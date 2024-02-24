トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 748 1...741742743744745746747748749750751752753754755...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.03.15 14:00 #7471 そして、未来に関する情報を運ぶデータとは何かという問いに対する答えは簡単だ。オプションの期待値（ボラティリティ・スマイル）、その傾き、曲率、実測値。次ページ：デルタと出来高、建玉を実際のマーケットから。それから、価格そのもの。プライスアクシン、そう呼ばれています。 その中から、11商品のDeltaとVolumeだけを取り出し、このデータを使って110の予測式を作り、AD、ストキャスティクス、標準偏差などの 標準指標を構築しました。 一見、標準的な指標に見えますが、例外的なデータの上に成り立っていて、未来の情報を運んでいる......。 結構です......。 削除済み 2018.03.15 14:00 #7472 ミハイル・マルキュカイツ窓については、私の基本的なTSを参考に、市場そのものが指示する別の窓が常に存在し、その形成は市場の反転を意味します。分析に最も適した瞬間は、反転が予想される瞬間である。 そして、私も好きなはずの詩で私のTSに懐疑的なマックスさんからの謝罪を期待することにします。 私の相場はとっくに上向きから下向き、そして後ろ向きに変わっていますが、それでもTSは機能します。そして、モデル本体を見たらビックリ（とても小さいです）これまでのところ、現在の成長は効率という点では以前のピークと変わらない、つまり観察者の視点からはシステムが変化していない ということで、少なくとも3倍以上の最大ピーク時の優位性が待たれます。 システムのテスト中は、ビールにあまりお金をかけないように、リスクを減らすようにします Mihail Marchukajtes 2018.03.15 14:02 #7473 マキシム・ドミトリエフスキーこれまでのところ、今回の増加は効率という点では以前のピークと変わらない、つまり観測者から見てシステムは変わっていない。 ということで、少なくとも最大ピークの3倍以上の優位性が待たれるところです。 自分を待っている、マックス...。じしゅう基本的なTSの信号がすべてうまくいくとは限らないので、もう少し時間が必要です......。わからない」状態が多く、例えばここ2日間取引がない...。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 14:23 #7474 ミハイル・マルキュカイツ自分を待っている、マックス...。自分も待っている...基本的なTSの信号がすべてうまくいくとは限らないので、もう少し時間が必要です......。わからない」状態が多く、例えばここ2日間は取引がない...。私のプロフィールを見ていただければ、その週はフラットレンジであることがおわかりいただけると思います。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 14:50 #7475 ミハイル・マルキュカイツ自分を待っている、マックス...。自分も待っている...基本的なTSの信号がすべてうまくいくとは限らないので、もう少し時間が必要です......。わからない」状態が多く、例えばここ2日間は取引がない...。2.システムがシグナルを発しない場合は、"alas "となります。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:02 #7476 ウラジミール・イゼルスキー2.システムが何も信号を発しない場合は、"alas "となります。 矢印が下がる一方であることに疑問がある場合。 明確にすること。買いシグナルは1つもありません。まあ、まだだけどね。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:06 #7477 仲間だ！ これらからも最適な信号をフィルタリングしてはどうでしょうか。 提案は内輪でしか受け付けない。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:13 #7478 みんな黙っている。 賭けをするときだ。誰が最初に投稿するのか。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:29 #7479 わかりました。中止しよう。 なぜ、話をしないのか？ Anatolii Zainchkovskii 2018.03.15 15:33 #7480 ウラジミール・イゼルスキーわかりました。中止しよう。 なぜ沈黙なのか？新しいアイデアがバッチリ出て、吠えて確認することにしました) 1...741742743744745746747748749750751752753754755...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、未来に関する情報を運ぶデータとは何かという問いに対する答えは簡単だ。オプションの期待値（ボラティリティ・スマイル）、その傾き、曲率、実測値。次ページ：デルタと出来高、建玉を実際のマーケットから。それから、価格そのもの。プライスアクシン、そう呼ばれています。
その中から、11商品のDeltaとVolumeだけを取り出し、このデータを使って110の予測式を作り、AD、ストキャスティクス、標準偏差などの 標準指標を構築しました。
一見、標準的な指標に見えますが、例外的なデータの上に成り立っていて、未来の情報を運んでいる......。
窓については、私の基本的なTSを参考に、市場そのものが指示する別の窓が常に存在し、その形成は市場の反転を意味します。分析に最も適した瞬間は、反転が予想される瞬間である。
そして、私も好きなはずの詩で私のTSに懐疑的なマックスさんからの謝罪を期待することにします。
私の相場はとっくに上向きから下向き、そして後ろ向きに変わっていますが、それでもTSは機能します。そして、モデル本体を見たらビックリ（とても小さいです）
これまでのところ、現在の成長は効率という点では以前のピークと変わらない、つまり観察者の視点からはシステムが変化していない
ということで、少なくとも3倍以上の最大ピーク時の優位性が待たれます。
システムのテスト中は、ビールにあまりお金をかけないように、リスクを減らすようにします
自分を待っている、マックス...。じしゅう基本的なTSの信号がすべてうまくいくとは限らないので、もう少し時間が必要です......。わからない」状態が多く、例えばここ2日間取引がない...。
私のプロフィールを見ていただければ、その週はフラットレンジであることがおわかりいただけると思います。
2.システムがシグナルを発しない場合は、"alas "となります。
矢印が下がる一方であることに疑問がある場合。
明確にすること。買いシグナルは1つもありません。まあ、まだだけどね。
これらからも最適な信号をフィルタリングしてはどうでしょうか。
提案は内輪でしか受け付けない。
なぜ、話をしないのか？
新しいアイデアがバッチリ出て、吠えて確認することにしました)