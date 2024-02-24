トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 736

最初のヘラジカの登場です。TCは2つの事実を吹聴している。

1.ボラティリティが高い。

2.信号の後の時間。ここを明確にする必要があります。予測が遅れれば遅れるほど、その可能性は低くなる。今日は早朝からアメリカオープン前にベーシックストラテジーで1回だけシグナルが出たのですが、もちろん日中は戻ってこず、一日中マイナスゾーンになりました。日中、彼らは考えを変えることができたが、アメリカより先に信号を見ることはできないので、......我々は見ている......」と。を見て

追伸：Exit変数はストップ無しで形成されていますが、実際は500pipsのストップを使用しています。最近、ポンドでは物足りないのですが、ここで、スタッツ優位の瞬間を開拓しています。一般的には、仕事が多く、一人です :-(

RLに関するもう一つの興味深いパッパー...このメソッドについて、どのエンドが正しいか、まだ考えています。

mqlでは誰もやったことがない、とgoogleが言っている。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220

Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
  • www.sciencedirect.com
The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o…
 

そのようなお言葉をいただき、ありがとうございます。心から嬉しい!!!!以前から、トレーディングストラテジーがトレードするとき、どのような資金が確定利益といえるのかなど、儲けることの全体像を理解していない人がいるので、TSや機械学習の構築のトレーニングをやろうと思っていました。
 
正直なところ、BOは一時期泥沼化しました。ClusterXプロジェクトによる MT5用のストキャスティクスはありません。4用は持っているので、5用を探してみようと思います。私はそれを見つけていない、私はそれを検索しようとするが、私はそれを見つけることができない場合は、誰かが翻訳で私を助けてくれるでしょう。
ファイル:
ClusterX_Stochastic.mq4  13 kb
