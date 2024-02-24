トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 748

そして、未来に関する情報を運ぶデータとは何かという問いに対する答えは簡単だ。オプションの期待値（ボラティリティ・スマイル）、その傾き、曲率、実測値。次ページ：デルタと出来高、建玉を実際のマーケットから。それから、価格そのもの。プライスアクシン、そう呼ばれています。

その中から、11商品のDeltaとVolumeだけを取り出し、このデータを使って110の予測式を作り、AD、ストキャスティクス、標準偏差などの 標準指標を構築しました。

一見、標準的な指標に見えますが、例外的なデータの上に成り立っていて、未来の情報を運んでいる......。

結構です......。

ミハイル・マルキュカイツ

窓については、私の基本的なTSを参考に、市場そのものが指示する別の窓が常に存在し、その形成は市場の反転を意味します。分析に最も適した瞬間は、反転が予想される瞬間である。

そして、私も好きなはずの詩で私のTSに懐疑的なマックスさんからの謝罪を期待することにします。

私の相場はとっくに上向きから下向き、そして後ろ向きに変わっていますが、それでもTSは機能します。そして、モデル本体を見たらビックリ（とても小さいです）

これまでのところ、現在の成長は効率という点では以前のピークと変わらない、つまり観察者の視点からはシステムが変化していない

ということで、少なくとも3倍以上の最大ピーク時の優位性が待たれます。

システムのテスト中は、ビールにあまりお金をかけないように、リスクを減らすようにします


 
マキシム・ドミトリエフスキー

これまでのところ、今回の増加は効率という点では以前のピークと変わらない、つまり観測者から見てシステムは変わっていない。

ということで、少なくとも最大ピークの3倍以上の優位性が待たれるところです。


自分を待っている、マックス...。じしゅう基本的なTSの信号がすべてうまくいくとは限らないので、もう少し時間が必要です......。わからない」状態が多く、例えばここ2日間取引がない...。

 
ミハイル・マルキュカイツ

自分を待っている、マックス...。自分も待っている...基本的なTSの信号がすべてうまくいくとは限らないので、もう少し時間が必要です......。わからない」状態が多く、例えばここ2日間は取引がない...。

私のプロフィールを見ていただければ、その週はフラットレンジであることがおわかりいただけると思います。

 
ミハイル・マルキュカイツ

自分を待っている、マックス...。自分も待っている...基本的なTSの信号がすべてうまくいくとは限らないので、もう少し時間が必要です......。わからない」状態が多く、例えばここ2日間は取引がない...。

2.システムがシグナルを発しない場合は、"alas "となります。

ウラジミール・イゼルスキー

2.システムが何も信号を発しない場合は、"alas "となります。


矢印が下がる一方であることに疑問がある場合。

明確にすること。買いシグナルは1つもありません。まあ、まだだけどね。

 

仲間だ！

これらからも最適な信号をフィルタリングしてはどうでしょうか。

提案は内輪でしか受け付けない。

 

みんな黙っている。

賭けをするときだ。

誰が最初に投稿するのか。

 

わかりました。中止しよう。

なぜ、話をしないのか？

 
ウラジミール・イゼルスキー

わかりました。中止しよう。

なぜ沈黙なのか？

新しいアイデアがバッチリ出て、吠えて確認することにしました)

