mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 44

OrderSend(Async)が成功すると、Result.request_idフィールドに、端末起動 時（ログイン時ではない）から取引サーバーに送信したリクエストの数が表示されます。
 

よくわからないのですが、なぜかCCanvasクラスはチャートを拡大したときだけ普通にキャンバスに線を描き、縮小したときはキャンバスそのものだけを描き、線は描かないのです。

 
コンスタンチン

しかし、あなたのコードをここに投稿しないでください - 私たちが間違いを発見した場合に備えて））。ピエロの世代か・・・。

 

問題は、時間/価格座標をチャートピクセルに変換する際、チャート座標を考慮していなかったので、描画しているキャンバス座標に変換する必要があったことです ))。


 

DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)の取引があった場合のみ、POSITION_TICKETとPOSITION_IDENTIFIERが 一致しないことがある。

そのような取引がない場合、これらの位置パラメーターは常に同じになります。

 
fxsaber

そんなことはありません。保留中の注文を有効化 する際、アカウントテスターでもチケットとIDが一致しないことがあるのですが、どうしたらいいでしょうか？

したがって、あるポジションに属する注文と取引のリストを得るには、ポジションのチケットではなく、常にIDを使用する必要があります。

 
アレクセイ・ヴィクトロフ

決してそういうことではありません。ポイントは別にあります。

  • TICKET != IDENTIFIERなら、100% INOUTトレードがあったことになる（BY-caseは面白くないので書かない）。
  • そうでなければINOUTトランザクションは存在しない。
ヘッジ会計では、CloseByを使用しない限り、常にPOSITION_TICKET==POSITION_IDENTIFIERが 使用されます。
 

先物 市場では、現在の時間間隔を見つけるの異なるバリアントで前日の市場の終値を 決定する方法。

1.我々は土曜日から日曜日の間にいる。我々は金曜日の夕方の取引セッション のクローズ時間が必要です。
2. 月曜日から金曜日まで閉じた市場にいるので、月曜日から木曜日の夕方の取引セッションの終了 時間が必要です。
3. 月曜日から金曜日の取引範囲内。金曜日の夕方の取引 終了時間が必要。
4.火曜日から金曜日の時間帯で、月曜日から木曜日の夜の 部の終了時間が必要です

多分、誰かが似たような機能を書いたのでしょうが、私は車輪の再発明はしたくありません ))

 
fxsaber

テスターコードをお願いします。


どんなコードでも開運保留で取って、思いっきり競争すれば、いつか運が向いてくるよ。

fxsaber

正確には、その逆である。

INOUT-dealがあった場合、100% TICKET != IDENTIFIERとなる。

これは紛れもない事実です。ハッジ口座では、カウンタークローズによりINOUTトレードが発生しますが。

fxsaber


  • そうでなければ、INOUTの取引はなかった。

これには疑問が残る。非常に疑問でさえあります。

ここで、お別れです。私には、あなたが迷子になるのを防ぐ権利はありません...

 
コンスタンチン

先物 市場では、現在の時間間隔を見つけるの異なるバリアントで前日の市場の終値を 決定する方法。

1.我々は土曜日から日曜日の間にいる、我々は金曜日の夕方の取引セッション の終了時刻が必要です。
2. 月曜日から金曜日まで閉じた市場にいるので、月曜日から木曜日の夕方の取引セッションの終了 時間が必要です。
3. 月曜日から金曜日の取引範囲内。金曜日の夕方の取引 終了時間が必要。
4.火曜日から金曜日の時間帯で、月曜日から木曜日の夜の セッションの終了時間が必要です。

多分、誰かが似たような機能を書いたのでしょうが、車輪の再発明はしたくありません ))

これならいけるかも？とはいえ、FXでは必ずしも正しくはないのですが。

