの証拠金と利益を計算します。
マージン：（ロット*契約サイズ*市場価格*比率）/レバレッジ
利益：（クローズ価格-オープン価格）*契約サイズ*ロット数
シンボルカルクモードエクスチェンジストック
取引所モード - 取引所での証券取引における証拠金および利益の計算
マージン：ロット*契約サイズ*オープンプライス
利益：（クローズ価格-オープン価格）*契約サイズ*ロット数
シンボル_計算_モード_為替_先物
先物モード - 取引所での先物取引における証拠金と利益の計算
マージン：Lots*InitialMarginまたはLots*MaintenanceMargin
利益：（終値-始値）*ロット*TickPrice/TickSize
シンボル_計算_モード_為替_先物_港
FORTS先物モード - FORTSで先物取引を行う際の証拠金や利益の計算を行うモードです。以下のルールにより、MarginDiscountの値により証拠金の大きさが減少する場合がある。
1.ロングポジション（買い注文）の価格が計算された価格より低い場合、MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2.ショートポジション（売り注文）の価格が決済価格より高い場合、MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
のところです。
マージン：Lots*InitialMarginまたはLots*MaintenanceMargin
利益：（終値-始値）*ロット*TickPrice/TickSize
シンボル_計算モード_サービス_担保
担保モード - 取引口座で非取引資産として使用されます。未決済ポジションの時価は、出来高、現在の市場価格、契約サイズ、流動性比率に基づいて計算されます。その価値は、資産に計上され、資本に加えられます。したがって、そのような商品のオープンポジションは、自由証拠金を増加させ、取引商品のオープンポジションの追加担保として機能します。
マージン：なし
利益：なし
時価：ロット*契約サイズ*時価*流動性率
ヘルプに書いて ありますね。
失礼ながら、また 読んでいただくつもりです。
追伸
得られますが、AUDCADを使用すると、ドル建ての口座でありながら、豪ドルの通貨で証拠金を得ることになります。AUDUSDの価格を使えば、必要な証拠金額は得られますが、接頭辞や接尾辞を持つ口座もあるので、万能ではなく、ここからが本番です。また、単にマーケットオーバービューで開いているペアがなく、計算が行き詰まることもあります。
お金で動くプログラム（開発者の主張）は、計算できない。古くて悪くて遅いmt4はお金で動くことができましたが、新しくて派手なmt5ではできません。どうしてですか？
リンク先にあるこの数式を使用します。
例えば、CADJPYの担保を計算する場合、CADで担保を取得します。
0.7625が 見えますが、これはCADUSDの価格ですが、ターミナルにはそのようなペアすらありません。
MODE_MARGINREQUIRED」機能を「コピーペースト」方式でmt5に移植し、開発者を楽にすることはそんなに難しいことでしょうか？
プログラムの種類によらず計算できるようにしたい。
失礼ながら、私はあなたを読書に連れ戻す つもりです。
確かに、うっかりしていました。私はこれまでなんとなく、マージンの計算が不要だと思っていました。特に指標では。指標ではどこが必要になるのでしょうか？
解決策はとてもシンプルだと思います。暇になったら、考えよう。
得られますが、AUDCADを使用すると、証拠金がAUD通貨で取得され、口座はドル建てになります。AUDUSDの価格を使用すると、必要なマージンを得ることができますが、接頭辞や接尾辞を持つアカウントがあるので、普遍的で悪い、ここで全体の物語を開始します。また、マーケット・オーバービューで開いているペアがないだけで、計算は水の泡になることもあります。
また、AUDUSDがマーケットオーバービューにない場合、4つのリターンはどうなるのでしょうか？
指標におけるマージンリフレクションという特定のタスクのために、接頭辞と接尾辞を考慮して（あるいは補助アドバイザーを使って）松葉杖を構築することは可能である。トレードのためのすべてがある。
また、AUDUSDがマーケットオーバービューにない場合、4つのリターンはどう なるのでしょうか？
インジケータでのマージン表示という特定のタスクのために、接頭辞と接尾辞を考慮した松葉杖を作ることができる（または補助EAを使用する）。そして、トレーディングについては、すべてが揃っているように思います。
4は"MODE_MARGINREQUIRED"を返します )
証拠金計算（と情報提供機能からの何か）は 取引機能 であり、インジケータでは禁止すべきと思うのですが。私はこのテーマで真面目なスレッドを立ち上げたのですが、そのモデレーターはいつものように匿名で即座にそれをカットしました。今となってはどうでもいい、KBでマージン無しの中性化したインジケータを投稿。
本当に取引しているのか？)))そうはいっても、発砲は禁止されているわけではありません。何を取引するのだろう、開けたり閉めたり、注文を修正するだけなのだろうか。
確かに、うっかりしていました。私はもともと信用計算が不要でした。さらに、指標では必要ない。指標で必要と思われるところは？
解決策はとてもシンプルだと思います。自由になったら、発明する。
MAやストキャスティクスに加え、情報量の多い指標もあります。例えば、取引を行う前に預金を知るための情報指標（MMを観察）、ロットを計算し、それがあなたのTSの条件に適合するかどうかを確認し、取引を入力し、別の信号を待つことはありません。そして、これはその使い方の一例に過ぎません。
解決策はとてもシンプルだと思います。暇な時にでも考えよう。
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
解決策はすぐに見つかった。
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_POINT) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
円ペアでのバグが残っています。