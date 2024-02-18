mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 6 12345678910111213...247 新しいコメント Vasiliy Pushkaryov 2017.02.26 20:03 #51 fxsaber 解決案は今のところ他には当たっていない。ですから、これ以上の提案はできません。 シェアしていただき、ありがとうございます。 Artyom Trishkin 2017.02.26 20:46 #52 fxsaber 今、SBの前にソリューションを置くと、シンクロするようになる。 少し例を挙げてみましょうか。クラスをつなぐとき - 自分のクラスとSBのクラス。#include <Ваш_класс.mqh>#include <Trade\Trade.mqh> コンパイル叱咤激励開始 Vitaly Muzichenko 2017.02.26 21:15 #53 アルチョム・トリシキン 少し例を挙げてみましょうか。クラスをつなぐとき - 自分のクラスとSBのクラス。#include <Ваш_класс.mqh>#include <Trade\Trade.mqh> コンパイル時に悪態をつくようになったテーマに入る)ここから 引用 Artyom Trishkin 2017.02.26 21:27 #54 ヴィタリー・ムジチェンコテーマに入る)ここから 引用 既に終了しています。 ラインを交換しただけで...。 fxsaber 2017.02.26 21:52 #55 アルチョム・トリシキン 少し例を挙げてみましょうか。クラスをプラグインする場合、自分のクラスとSBのクラス。#include <Ваш_класс.mqh>#include <Trade\Trade.mqh> コンパイル時の悪態が出る。 自信過剰で確認しなかった私が悪い。ヴィタリー・ムジチェンコ話題になってきましたね（笑)そうですね、そのニュアンスは忘れていました。しかし、この制約はもうそこには存在しない......。印籠を並べ替えても、もちろん悪態はつきません。しかし、その効果は無効で、SBは同期されません。残念ながら、美しい解決策は見当たりません。これまで// Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.#ifdef OrderSend #undef OrderSend #define CTrade CTradeBase #include <Trade\Trade.mqh> #undef CTrade class CTrade : public CTradeBase { virtual bool OrderSend(const MqlTradeRequest &request,MqlTradeResult &result) { bool res; string action=""; string fmt =""; //--- action if(m_async_mode) res=::OrderSendAsync(request,result); else res=ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта //--- check if(res) { if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS) PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result)); } else { if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO) PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result)); } //--- return the result return(res); } }; // Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными. #define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync #else #include <Trade\Trade.mqh>#endif Features of the mql5 MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第25部): 取引サーバから返されたエラーの処理 MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第21部): 取引クラス - 基本クロスプラットフォーム取引オブジェクト Artyom Trishkin 2017.02.26 23:04 #56 fxsaber 自信過剰の記載で、確認しなかった私が悪い。はい、忘れてました。しかし、この制約はもうそこには存在しない......。もちろん、印籠を並べ替えたら、悪態はつきませんよ。しかし、その効果は無効で、SBは同期されません。残念ながら、美しい解決策は見当たりません。これまでのところ// Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.... TradeTrade.mqhを継承する必要がある場合はどうすればよいですか？どうやって？ まあ、つまり、自分のクラスを入れると、TradeTrade.mqhがすでに出てくるということです。 fxsaber 2017.02.26 23:08 #57 アルチョム・トリシキン TradeTrade.mqhを継承する必要がある場合はどうすればよいですか？どうやって？ まあ、つまり、自分のクラスを接続すると、TradeTrade.mqhが引き出されるわけです。 継承は従来通り行われます。でも、質問ははっきりさせたほうがいいですよ。 Artyom Trishkin 2017.02.26 23:20 #58 fxsaber 継承は従来通り機能します。でも、質問ははっきりさせたほうがいいですよ。 このコードは CTradeから継承される必要があります。 すなわち、コードの最初の行でCTradeをベースクラスとする。class ORDERSEND : public CTrade 例えば、クラスを含む#include <aTradeSync.mqh> とそこに書かれた#include <TradeTrade.mqh> を一番最初にインラインで挿入してください。 この場合、どうあるべきなのでしょうか？<TradeTrade.mqh> の代わりに、推奨されるコードを挿入する必要がありますか？ fxsaber 2017.02.26 23:33 #59 アルチョム・トリシキンこのコードは CTradeから継承してください。 すなわち、コードの最初の行でCTradeをベースクラスとする。class ORDERSEND : public CTradeしたがって、TradeTrade.mqh をプログラムに接続するのではなく、例えば、クラスを含む #include <aTradeSync.mqh> とそこに書かれた #include <TradeTrade.mqh> のように、インルーラーを使用する必要があります。この方法は、以前に書いたEAを変更する必要があるので、私ならやりません。また、純粋なOrderSendは同期されず、SB-OrderSendのみが同期される。誰もがSBオンリーを使うわけではありません。純粋なMQL5を使う人もいるくらいです。そのため、現時点では以下のような解決策が最適と思われます。すべてのEAが変更なく動作します。#include <OrderSendSync.mqh> // Если хочется, чтобы OrderSend был синхронизированным.#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной. ファイル: OrderSendSync.mqh 7 kb TradeSync.mqh 2 kb Artyom Trishkin 2017.02.26 23:46 #60 fxsaberこの方法では、以前に書いたEAを変更する必要があるため、この方法ではできません。また、純粋なOrderSendは同期されず、SB-OrderSendのみが同期されます。誰もがSBオンリーを使うわけではありません。純粋なMQL5を使う人もいるくらいです。そのため、現時点では以下のような解決策が最適と思われます。すべてのEAが変更なく動作します。#include <OrderSendSync.mqh> // Если хочется, чтобы OrderSend был синхронизированным.#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной. なるほど、ありがとうございます。 12345678910111213...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
解決案は今のところ他には当たっていない。ですから、これ以上の提案はできません。
今、SBの前にソリューションを置くと、シンクロするようになる。
#include <Trade\Trade.mqh>
少し例を挙げてみましょうか。クラスをつなぐとき - 自分のクラスとSBのクラス。
#include <Trade\Trade.mqh>
テーマに入る)
ここから 引用
テーマに入る)
ここから 引用
ラインを交換しただけで...。
少し例を挙げてみましょうか。クラスをプラグインする場合、自分のクラスとSBのクラス。
#include <Trade\Trade.mqh>
話題になってきましたね（笑)
そうですね、そのニュアンスは忘れていました。しかし、この制約はもうそこには存在しない......。
印籠を並べ替えても、もちろん悪態はつきません。しかし、その効果は無効で、SBは同期されません。
残念ながら、美しい解決策は見当たりません。これまで
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
#ifdef OrderSend
#undef OrderSend
#define CTrade CTradeBase
#include <Trade\Trade.mqh>
#undef CTrade
class CTrade : public CTradeBase
{
virtual bool OrderSend(const MqlTradeRequest &request,MqlTradeResult &result)
{
bool res;
string action="";
string fmt ="";
//--- action
if(m_async_mode)
res=::OrderSendAsync(request,result);
else
res=ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта
//--- check
if(res)
{
if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
}
else
{
if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
}
//--- return the result
return(res);
}
};
// Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными.
#define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync
#else
#include <Trade\Trade.mqh>
#endif
自信過剰の記載で、確認しなかった私が悪い。
はい、忘れてました。しかし、この制約はもうそこには存在しない......。
もちろん、印籠を並べ替えたら、悪態はつきませんよ。しかし、その効果は無効で、SBは同期されません。
残念ながら、美しい解決策は見当たりません。これまでのところ
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
...
まあ、つまり、自分のクラスを入れると、TradeTrade.mqhがすでに出てくるということです。
TradeTrade.mqhを継承する必要がある場合はどうすればよいですか？どうやって？
まあ、つまり、自分のクラスを接続すると、TradeTrade.mqhが引き出されるわけです。
継承は従来通り機能します。でも、質問ははっきりさせたほうがいいですよ。
すなわち、コードの最初の行でCTradeをベースクラスとする。
この場合、どうあるべきなのでしょうか？<TradeTrade.mqh> の代わりに、推奨されるコードを挿入する必要がありますか？
このコードは CTradeから継承してください。
すなわち、コードの最初の行でCTradeをベースクラスとする。
したがって、TradeTrade.mqh をプログラムに接続するのではなく、例えば、クラスを含む #include <aTradeSync.mqh> とそこに書かれた #include <TradeTrade.mqh> のように、インルーラーを使用する必要があります。
この方法は、以前に書いたEAを変更する必要があるので、私ならやりません。また、純粋なOrderSendは同期されず、SB-OrderSendのみが同期される。誰もがSBオンリーを使うわけではありません。純粋なMQL5を使う人もいるくらいです。
そのため、現時点では以下のような解決策が最適と思われます。すべてのEAが変更なく動作します。
#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.
この方法では、以前に書いたEAを変更する必要があるため、この方法ではできません。また、純粋なOrderSendは同期されず、SB-OrderSendのみが同期されます。誰もがSBオンリーを使うわけではありません。純粋なMQL5を使う人もいるくらいです。
そのため、現時点では以下のような解決策が最適と思われます。すべてのEAが変更なく動作します。
#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.