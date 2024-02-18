mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 13

少しきれいにした。
 
Artyom Trishkin 、多分投稿へのリンクの形で最初のポストでこのトピックを明確にするために、人々の提案された解決策を追加するには？何十ページも閲覧する必要がないように、いわば目次を見るようなものです。
 
アレクサンダー・フェドーソフ
Artyom Trishkin 、多分投稿へのリンクの形で最初のポストでは、人々が提案するソリューションを追加してください？何十ページも閲覧する必要がないように、いわば目次を見るようなものです。

これはうまくいきません - 3日以上前の投稿（正確には覚えていませんが）は編集ができなくなります。私はどのように行うには - 質問と回答の形で特定の問題を解決するための機能や方法に関するFAQの別の枝を作成するかどうか、このスレッドでは、これらの問題を解決する方法を議論し、検討することです、または他の何とか。しかし、このスレッドの真髄を後から作る必要が出てくるということは、「確かにそうだ」（C）．

今のところ、どうすればより良く、より便利になるのか、正確な理解は得られていません。でも、確実にやる必要がありますし、当然そのつもりです。

アルチョム・トリシキン

私は一度、提案しましたが、もう一度繰り返します：このスレッドからすべての議論を削除するか、次の形式：決定＋議論へのリンクにします。しかし、議論は別でなければならない。すべてのオフトピックは直ちに削除されます。意味のない投稿 - も削除してください。最初の投稿に（可能なら）大きな赤文字で、このスレッドは「決定事項」であると書いてください。

13ページの決定事項のうち、ここでは-2-3が最大です。

 
アルチョム・トリシキン

司会者がそうするかもしれないと思ったからです。
 
アレクセイ・コジツィン

私はすぐにあなたに提案し、もう一度繰り返します：このスレッドからすべての議論を削除するか、決定+議論へのリンクという形式にしてください。しかし、議論は別でなければならない。すべてのオフトピックは直ちに削除されます。意味のない投稿 - も削除してください。最初の投稿に（可能なら）大きな赤文字で、このスレッドは「決定事項」であると書いてください。

13ページ中、判断材料はせいぜい2～3個です。

私は、決断そのものと同じくらい、決断のプロセスも重要だと考えています。このブランチでは、明らかに不要な投稿のみをクリーンアップします。このスレッドが問題とその解決策で少し一杯になったら、最終的なブランチのFAQを 作ります。そこでは、ちょうどすべてがあなたの提案する形式になり、解決策へのリンクは、すでにFAQに示されている解決策とともにこのブランチにつながります - あなたはいつでもその解決策のソースと、それぞれの解決策の作者のリンクを見ることができます。

私にはそう見えるのです。

 
アレクサンダー・フェドーソフ

司会者がそうするかもしれないと思ったからです。
"パパは何にでもなれる...でも、ママは無理」・・・。そんな童謡を覚えていますか？
 
アルチョム・トリシキン

アーテム、私はそれについて考えた、唯一の方法があった - 永久に最初の記事を更新するために、よく、少なくとも挿入して保存するためのスペースです。1-2週間いなくなることがあるので、私には効果がありませんでした。

ところで、この点については、モデレーターの方が権利があるのでは...。

 
アレクセイ・ヴォルチャンスキー


すでに修正不能。そこで、これらの問題やその他の問題に対して必要かつ有用な解決策をここで議論し、FAQとしてすべてをまとめてみることにします
 

記事やブログを書くことができる - それらは編集され、議論されるかもしれない。

しかし、このスレッドには今のところ現実の問題に対する解決策がほとんどない。コードがコンパイルされるときに、MQLからC++への変換、MicrosoftやGNUのコンパイラによるDLLの構築、そのDLLの暗号化が行われていることまで確認されているのです。それを確認する「機能」が多すぎる。最近の例では、コードの最適化を 徹底して行うため、変数値の割り当てを見落とすことがあります（C++コンパイラの古典的な動作）。

MQL5はOOPの中ではあまりに粗雑な言語です。私のSDには、直す気のない「機能」がいろいろと散らばっている。

Metakvotersは、私たちがバグレポートを投稿しても、ほとんど喜ばないでしょう。

パラメータにセパレータを使用。

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
このようなパラメータは、ユーザーが誤って変更することがないため、停止後のテストの継続に影響を与えることはありません。
