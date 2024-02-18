mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 199

Vitaly Muzichenko:

WinAPI の mql バイブルには、次のような関数があります。

型が違うので、C#のものでなければなりません。

---

そこで質問なのですが、どこが正しいのでしょうか？

面白い質問ですね ))))

疑問があれば、https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw、ソースを確認する必要があります。

シャープは関係ない。

Wikiの「プリプロセッサ」とMQLヘルプの「マクロ代入」を読めば、何かわかるかもしれません。

 
質問する前に、私もあなたのリンクを使って答えを探しました。

mql:ushort volume_name_buffer とあるのに公式ドキュメントではLPWSTRvolume_name_buffer とあるなど、型の違いに戸惑っているのですが。

だからこそ、この質問は"どこが正しいか？"ではなく、"mqlのプログラムで何を使うのが正しいか？"という正確な質問 なのです。

 
Vitaly Muzichenko:

ですから、このような質問は "どこが正しいのか？"ではなく、正確には "mqlのプログラムで何を使うのが正しいのか？"ということなのです。

コンパイラのプリプロセッサが動作した後では、両方の例は同じになります、よくヘルプを見て、マクロ置換が何を行うか

どちらを使えばいいのでしょうか？- 好みの問題ですが、私なら最初の方を使います。このコードがWinApi - を呼び出していることはすぐにわかります。

 
従来、このようなコードはMSのAPIドキュメントからコピーされていた。
MQ5用の既成コードの書き換えを避けるために、定義が必要です。
 
誰かいるのか！？
 

今まで書いている人を見たことがないのですが、MT5のアイコンをブランドのものに変えるには、フォルダの中のTerminal.icoを入れ替えるだけでいいことがわかりました。

長年、同じような端末の束で苦労してきたため

 
じぇじぇじぇ・・・ずっとアイコンが違うんですけど。そして、私はこれを持っています。

共有できる...

 
カスタムアイコンを作って代用し、タスクバーで何がどこで動いているのかがすぐにわかるようにしています。

 

コントロールしやすいんです。

#property description "Original Filename: " + __FILE__
#property description "Compile Time: " + (string)__DATETIME__
#property description "Compiler Version: " + (string)__MQLBUILD__

void OnInit() {}


 
オブジェクト*関数は、マウスでグラフをドラッグすると非常にラグがある。
