mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 44

fxsaber 2017.06.15 10:14 #431
OrderSend(Async)が成功すると、Result.request_idフィールドに、端末起動 時（ログイン時ではない）から取引サーバーに送信したリクエストの数が表示されます。

Konstantin 2017.06.15 21:21 #432
よくわからないのですが、なぜかCCanvasクラスはチャートを拡大したときだけ普通にキャンバスに線を描き、縮小したときはキャンバスそのものだけを描き、線は描かないのです。

Alexey Volchanskiy 2017.06.16 00:17 #433
コンスタンチンなぜか、CCanvasクラスは、通常、ズームインしたときだけcanvasに線を描き、ズームアウトしたときはcanvasだけを描き、線は描かないのですが、何もわかりません。しかし、あなたのコードをここに投稿しないでください - 私たちが間違いを発見した場合に備えて））。ピエロの世代か・・・。

Konstantin 2017.06.16 20:04 #434
問題は、時間/価格座標をチャートピクセルに変換する際、チャート座標を考慮していなかったので、描画しているキャンバス座標に変換する必要があったことです ))。

fxsaber 2017.06.19 09:49 #435
DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)の取引があった場合のみ、POSITION_TICKETとPOSITION_IDENTIFIERが 一致しないことがある。そのような取引がない場合、これらの位置パラメーターは常に同じになります。

Alexey Viktorov 2017.06.19 10:53 #436
fxsaberDEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)の取引があった場合のみ、POSITION_TICKETとPOSITION_IDENTIFIERが 一致しないことがある。そのような取引がなかった場合、これらの位置パラメーターは常に一致します。そんなことはありません。保留中の注文を有効化 する際、アカウントテスターでもチケットとIDが一致しないことがあるのですが、どうしたらいいでしょうか？したがって、あるポジションに属する注文と取引のリストを得るには、ポジションのチケットではなく、常にIDを使用する必要があります。

fxsaber 2017.06.19 11:13 #437
アレクセイ・ヴィクトロフ間違っている。保留中の注文を有効にする際に、hadge account testerでもチケットとIDが一致しないことがありました。テスター用のコード、お願いします。したがって、ポジションに属する注文や取引のリストを取得するには、ポジションのチケットではなく、常に識別子を使用する必要があります。決してそういうことではありません。ポイントは別にあります。TICKET != IDENTIFIERなら、100% INOUTトレードがあったことになる（BY-caseは面白くないので書かない）。そうでなければINOUTトランザクションは存在しない。ヘッジ会計では、CloseByを使用しない限り、常にPOSITION_TICKET==POSITION_IDENTIFIERが 使用されます。

Konstantin 2017.06.19 12:29 #438
先物 市場では、現在の時間間隔を見つけるの異なるバリアントで前日の市場の終値を 決定する方法。1.我々は土曜日から日曜日の間にいる。我々は金曜日の夕方の取引セッション のクローズ時間が必要です。 2. 月曜日から金曜日まで閉じた市場にいるので、月曜日から木曜日の夕方の取引セッションの終了 時間が必要です。 3. 月曜日から金曜日の取引範囲内。金曜日の夕方の取引 終了時間が必要。 4.火曜日から金曜日の時間帯で、月曜日から木曜日の夜の 部の終了時間が必要です多分、誰かが似たような機能を書いたのでしょうが、私は車輪の再発明はしたくありません ))

Alexey Viktorov 2017.06.19 12:29 #439
fxsaberテスターコードをお願いします。どんなコードでも開運保留で取って、思いっきり競争すれば、いつか運が向いてくるよ。記事中のキーワード トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム mql5の特性、ヒントとコツ アレクセイ・ビクトロフ さん 2017.06.19 10:53 見てきました。 依存関係はないし、ありえない。その結果、特別なコードも存在し得ない。fxsaberTICKET != IDENTIFIERなら、100%INOUTトランザクションがあったことになる（BY-caseは面白くないので書かない）。正確には、その逆である。INOUT-dealがあった場合、100% TICKET != IDENTIFIERとなる。これは紛れもない事実です。ハッジ口座では、カウンタークローズによりINOUTトレードが発生しますが。fxsaberそうでなければ、INOUTの取引はなかった。これには疑問が残る。非常に疑問でさえあります。ここで、お別れです。私には、あなたが迷子になるのを防ぐ権利はありません...

Alexey Viktorov 2017.06.19 12:34 #440
コンスタンチン先物 市場では、現在の時間間隔を見つけるの異なるバリアントで前日の市場の終値を 決定する方法。1.我々は土曜日から日曜日の間にいる、我々は金曜日の夕方の取引セッション の終了時刻が必要です。 2. 月曜日から金曜日まで閉じた市場にいるので、月曜日から木曜日の夕方の取引セッションの終了 時間が必要です。 3. 月曜日から金曜日の取引範囲内。金曜日の夕方の取引 終了時間が必要。 4.火曜日から金曜日の時間帯で、月曜日から木曜日の夜の セッションの終了時間が必要です。多分、誰かが似たような機能を書いたのでしょうが、車輪の再発明はしたくありません ))これならいけるかも？とはいえ、FXでは必ずしも正しくはないのですが。

Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionTrade
www.mql5.com
Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionTrade - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
よくわからないのですが、なぜかCCanvasクラスはチャートを拡大したときだけ普通にキャンバスに線を描き、縮小したときはキャンバスそのものだけを描き、線は描かないのです。
なぜか、CCanvasクラスは、通常、ズームインしたときだけcanvasに線を描き、ズームアウトしたときはcanvasだけを描き、線は描かないのですが、何もわかりません。
しかし、あなたのコードをここに投稿しないでください - 私たちが間違いを発見した場合に備えて））。ピエロの世代か・・・。
問題は、時間/価格座標をチャートピクセルに変換する際、チャート座標を考慮していなかったので、描画しているキャンバス座標に変換する必要があったことです ))。
DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)の取引があった場合のみ、POSITION_TICKETとPOSITION_IDENTIFIERが 一致しないことがある。
そのような取引がない場合、これらの位置パラメーターは常に同じになります。
そんなことはありません。保留中の注文を有効化 する際、アカウントテスターでもチケットとIDが一致しないことがあるのですが、どうしたらいいでしょうか？
したがって、あるポジションに属する注文と取引のリストを得るには、ポジションのチケットではなく、常にIDを使用する必要があります。
テスター用のコード、お願いします。
決してそういうことではありません。ポイントは別にあります。
先物 市場では、現在の時間間隔を見つけるの異なるバリアントで前日の市場の終値を 決定する方法。
1.我々は土曜日から日曜日の間にいる。我々は金曜日の夕方の取引セッション のクローズ時間が必要です。
2. 月曜日から金曜日まで閉じた市場にいるので、月曜日から木曜日の夕方の取引セッションの終了 時間が必要です。
3. 月曜日から金曜日の取引範囲内。金曜日の夕方の取引 終了時間が必要。
4.火曜日から金曜日の時間帯で、月曜日から木曜日の夜の 部の終了時間が必要です
多分、誰かが似たような機能を書いたのでしょうが、私は車輪の再発明はしたくありません ))
どんなコードでも開運保留で取って、思いっきり競争すれば、いつか運が向いてくるよ。
アレクセイ・ビクトロフ さん 2017.06.19 10:53
見てきました。
正確には、その逆である。
INOUT-dealがあった場合、100% TICKET != IDENTIFIERとなる。
これは紛れもない事実です。ハッジ口座では、カウンタークローズによりINOUTトレードが発生しますが。
これには疑問が残る。非常に疑問でさえあります。
ここで、お別れです。私には、あなたが迷子になるのを防ぐ権利はありません...
これならいけるかも？とはいえ、FXでは必ずしも正しくはないのですが。