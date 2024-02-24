トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 734 1...727728729730731732733734735736737738739740741...3399 新しいコメント Alexander Ivanov 2018.03.08 10:30 #7331 こんにちは。 ここでは、ニューラルネットワークの作成方法と学習方法について説明します。 学ぶ。 Mihail Marchukajtes 2018.03.08 10:39 #7332 アレクサンドル・イワノフこんにちは。 ここでは、ニューラルネットワークの作成方法と学習方法について説明します。 学ぶ。 必要ない、クールなビジュアルデモ!!!! Mihail Marchukajtes 2018.03.08 11:24 #7333 まず最初に、私はあなたに幸せな休日を過ごしてほしいと思っていました...。ちゃんたち...そして、テスターと本物の乖離を示すこと。2018.05.03(月)よりOOC テスター そして、それに応じてリアルに...。 お母さんには違いがわからないだろうけど...。 委員会からの信号のみに完全に切り替えたため。すべてのポジションを「わからない」と言い、二者択一を迫られる。案件の数は減りましたが、質は変わりません。 上の例が指標にならないことは明らかです。2つのものを犠牲にしてトレードの量が増えているが、時間が解決してくれるだろう。肝心なのは、ボラティリティが失敗していないことです。 追伸：こういうバランス合わせは、いたずらな手が行けないところに行くと......ということです。 Mihail Marchukajtes 2018.03.08 12:14 #7334 心から嬉しい...。このようなお祭りの日には、女の子と応援せずにはいられませんね :-) 削除済み 2018.03.08 12:30 #7335 ミハイル・マルキュカイツ心から嬉しい...。このようなお祭りの日には、女の子と一緒に応援せずにはいられませんね :-) 3月8日、おめでとうございます。 Mihail Marchukajtes 2018.03.08 12:38 #7336 男性のみが理解できるユーモアの一種。通常、このような形でお祝いをするのは、気心の知れた人たちだけです。このスレッドのおかげで、皆の心が一つになりました...。だから、恨まないでね!!!! Dr. Trader 2018.03.08 12:51 #7337 ミハイル・マルキュカイツ写真それはいいことですね。 p.s. たった一つのトレードでそれまでの利益を全部持っていかれたり、ストップが次々とかかり始めたりすると、ディーリングが自分を見ているような気がして、価格が自分とは逆に動いてしまう--そんな気がしてならないのです。FXは利益を許さない。 Wizard2018 2018.03.08 13:28 #7338 Dr.トレーダーソウルフル。 p.s.一回のトレードで前の週の利益を全部持っていかれたとき。糞みたいなMMがあるってことだろ。 Mihail Marchukajtes 2018.03.08 13:32 #7339 Dr.トレーダー心温まる話ですね。 p.s. たった一つのトレードでそれまでの利益を全部持っていかれたり、ストップが次々とかかり始めたりすると、ディーリングが自分を見ているような気がして、価格が自分とは逆に動いてしまう--そんな気がしてならないのです。FXは利益を許さない。合理的で、とても身が引き締まる思いです。特に気に入ったのは"FXは利益を許さない "まさに隙間時間に...。これに出くわし、預金を失うことも少なくない。だから、付け加える。 "Money loves silence" ......今にも襲ってきそうなので、ボドポレに行きます......。 削除済み 2018.03.08 15:28 #7340 マキシム・ドミトリエフスキーというような体重の変化をする人がいますが、それは一体何なのでしょうか？:) ソ連のバックプロパゲーションか何か？だから計算式を聞いたんだけど...。 1...727728729730731732733734735736737738739740741...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここでは、ニューラルネットワークの作成方法と学習方法について説明します。
学ぶ。
必要ない、クールなビジュアルデモ!!!!
まず最初に、私はあなたに幸せな休日を過ごしてほしいと思っていました...。ちゃんたち...そして、テスターと本物の乖離を示すこと。2018.05.03(月)よりOOC
テスター
そして、それに応じてリアルに...。
お母さんには違いがわからないだろうけど...。
委員会からの信号のみに完全に切り替えたため。すべてのポジションを「わからない」と言い、二者択一を迫られる。案件の数は減りましたが、質は変わりません。
上の例が指標にならないことは明らかです。2つのものを犠牲にしてトレードの量が増えているが、時間が解決してくれるだろう。肝心なのは、ボラティリティが失敗していないことです。
追伸：こういうバランス合わせは、いたずらな手が行けないところに行くと......ということです。
心から嬉しい...。このようなお祭りの日には、女の子と応援せずにはいられませんね :-)
3月8日、おめでとうございます。
それはいいことですね。
p.s. たった一つのトレードでそれまでの利益を全部持っていかれたり、ストップが次々とかかり始めたりすると、ディーリングが自分を見ているような気がして、価格が自分とは逆に動いてしまう--そんな気がしてならないのです。FXは利益を許さない。
p.s.一回のトレードで前の週の利益を全部持っていかれたとき。
糞みたいなMMがあるってことだろ。
心温まる話ですね。
合理的で、とても身が引き締まる思いです。特に気に入ったのは"FXは利益を許さない "まさに隙間時間に...。これに出くわし、預金を失うことも少なくない。だから、付け加える。
"Money loves silence" ......今にも襲ってきそうなので、ボドポレに行きます......。
というような体重の変化をする人がいますが、それは一体何なのでしょうか？:) ソ連のバックプロパゲーションか何か？
だから計算式を聞いたんだけど...。