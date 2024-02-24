トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 734

こんにちは。

ここでは、ニューラルネットワークの作成方法と学習方法について説明します。

アレクサンドル・イワノフ

こんにちは。

必要ない、クールなビジュアルデモ!!!!

 

まず最初に、私はあなたに幸せな休日を過ごしてほしいと思っていました...。ちゃんたち...そして、テスターと本物の乖離を示すこと。2018.05.03(月)よりOOC

テスター

そして、それに応じてリアルに...。

お母さんには違いがわからないだろうけど...。

委員会からの信号のみに完全に切り替えたため。すべてのポジションを「わからない」と言い、二者択一を迫られる。案件の数は減りましたが、質は変わりません。

上の例が指標にならないことは明らかです。2つのものを犠牲にしてトレードの量が増えているが、時間が解決してくれるだろう。肝心なのは、ボラティリティが失敗していないことです。



追伸：こういうバランス合わせは、いたずらな手が行けないところに行くと......ということです。

 

心から嬉しい...。このようなお祭りの日には、女の子と応援せずにはいられませんね :-)


ミハイル・マルキュカイツ

心から嬉しい...。このようなお祭りの日には、女の子と一緒に応援せずにはいられませんね :-)


3月8日、おめでとうございます。


 
男性のみが理解できるユーモアの一種。通常、このような形でお祝いをするのは、気心の知れた人たちだけです。このスレッドのおかげで、皆の心が一つになりました...。だから、恨まないでね!!!!
 
ミハイル・マルキュカイツ

写真

それはいいことですね。


p.s. たった一つのトレードでそれまでの利益を全部持っていかれたり、ストップが次々とかかり始めたりすると、ディーリングが自分を見ているような気がして、価格が自分とは逆に動いてしまう--そんな気がしてならないのです。FXは利益を許さない。

 
Dr.トレーダー

ソウルフル。


糞みたいなMMがあるってことだろ。

 
Dr.トレーダー

心温まる話ですね。


p.s. たった一つのトレードでそれまでの利益を全部持っていかれたり、ストップが次々とかかり始めたりすると、ディーリングが自分を見ているような気がして、価格が自分とは逆に動いてしまう--そんな気がしてならないのです。FXは利益を許さない。

合理的で、とても身が引き締まる思いです。特に気に入ったのは"FXは利益を許さない "まさに隙間時間に...。これに出くわし、預金を失うことも少なくない。だから、付け加える。

"Money loves silence" ......今にも襲ってきそうなので、ボドポレに行きます......。

マキシム・ドミトリエフスキー

というような体重の変化をする人がいますが、それは一体何なのでしょうか？:) ソ連のバックプロパゲーションか何か？

だから計算式を聞いたんだけど...。

