トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 699 1...692693694695696697698699700701702703704705706...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2018.02.20 18:28 #6981 マキシム・ドミトリエフスキー)))) 何らかのモデルを構築し、モデルを構築したプロット上、あるいは新しいデータ上で、予測されたダッシュと実際のダッシュを比較したのですか？ なぜなら、それは非常に質の高いオーバーフィットであるか、未来を見通したものであるからです。正しく理解できていない 仮に、直線を予測したとします。最後の値と傾きがあり、次の値を100％予測する。同じ性質を持つ曲線がある。 sibirqk 2018.02.20 18:28 #6982 サンサニッチ・フォメンコノミの靴を履くようなもので、並外れた技術ではあるが、まったく役に立たない。 ここでは、まさにこのワンドを使ったグラフを見ています。一歩先の価値を知っても、何の意味もないのでは？価格には命がある。SanSanychさん、マッハカの予想を知って、どうやって価格を調べるか、最初から計算式を書いておいたんですよ。 削除済み 2018.02.20 18:29 #6983 サンサニッチ・フォメンコ正しく理解できていない 仮に、直線を予測したとします。前回の値と傾斜角があり、次の値を100％予測する。そして、ウィンナーである曲線も同じ性質を持っています。つまり、カーブは直線ですか？ СанСаныч Фоменко 2018.02.20 18:31 #6984 Dr.トレーダー： フィットするはずです。これは、予測SMAと過去の価格から次の価格の予測を得る方法の公式です。open[-1] == граальその結果、聖杯の 謎が解けました。 でも、使い方がよくわからないし、誰もわからない。 テレビを見る時間です。 削除済み 2018.02.20 18:38 #6985 サンサニッチ・フォメンコグラがぼやけていることがわかった。 でも、使い方がよくわからないし、誰もわからない。 さて、テレビを見る時間だ。バーの終値で予測されるMAの未来価格を得る方法は既に言われています（MAがツメにある場合）。 バー内のこの価格からの現在の乖離を判断し、取引を行います。 削除済み 2018.02.20 18:44 #6986 ヴィザード_。そして、共有すること？伝統的に、ニコライ・デムコとドクター・トレーダーが 聖杯を手に入れる。残りは本をプレゼント！本が一番のプレゼント！)) http://www.w3ii.com/ru/r/default.html そうこなくっちゃ sibirqk 2018.02.20 18:47 #6987 マキシム・ドミトリエフスキーすでに、バーが閉じたときに予測したMAの未来の価格を取得する方法（ツメにある場合）は バー内のこの価格からの現在の乖離を判断し、取引を行います。マキシム、心配するな、安心しろ、10マイナス16は機械代数の誤差順位だ、つまり、異なる方法で計算された2つの同じ値を引くと、ほぼ同じ誤差順位になるのだ。 СанСаныч Фоменко 2018.02.20 18:49 #6988 マキシム・ドミトリエフスキー： すでに、バーが閉じたときに予測したMAの未来の価格を取得する方法（ツメにある場合）はこの価格からの現在の乖離をバー内部で判断して取引すればよいのです。明日見てみますが、何かおかしい、一番は私のミスでしょう、特にマニュアル類はグレイルなんて ものはないです。 削除済み 2018.02.20 18:49 #6989 sibirqkマキシム、心配するな、息が合う、10マイナス16は機械代数の誤差の順番だ、つまり引き算で異なる方法で計算した2つの同じ値はほぼこの順番の誤差を与えることになる。 よし、ポケットを準備しよう、ほこりを払おう。 ところで、SanSanychのおかげで、私のコードにミスを発見しました。 sibirqk 2018.02.20 18:54 #6990 マキシム・ドミトリエフスキーそうだ、ポケットを用意しろ、ほこりを払えいや、サンサンチは予想のどこかで暗に将来価値を覗き見していると思うので、ポケットを掃除するのはちょっと早いかな。 1...692693694695696697698699700701702703704705706...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
))))
何らかのモデルを構築し、モデルを構築したプロット上、あるいは新しいデータ上で、予測されたダッシュと実際のダッシュを比較したのですか？
なぜなら、それは非常に質の高いオーバーフィットであるか、未来を見通したものであるからです。
正しく理解できていない
仮に、直線を予測したとします。最後の値と傾きがあり、次の値を100％予測する。同じ性質を持つ曲線がある。
ノミの靴を履くようなもので、並外れた技術ではあるが、まったく役に立たない。
ここでは、まさにこのワンドを使ったグラフを見ています。一歩先の価値を知っても、何の意味もないのでは？価格には命がある。
SanSanychさん、マッハカの予想を知って、どうやって価格を調べるか、最初から計算式を書いておいたんですよ。
正しく理解できていない
仮に、直線を予測したとします。前回の値と傾斜角があり、次の値を100％予測する。そして、ウィンナーである曲線も同じ性質を持っています。
つまり、カーブは直線ですか？
フィットするはずです。これは、予測SMAと過去の価格から次の価格の予測を得る方法の公式です。
open[-1] == грааль
その結果、聖杯の 謎が解けました。
でも、使い方がよくわからないし、誰もわからない。
テレビを見る時間です。
グラがぼやけていることがわかった。
でも、使い方がよくわからないし、誰もわからない。
さて、テレビを見る時間だ。
バーの終値で予測されるMAの未来価格を得る方法は既に言われています（MAがツメにある場合）。
バー内のこの価格からの現在の乖離を判断し、取引を行います。
そして、共有すること？
伝統的に、ニコライ・デムコとドクター・トレーダーが 聖杯を手に入れる。
残りは本をプレゼント！本が一番のプレゼント！))
http://www.w3ii.com/ru/r/default.html
そうこなくっちゃ
すでに、バーが閉じたときに予測したMAの未来の価格を取得する方法（ツメにある場合）は
バー内のこの価格からの現在の乖離を判断し、取引を行います。
マキシム、心配するな、安心しろ、10マイナス16は機械代数の誤差順位だ、つまり、異なる方法で計算された2つの同じ値を引くと、ほぼ同じ誤差順位になるのだ。
すでに、バーが閉じたときに予測したMAの未来の価格を取得する方法（ツメにある場合）は
この価格からの現在の乖離をバー内部で判断して取引すればよいのです。
明日見てみますが、何かおかしい、一番は私のミスでしょう、特にマニュアル類はグレイルなんて ものはないです。
マキシム、心配するな、息が合う、10マイナス16は機械代数の誤差の順番だ、つまり引き算で異なる方法で計算した2つの同じ値はほぼこの順番の誤差を与えることになる。
よし、ポケットを準備しよう、ほこりを払おう。ところで、SanSanychのおかげで、私のコードにミスを発見しました。
そうだ、ポケットを用意しろ、ほこりを払え
いや、サンサンチは予想のどこかで暗に将来価値を覗き見していると思うので、ポケットを掃除するのはちょっと早いかな。