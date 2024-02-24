トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 739 1...732733734735736737738739740741742743744745746...3399 新しいコメント Andrey Dik 2018.03.13 05:32 #7381 アレクサンドル・イワノフ と、「curvafitter」という単語は何か神経的なものなのでしょうか？否、卑猥なものである Mihail Marchukajtes 2018.03.13 05:39 #7382 マキシム・ドミトリエフスキー オーバーフィットが少なくなり、モデルの華やかさや汚さが見えてきます。レシェトフのニューロンは3ヶ月で1000回以上のトレードを3つの有能な機能でオプトインしていますが、リアルではゼロで動作しています。そして、他の神経細胞はさらにうまく最適化します。そして、あなたは100のトレードで何か無意味なことを話し続けている、あなたはとても愚かだ、それは一種の自己慰撫または誰かに何かを証明するためにcurvafitterあなたは不可解であること。さて、さて......。これを見てください...ばばばば... そして、千両箱でモデリングを進めていくのですね...。 一般化という物理的な意味を理解していない。華麗なものはすべてシンプルです。モデルは複雑である必要はなく、シンプルであればあるほど良いのですが...。頑張ってください!!!! これは同じモデルを2週目に走らせたもので、そう、40ポイントでトレーニングしたものです...。 Mihail Marchukajtes 2018.03.13 05:40 #7383 ミハイル・マルキュカイツさて、さて...。これを見てください...ばばばば... そして、1000軒バーでモデルさんとふざけ続ける......。 一般化という物理的な意味を理解していない。華麗なものはすべてシンプルです。モデルは複雑である必要はなく、シンプルであればあるほど良いのですが...。頑張ってください!!!! ちなみに、これは同じモデルを2週目に動かして、そう、40ポイントでトレーニングしたものです...。私よりずっとクールな仕上がりになっているかもしれませんが。では、どこに合わせればいいのか...。 Mihail Marchukajtes 2018.03.13 05:46 #7384 私は1つの期間にすべてのバーをフィードするのではなく、選択的な数をフィードすることで、不要なバーで無駄な作業をすることなくネットワークに負荷をかけないようにしていることがまだ理解できないようですね。例えば、アジアや夜間など。しかし、それを市場全体で養い、常に市場に存在するようにするのです。だから、最終的にデタラメが出るんです。 でも、もう一度言います。この議論の勝者は、バランスシート・カーブが適切なレベルで成長している方である ... 続きを読む Dr. Trader 2018.03.13 05:58 #7385 ミハイル・マルキュカイツこれは2週目も同じモデルを動かして、そう、40ポイントでトレーニングしたものです...。2ヶ月は待ってください。すべてが正しく動作することを確認するために、最低限必要な期間だと思います。この間、何が起こるかわからない。 Mihail Marchukajtes 2018.03.13 06:05 #7386 Dr.トレーダー2ヶ月待つ。これは、すべてが正常に動作することを確認するために必要な最小限の時間だと思います。その間に何が起こるかわからない。私もそう思うのですが、そんなに長い間モデルを保管している人はいないでしょう。今週もせいぜいあと1週間、そして再トレーニングに......といったところでしょうか。 СанСаныч Фоменко 2018.03.13 08:08 #7387 無頓着にサンプルサイズを大きくすることを要求する人は、極限定理に縛られている人です。サンプルサイズを大きくすれば、推定値がより真実に近くなると無意識のうちに信じているのです。 というのも、通常、これらの人々はすべて、サンプルサイズが梅から保証されないことを知っているからです。 いったいなぜ、非定常なノイズを推定して、未来について何かを語らなければならないのでしょうか？ もし私たちがMihail Marchukajtesの モデルを議論しているならば、サンプルサイズの議論のために無視されている2つの状況があります。 相互情報量この相互情報は、閾値によって考慮される。この2つの立場を無視してサンプルサイズを議論することは、「ゴミを入れ、ゴミを出す」ことに他なりません。 PS. 医学の世界では、数十例というサンプルサイズは当たり前です。しかし、このようなサンプルの統計結果は、薬物の使用に関する判断の基礎となるものです。 なぜ？ なぜなら、薬の理論的な作成では、病気に対する薬の効果を正当化することに多くの労力が割かれるからです。 ただ、何でもかんでもひとくくりにしてしまうところが、私たちの違うところです。スレッドを見てください。99%がペルセプトロンに関するもので、データマイニングに関するものはほとんどないですね。 削除済み 2018.03.13 09:09 #7388 ミハイル・マルキュカイツさて、さて...。これを見てください...ばばばば... そして、1000軒バーでモデルさんとふざけ続ける......。 一般化という物理的な意味を理解していない。華麗なものはすべてシンプルです。モデルは複雑である必要はなく、シンプルであればあるほど良いのですが...。頑張ってください!!!! ちなみに、2週目も同じモデルを動かしていて、そう、40ポイントでトレーニングしています...。 はい、3日でやっても+150%でした、その後相場が変わってwソレはwソレはw。 Mihail Marchukajtes 2018.03.13 09:15 #7389 マキシム・ドミトリエフスキー 3日持ってて+150%だったんだけど、その後相場が変わるので...。入金率に意味はない。私の場合、残高が少ないので、このパラメータは桁外れですが、それ以外ではProfitの要素が重要です。3を超えていて、とても良い。2だとたまに大丈夫なんですけどね...。 まだ1週間は終わっていないので、お待ちください...。 Mihail Marchukajtes 2018.03.13 09:23 #7390 ドブロポスト!!!! 多項式そのものは重要ではなく、それを求める方法が重要であるという考えに基づいて、次のような実験ができます。 100点のデータセットを用意する。OOS間隔を予約しておきながら、トレースだけ送ってくる。入力はすべて可能で、出力は0と1（出力が可能な場合）で数種類。 最終的には、100列（これらは入力）、5-6列の出力、そして100行のすべてを含むテーブルを作成する必要があります。 モデルを作って、10個とか送るんです。そして、これらのモデルの結果をトレースプロットに保存して、また私に送ってください。10種類のモデルのうち、どのモデルが有効かを教えています。設定し、セクションOOSで実行する......ただし、グラフや図表を含むサブレベルレポートを条件とする。最大開放実験... この企画はどうでしょうか？ 1...732733734735736737738739740741742743744745746...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オーバーフィットが少なくなり、モデルの華やかさや汚さが見えてきます。
一般化という物理的な意味を理解していない。華麗なものはすべてシンプルです。モデルは複雑である必要はなく、シンプルであればあるほど良いのですが...。頑張ってください!!!!
私は1つの期間にすべてのバーをフィードするのではなく、選択的な数をフィードすることで、不要なバーで無駄な作業をすることなくネットワークに負荷をかけないようにしていることがまだ理解できないようですね。例えば、アジアや夜間など。しかし、それを市場全体で養い、常に市場に存在するようにするのです。だから、最終的にデタラメが出るんです。
でも、もう一度言います。この議論の勝者は、バランスシート・カーブが適切なレベルで成長している方である ... 続きを読む
2ヶ月は待ってください。すべてが正しく動作することを確認するために、最低限必要な期間だと思います。この間、何が起こるかわからない。
私もそう思うのですが、そんなに長い間モデルを保管している人はいないでしょう。今週もせいぜいあと1週間、そして再トレーニングに......といったところでしょうか。
無頓着にサンプルサイズを大きくすることを要求する人は、極限定理に縛られている人です。サンプルサイズを大きくすれば、推定値がより真実に近くなると無意識のうちに信じているのです。
というのも、通常、これらの人々はすべて、サンプルサイズが梅から保証されないことを知っているからです。
いったいなぜ、非定常なノイズを推定して、未来について何かを語らなければならないのでしょうか？
もし私たちがMihail Marchukajtesの モデルを議論しているならば、サンプルサイズの議論のために無視されている2つの状況があります。
この2つの立場を無視してサンプルサイズを議論することは、「ゴミを入れ、ゴミを出す」ことに他なりません。
医学の世界では、数十例というサンプルサイズは当たり前です。しかし、このようなサンプルの統計結果は、薬物の使用に関する判断の基礎となるものです。
なぜなら、薬の理論的な作成では、病気に対する薬の効果を正当化することに多くの労力が割かれるからです。
ただ、何でもかんでもひとくくりにしてしまうところが、私たちの違うところです。スレッドを見てください。99%がペルセプトロンに関するもので、データマイニングに関するものはほとんどないですね。
3日持ってて+150%だったんだけど、その後相場が変わるので...。
入金率に意味はない。私の場合、残高が少ないので、このパラメータは桁外れですが、それ以外ではProfitの要素が重要です。3を超えていて、とても良い。2だとたまに大丈夫なんですけどね...。
まだ1週間は終わっていないので、お待ちください...。
ドブロポスト!!!!
多項式そのものは重要ではなく、それを求める方法が重要であるという考えに基づいて、次のような実験ができます。
100点のデータセットを用意する。OOS間隔を予約しておきながら、トレースだけ送ってくる。入力はすべて可能で、出力は0と1（出力が可能な場合）で数種類。
最終的には、100列（これらは入力）、5-6列の出力、そして100行のすべてを含むテーブルを作成する必要があります。
モデルを作って、10個とか送るんです。そして、これらのモデルの結果をトレースプロットに保存して、また私に送ってください。10種類のモデルのうち、どのモデルが有効かを教えています。設定し、セクションOOSで実行する......ただし、グラフや図表を含むサブレベルレポートを条件とする。最大開放実験...
この企画はどうでしょうか？