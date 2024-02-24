トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 699

マキシム・ドミトリエフスキー

))))

何らかのモデルを構築し、モデルを構築したプロット上、あるいは新しいデータ上で、予測されたダッシュと実際のダッシュを比較したのですか？

なぜなら、それは非常に質の高いオーバーフィットであるか、未来を見通したものであるからです。

正しく理解できていない

仮に、直線を予測したとします。最後の値と傾きがあり、次の値を100％予測する。同じ性質を持つ曲線がある。

 
サンサニッチ・フォメンコ

ノミの靴を履くようなもので、並外れた技術ではあるが、まったく役に立たない。

ここでは、まさにこのワンドを使ったグラフを見ています。一歩先の価値を知っても、何の意味もないのでは？価格には命がある。

SanSanychさん、マッハカの予想を知って、どうやって価格を調べるか、最初から計算式を書いておいたんですよ。

サンサニッチ・フォメンコ

正しく理解できていない

仮に、直線を予測したとします。前回の値と傾斜角があり、次の値を100％予測する。そして、ウィンナーである曲線も同じ性質を持っています。

つまり、カーブは直線ですか？

 
Dr.トレーダー


フィットするはずです。これは、予測SMAと過去の価格から次の価格の予測を得る方法の公式です。

open[-1] == грааль

その結果、聖杯の 謎が解けました。

でも、使い方がよくわからないし、誰もわからない。

テレビを見る時間です。

サンサニッチ・フォメンコ

グラがぼやけていることがわかった。

でも、使い方がよくわからないし、誰もわからない。

さて、テレビを見る時間だ。

バーの終値で予測されるMAの未来価格を得る方法は既に言われています（MAがツメにある場合）。

バー内のこの価格からの現在の乖離を判断し、取引を行います。

ヴィザード_。

そして、共有すること？

伝統的に、ニコライ・デムコとドクター・トレーダーが 聖杯を手に入れる。

残りは本をプレゼント！本が一番のプレゼント！))

そうこなくっちゃ

 
マキシム・ドミトリエフスキー

すでに、バーが閉じたときに予測したMAの未来の価格を取得する方法（ツメにある場合）は

バー内のこの価格からの現在の乖離を判断し、取引を行います。

マキシム、心配するな、安心しろ、10マイナス16は機械代数の誤差順位だ、つまり、異なる方法で計算された2つの同じ値を引くと、ほぼ同じ誤差順位になるのだ。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

すでに、バーが閉じたときに予測したMAの未来の価格を取得する方法（ツメにある場合）は

この価格からの現在の乖離をバー内部で判断して取引すればよいのです。

明日見てみますが、何かおかしい、一番は私のミスでしょう、特にマニュアル類はグレイルなんて ものはないです。

sibirqk

マキシム、心配するな、息が合う、10マイナス16は機械代数の誤差の順番だ、つまり引き算で異なる方法で計算した2つの同じ値はほぼこの順番の誤差を与えることになる。

よし、ポケットを準備しよう、ほこりを払おう。

ところで、SanSanychのおかげで、私のコードにミスを発見しました。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

そうだ、ポケットを用意しろ、ほこりを払え

いや、サンサンチは予想のどこかで暗に将来価値を覗き見していると思うので、ポケットを掃除するのはちょっと早いかな。

