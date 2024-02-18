mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 106 1...99100101102103104105106107108109110111112113...247 新しいコメント Stanislav Korotky 2018.10.17 21:31 #1051 アラン・ヴェルレーエン MT5 Testerでグローバル変数をエミュレートしているため、うまくいきません。また、TimeCurrent()を使用して いる。すみません、MT4と混同しています。MT4では動作しますが、MT5では動作しません。 Alexey Navoykov 2018.10.17 23:31 #1052 fxsaber: アプリケーションHH テスターでPCのローカルタイムを簡単に取得する方法はありますか？この方法では合理的ではなく、一度実時間を取得して、GetTickCountやGetMicrosecondCountで 差分を計算すればいいのです fxsaber 2018.10.17 23:40 #1053 アレクセイ・ナヴォイコフ一度だけ実時間を取得し、GetTickCountやGetMicrosecondCountで差分を計算する必要があります。はい、そうですね。 Алексей Тарабанов 2018.10.17 23:53 #1054 コードは？ Alexey Navoykov 2018.10.18 01:09 #1055 アレクセイ・タラバーノフ コードは？ Nikolai Semko 2018.10.18 03:06 #1056 アレクセイ・ナヴォイコフ一度だけ実時間を取得し、GetTickCountやGetMicrosecondCountで差分を計算する必要があります。テスターでの時間密度はかなり違います。うまくいかない。 fxsaber 2018.10.18 06:34 #1057 アレクセイ・タラバーノフ コードは？更新しました。 TheXpert 2018.10.18 09:35 #1058 fxsaber更新しました。 GetTickCount はオーバーフローを考慮する必要があります。 Slava 2018.10.18 09:43 #1059 TheXpert です。 GetTickCountはオーバーフローを考慮できるようにする必要があります。あるUINTから別のUINTを引くと、オーバーフローがあっても結果は常に正しくなります。 イラストレーション void OnStart() { //--- uint first=UINT_MAX-5; uint second=first+100; PrintFormat("%u - %u = %u",second,first,second-first); } ログ 2018.10.18 10:48:12.775 TestUint (EURUSD,M1) 94 - 4294967290 = 100 fxsaber 2018.10.18 09:45 #1060 Slava: UINTから別のUINTを引くと、オーバーフローした場合でも結果は常に正しくなります。おそらく、1つのパスが〜50日以上続く（その後、GetTickCountが フルサイクルになる）ことを意味しているのでしょう。しかし、これは実践の域を出ていない。 1...99100101102103104105106107108109110111112113...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MT5 Testerでグローバル変数をエミュレートしているため、うまくいきません。また、TimeCurrent()を使用して いる。
すみません、MT4と混同しています。MT4では動作しますが、MT5では動作しません。
アプリケーション
HH テスターでPCのローカルタイムを簡単に取得する方法はありますか？
この方法では合理的ではなく、一度実時間を取得して、GetTickCountやGetMicrosecondCountで 差分を計算すればいいのです
はい、そうですね。
テスターでの時間密度はかなり違います。うまくいかない。
更新しました。
GetTickCountはオーバーフローを考慮できるようにする必要があります。
イラストレーション
ログ
UINTから別のUINTを引くと、オーバーフローした場合でも結果は常に正しくなります。
おそらく、1つのパスが〜50日以上続く（その後、GetTickCountが フルサイクルになる）ことを意味しているのでしょう。しかし、これは実践の域を出ていない。