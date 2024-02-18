mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 194 1...187188189190191192193194195196197198199200201...247 新しいコメント Gudgeon 2020.11.05 14:34 #1931 こんにちは、エキスパートからのヘルプです。ドキュメントから グローバル変数 "グローバル変数の初期化は、プログラムがクライアント端末のメモリにロードされた後、最初のInit イベントが処理される前に一度だけ実行されます。クラスのオブジェクトであるグローバル変数については、初期化時に適切なコンストラクタが呼び出されます。" しかし、実際には、チャートの期間を変更すると、インジケータのグローバルオブジェクトクラスのコンストラクタが呼び出されます。インジケータ起動後、コンストラクタを一回だけ呼び出すようにするには？ fxsaber 2020.11.05 14:36 #1932 Gudgeon:しかし、実際には、チャートの期間を変更すると、インジケータ内のオブジェクトクラスのコンストラクタが呼び出されるのです。インジケータ起動後、コンストラクタを一回だけ呼び出すようにするには？ インジケーターのTF変更 - プログラムの新しいコピーの開始。 Gudgeon 2020.11.05 14:55 #1933 fxsaber:インジケーターのTFを変更する - プログラムの新しいコピーを実行する。 ありがとうございました。 意外とドキュメントを見てもわからないものですね。 Expert AdvisorsではすべてOKです。 fxsaber 2020.11.14 08:08 #1934 プログラムのコンパイルにかかる時間は、以下のように調べることができます。 LastModifyEX5() - __DATETIME__ Alexey Viktorov 2020.11.14 08:11 #1935 fxsaber: プログラムのコンパイルにかかる時間は、次のようにして知ることができます。 LastModifyEX5()とは何ですか？ホームページで見つけられない。 fxsaber 2020.11.14 08:55 #1936 Alexey Viktorov: で、このLastModifyEX5()って何？ホームページで見つけられない。 これはWinAPIを通して自分で書く必要があります。ここでは、実装は二の次です。 Yuriy Zaytsev 2020.11.27 04:20 #1937 趣味の仲間たちよ! 特定のTFの特定のインジケータの可視性をプログラムで設定するにはどうすればよいですか？ 他のTFについては、さらに5つの指標がある可能性があることを考慮。 説明文の検索、ごく簡単に言えばヘルプの検索ですが、説明文の検索では解決するための仕組みが全く出て きません。 オブジェクトの可視性を設定する方法は知っています。 fxsaber 2020.11.28 00:40 #1938 リミッターは、ORDER_TIME_SETUP_MSCを 変更することができる。部分実行の場合、このプロパティは、最初の（おそらく最後）部分実行の時間に等しくなる。 fxsaber 2020.12.05 17:12 #1939 テスターでは、このコンディションは常にトリガーされます。 int OnInit() { MqlTick Tick; return(SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (TimeCurrent() != Tick.time)); } テスターのバグなのか、機能なのか、判断に迷うところです。 fxsaber 2020.12.11 12:01 #1940 かつて、サーバー時刻のGMTオフセットを決定する方法が提案された。必ずしも正確に動作するわけではありません。 以下は正確なバージョンと思われます。 // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmtoffset int TimeServerGMTOffset( void ) { MqlCalendarValue Value[1]; CalendarValueHistoryByEvent(840030016, Value, D'2020.12.03', D'2020.12.06'); return((13 - ((Value[0].time / 3600) % 24)) * 3600); } // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmt datetime TimeServerGMT( void ) { return(TimeTradeServer() + TimeServerGMTOffset()); } トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム mql4言語の特徴、複雑な仕組みとコツ fxsaber さん 2018.03.29 14:32 アプリケーション #define PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A)) void OnStart() { PRINT(TimeGMT()); PRINT(TimeServerGMT()); } 1...187188189190191192193194195196197198199200201...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは、エキスパートからのヘルプです。
ドキュメントからグローバル変数
"グローバル変数の初期化は、プログラムがクライアント端末のメモリにロードされた後、最初のInit イベントが処理される前に一度だけ実行されます。クラスのオブジェクトであるグローバル変数については、初期化時に適切なコンストラクタが呼び出されます。"
しかし、実際には、チャートの期間を変更すると、インジケータのグローバルオブジェクトクラスのコンストラクタが呼び出されます。
インジケータ起動後、コンストラクタを一回だけ呼び出すようにするには？
インジケーターのTF変更 - プログラムの新しいコピーの開始。
ありがとうございました。
意外とドキュメントを見てもわからないものですね。
Expert AdvisorsではすべてOKです。
LastModifyEX5() - __DATETIME__
プログラムのコンパイルにかかる時間は、次のようにして知ることができます。
で、このLastModifyEX5()って何？ホームページで見つけられない。
これはWinAPIを通して自分で書く必要があります。ここでは、実装は二の次です。
趣味の仲間たちよ!
特定のTFの特定のインジケータの可視性をプログラムで設定するにはどうすればよいですか？
他のTFについては、さらに5つの指標がある可能性があることを考慮。
説明文の検索、ごく簡単に言えばヘルプの検索ですが、説明文の検索では解決するための仕組みが全く出て きません。
オブジェクトの可視性を設定する方法は知っています。
かつて、サーバー時刻のGMTオフセットを決定する方法が提案された。必ずしも正確に動作するわけではありません。
以下は正確なバージョンと思われます。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
mql4言語の特徴、複雑な仕組みとコツ
fxsaber さん 2018.03.29 14:32
アプリケーション