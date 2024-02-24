トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 736 1...729730731732733734735736737738739740741742743...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.03.09 14:23 #7351 最初のヘラジカの登場です。TCは2つの事実を吹聴している。 1.ボラティリティが高い。 2.信号の後の時間。ここを明確にする必要があります。予測が遅れれば遅れるほど、その可能性は低くなる。今日は早朝からアメリカオープン前にベーシックストラテジーで1回だけシグナルが出たのですが、もちろん日中は戻ってこず、一日中マイナスゾーンになりました。日中、彼らは考えを変えることができたが、アメリカより先に信号を見ることはできないので、......我々は見ている......」と。を見て 追伸：Exit変数はストップ無しで形成されていますが、実際は500pipsのストップを使用しています。最近、ポンドでは物足りないのですが、ここで、スタッツ優位の瞬間を開拓しています。一般的には、仕事が多く、一人です :-( 削除済み 2018.03.09 18:03 #7352 RLに関するもう一つの興味深いパッパー...このメソッドについて、どのエンドが正しいか、まだ考えています。 mqlでは誰もやったことがない、とgoogleが言っている。 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220 Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications www.sciencedirect.com The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o… Andrey Dik 2018.03.09 22:50 #7353 万事休す 人生万事塞翁が馬 ふざけんなよ 色即是空 ヴォルチャンスキー - さっさとやれよ、つまんねーんだよ Mihail Marchukajtes 2018.03.09 23:10 #7354 アンドレイ・ディク万事休す 人生万事塞翁が馬 ふざけんなよ セックスは意味がない ボルチャンスキー、参加しろ。つまらなくなった。いや・・・今日はいいや・・・:-) Mihail Marchukajtes 2018.03.10 15:07 #7355 そのようなお言葉をいただき、ありがとうございます。心から嬉しい!!!!以前から、トレーディングストラテジーがトレードするとき、どのような資金が確定利益といえるのかなど、儲けることの全体像を理解していない人がいるので、TSや機械学習の構築のトレーニングをやろうと思っていました。 Mihail Marchukajtes 2018.03.10 15:12 #7356 正直なところ、BOは一時期泥沼化しました。ClusterXプロジェクトによる MT5用のストキャスティクスはありません。4用は持っているので、5用を探してみようと思います。私はそれを見つけていない、私はそれを検索しようとするが、私はそれを見つけることができない場合は、誰かが翻訳で私を助けてくれるでしょう。 ファイル: ClusterX_Stochastic.mq4 13 kb 削除済み 2018.03.10 15:22 #7357 ミハイル・マルキュカイツ そのようなお言葉をいただき、ありがとうございます。心から嬉しい!!!!TSや機械学習を構築するためのトレーニングプログラムを作ろうとずっと考えていたのですが、お金を稼ぐということの全体像や、トレードをする際のトレード戦略とは何か、どのような資金が確定利益といえるのかなど、理解されていない方がいらっしゃるので、このプログラムを作りました。大笑いしないでください :) すべてのメッセージは真珠と地殻です。 Mihail Marchukajtes 2018.03.10 15:37 #7358 マキシム・ドミトリエフスキー面白いからやめてくれ :) すべてのメッセージは真珠と地殻である。口だけじゃダメなんですか？普通の子供と同じように、ストキャスティクスを助けてあげてください。このツールは長い間必要ですが、これがないとやっていけません（笑)。 変になりそう？ヘルプ ...... 削除済み 2018.03.10 15:41 #7359 ミハイル・マルキュカイツそして、おしゃべりは別として、何かできることはないでしょうか。普通の子供と同じように、ストクロを助けてあげてください。これから何週間も記事が出るようにするんだ、このインジケーターの掃除に時間がかかるから、彼がいないとできないんだ :-) 変になりそう？助けて......。 怖くはない、こんな考えは信じない。自分専用のFAOがある 削除済み 2018.03.10 15:52 #7360 ミハイル・マルキュカイツ結論から言うと、ファ...ディ......ないでください。なぜなら、私は1マイル離れたところから、あなた方カウチ・ポッパーの臭いを嗅ぐことができるからです......。でも、この先どうなるんだろう...。誰がマナーを守るのか...。状況が変化したとき 何が関係あるんだよ、お前のやり方が悪い、そこに魚はいないって言われてるだけだろ。もっと柔軟に、情報を吸収し、パラダイムを変え、世界のイメージを揺さぶるなどしていく必要があります。 1...729730731732733734735736737738739740741742743...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最初のヘラジカの登場です。TCは2つの事実を吹聴している。
1.ボラティリティが高い。
2.信号の後の時間。ここを明確にする必要があります。予測が遅れれば遅れるほど、その可能性は低くなる。今日は早朝からアメリカオープン前にベーシックストラテジーで1回だけシグナルが出たのですが、もちろん日中は戻ってこず、一日中マイナスゾーンになりました。日中、彼らは考えを変えることができたが、アメリカより先に信号を見ることはできないので、......我々は見ている......」と。を見て
追伸：Exit変数はストップ無しで形成されていますが、実際は500pipsのストップを使用しています。最近、ポンドでは物足りないのですが、ここで、スタッツ優位の瞬間を開拓しています。一般的には、仕事が多く、一人です :-(
RLに関するもう一つの興味深いパッパー...このメソッドについて、どのエンドが正しいか、まだ考えています。
mqlでは誰もやったことがない、とgoogleが言っている。
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220
そのようなお言葉をいただき、ありがとうございます。心から嬉しい!!!!TSや機械学習を構築するためのトレーニングプログラムを作ろうとずっと考えていたのですが、お金を稼ぐということの全体像や、トレードをする際のトレード戦略とは何か、どのような資金が確定利益といえるのかなど、理解されていない方がいらっしゃるので、このプログラムを作りました。
大笑いしないでください :) すべてのメッセージは真珠と地殻です。
面白いからやめてくれ :) すべてのメッセージは真珠と地殻である。
口だけじゃダメなんですか？普通の子供と同じように、ストキャスティクスを助けてあげてください。このツールは長い間必要ですが、これがないとやっていけません（笑)。
変になりそう？ヘルプ ......
そして、おしゃべりは別として、何かできることはないでしょうか。普通の子供と同じように、ストクロを助けてあげてください。これから何週間も記事が出るようにするんだ、このインジケーターの掃除に時間がかかるから、彼がいないとできないんだ :-)
変になりそう？助けて......。
結論から言うと、ファ...ディ......ないでください。なぜなら、私は1マイル離れたところから、あなた方カウチ・ポッパーの臭いを嗅ぐことができるからです......。でも、この先どうなるんだろう...。誰がマナーを守るのか...。状況が変化したとき