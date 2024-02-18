mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 199 1...192193194195196197198199200201202203204205206...247 新しいコメント Igor Makanu 2021.02.28 02:16 #1981 Vitaly Muzichenko:WinAPI の mql バイブルには、次のような関数があります。型が違うので、C#のものでなければなりません。---そこで質問なのですが、どこが正しいのでしょうか？ 面白い質問ですね )))) 疑問があれば、https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw、ソースを確認する必要があります。 シャープは関係ない。 Wikiの「プリプロセッサ」とMQLヘルプの「マクロ代入」を読めば、何かわかるかもしれません。 Vitaly Muzichenko 2021.02.28 04:59 #1982 Igor Makanu:面白い質問ですね ))))疑わしきはソースを見よhttps://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationwシャープは関係ない。Wikiの「プリプロセッサ」、MQLのヘルプの「マクロ置換」を読めば、何かわかるかもしれません。 質問する前に、私もあなたのリンクを使って答えを探しました。 mql:ushort volume_name_buffer とあるのに公式ドキュメントではLPWSTRvolume_name_buffer とあるなど、型の違いに戸惑っているのですが。 だからこそ、この質問は"どこが正しいか？"ではなく、"mqlのプログラムで何を使うのが正しいか？"という正確な質問 なのです。 Igor Makanu 2021.02.28 05:59 #1983 Vitaly Muzichenko:ですから、このような質問は "どこが正しいのか？"ではなく、正確には "mqlのプログラムで何を使うのが正しいのか？"ということなのです。 コンパイラのプリプロセッサが動作した後では、両方の例は同じになります、よくヘルプを見て、マクロ置換が何を行うか どちらを使えばいいのでしょうか？- 好みの問題ですが、私なら最初の方を使います。このコードがWinApi - を呼び出していることはすぐにわかります。 Edgar Akhmadeev 2021.02.28 06:38 #1984 従来、このようなコードはMSのAPIドキュメントからコピーされていた。MQ5用の既成コードの書き換えを避けるために、定義が必要です。 Maxpain1000 Пидченко 2021.02.28 14:18 #1985 誰かいるのか！？ Fast235 2021.02.28 15:53 #1986 今まで書いている人を見たことがないのですが、MT5のアイコンをブランドのものに変えるには、フォルダの中のTerminal.icoを入れ替えるだけでいいことがわかりました。 長年、同じような端末の束で苦労してきたため Alexey Viktorov 2021.02.28 15:58 #1987 Fast235:今まで誰も書いてなかったんですが、MT5のアイコンをブランドのものに変えるには、フォルダの中のTerminal.icoを入れ替えればいいことが判明しました。 長年の苦悩があったのですね。 じぇじぇじぇ・・・ずっとアイコンが違うんですけど。そして、私はこれを持っています。 共有できる... fxsaber 2021.02.28 15:59 #1988 Fast235:今まで誰も書いてなかったんですが、MT5のアイコンをブランドのものに変えるには、フォルダの中のTerminal.icoを入れ替えればいいことが判明しました。 同じような端末がたくさんある中で、長年の苦悩があったのですね。カスタムアイコンを作って代用し、タスクバーで何がどこで動いているのかがすぐにわかるようにしています。 fxsaber 2021.03.05 19:03 #1989 コントロールしやすいんです。 #property description "Original Filename: " + __FILE__ #property description "Compile Time: " + (string)__DATETIME__ #property description "Compiler Version: " + (string)__MQLBUILD__ void OnInit() {} fxsaber 2021.03.15 13:42 #1990 オブジェクト*関数は、マウスでグラフをドラッグすると非常にラグがある。 1...192193194195196197198199200201202203204205206...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
WinAPI の mql バイブルには、次のような関数があります。
型が違うので、C#のものでなければなりません。
---
そこで質問なのですが、どこが正しいのでしょうか？
面白い質問ですね ))))
疑問があれば、https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw、ソースを確認する必要があります。
シャープは関係ない。
Wikiの「プリプロセッサ」とMQLヘルプの「マクロ代入」を読めば、何かわかるかもしれません。
質問する前に、私もあなたのリンクを使って答えを探しました。
mql:ushort volume_name_buffer とあるのに公式ドキュメントではLPWSTRvolume_name_buffer とあるなど、型の違いに戸惑っているのですが。
だからこそ、この質問は"どこが正しいか？"ではなく、"mqlのプログラムで何を使うのが正しいか？"という正確な質問 なのです。
コンパイラのプリプロセッサが動作した後では、両方の例は同じになります、よくヘルプを見て、マクロ置換が何を行うか
どちらを使えばいいのでしょうか？- 好みの問題ですが、私なら最初の方を使います。このコードがWinApi - を呼び出していることはすぐにわかります。
今まで書いている人を見たことがないのですが、MT5のアイコンをブランドのものに変えるには、フォルダの中のTerminal.icoを入れ替えるだけでいいことがわかりました。
長年、同じような端末の束で苦労してきたため
じぇじぇじぇ・・・ずっとアイコンが違うんですけど。そして、私はこれを持っています。
共有できる...
カスタムアイコンを作って代用し、タスクバーで何がどこで動いているのかがすぐにわかるようにしています。
コントロールしやすいんです。