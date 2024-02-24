トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 626 1...619620621622623624625626627628629630631632633...3399 新しいコメント Anatolii Zainchkovskii 2018.01.29 15:04 #6251 マキシム・ドミトリエフスキーなんでやねん、木が多すぎるやろ...10本でも大丈夫やったのに（何本設定したか忘れました） 500は、あらゆるデータセットに十分な量です。 なぜ、分数でこのようなエラーが発生するのか・・・不思議です、機械が正確に学習すると思っていたのに・・・。だから、（FXの）パターンの場合、その見た目は（掛け算の表のように）明確とは言い難いが、60％のケースで正しい予測ができれば良い。 削除済み 2018.01.29 15:06 #6252 アナトリー・ザイニチコフスキー なぜ分数でこのようなエラーが出るのでしょうか？ ...不思議ですね、機械が正確に学習してくれると思っていたのですが...。だから、（FXの）パターンの場合、その形がはっきりしない（掛け算の表のような）ので、60％の確率で予想が当たればいいわけです。エラーが発生したのは、rパラメータが低かったためです。つまり、学習には半分の例しか使われておらず、この半分は半分の木で学習されています :) そして、例数が少ないのです を設定する必要があります。擬似正規化、袋から出したサンプルのテストに使用します ただ、この機構は調整が必要で、森の場合、2つの設定しかありません。 また、NS（RF）は電卓ではなく、関数を近似するものであり、精度が高すぎることは多くの作業において良いことよりも悪いことであることを理解する必要があります。 削除済み 2018.01.29 15:09 #6253 エリブラリウスネットで回帰・予測しても、歴史の中で似たようなサイト・パターンを探すのと同じ程度のものが出てきそうで怖いです（3ヶ月前にやりましたけど）。 そして、分類はより良いものではありません :) 原理は同じで、ただクラスに分解されます。 Anatolii Zainchkovskii 2018.01.29 15:17 #6254 マキシム・ドミトリエフスキーエラーが発生したのは、rパラメータが低かったためです。つまり、学習には半分の例しか使われておらず、この半分は半分の木で学習されています :) そして、例数が少ないのです を設定する必要があります。擬似正規化、袋から出したサンプルのテストに使用します この機構をどのようにチューニングするか、森の場合、2つの設定しかありません rを1に設定すれば、すべての例で学習することになる。これは基本的に必要なことで、そうでなければなぜ例を集めて見せるのか？ 削除済み 2018.01.29 15:20 #6255 アナトリー・ザイニチコフスキー つまり、rを1に設定すれば、すべてのサンプルで学習されることになります。フォレストはどうせすべての属性を使わないので、すべての属性を使うように設定できるモデル修正があります。しかし、これは森がすべてのオプションを記憶してしまうので、お勧めできません また、設定の選択は主観的なことが多いので、実験する必要があります。 classic r が 0.67 であれば，残りの33%でモデルを検証する．もちろん、これは大きなサンプルの場合であって、小さなサンプルの場合は掛け算の表と同じで、1を設定した方が良い。 Anatolii Zainchkovskii 2018.01.29 15:29 #6256 マキシム・ドミトリエフスキーフォレストはどうせすべての属性を使わないので、すべての属性を使うように設定できるモデル修正があります。しかし、これは森がすべてのオプションを記憶してしまうので、お勧めできません また、設定の選択は主観的なことが多いので、実験する必要があります。 1より小さい場合は，残りのサンプルでモデルを検証する（学習サンプルに含まれないデータでモデルを推定する）． 古典的な方法では，rは0.67に設定され，残りの33%でモデルが検証される． ヒントをありがとうございます。） Vladimir Perervenko 2018.01.29 16:01 #6257 偶然、昔のPython-MT4のAPI開発を見つけた。最近、このテーマに取り組んでいる人がいるようです。チェックしてみてください。もしかしたら、役に立つかもしれませんよ。https://github.com/zonquan/PyMT4 Aleksey Terentev 2018.01.30 07:19 #6258 機能選択 データマイニングをちょっとだけChi^2 + KBest, RFE (Recursive feature elimination) + (SGDClassifier, RidgeClassifier), L2 (Ridge, RidgeClassifier), L1 (Lasso) で特徴選択を行っていました。リッジ正則化により、よりまともな結果が得られる。 一部グラフを掲載しています。RFE＋リッジ＆SGDリッジレグレッサー(L2)。リッジクラシファイア(L2) このファイルには、パラメータ値の表と、特徴選択によるサンプリングが含まれています。 最も有意な係数が判明した。10、11 - クローズ、デルタ（オープン-クローズ）18-20 - デリバティブ高値、安値、終値24 - ログデリバティブを閉じる29、30 - Lowess33 - Detranding Close（デトランディング・クローズ） - Lowess（ローウェス35 - EMA 26 (オプションで13)40 - デリバティブEMA 13 PS.表中のRidge Classifierの行は、1つのクラスに基づいており、他のクラスへのパラメータ依存は反映されていません。 スクリプトへの参照。 ファイル: selected_features.zip 9 kb Machine learning in trading: データサイエンスと機械学習（第29回）：AI訓練に最適なFXデータを選ぶための重要なヒント MQL5とPythonで自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第4回）：スタッキングモデル 削除済み 2018.01.30 07:38 #6259 は、新しいネットワーク図をスケッチし、これが最初の記述です。後日談があります（希望的観測） https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html Идеальная нейронная сеть для финансовых рынков 2018.01.29rationatrix.blogspot.com.cy В данной статье, обсудим начало экспериментов с созданием нейронной сети, которая оптимальным образом подходила бы для работы на валютном рынке. Основной недостаток классических НС заключается в их статической/статистической природе, когда модель обучается на исторических данных и, впоследствии, рыночные закономерности меняются, а нейросеть... Aleksey Terentev 2018.01.30 07:41 #6260 マキシム・ドミトリエフスキーは、新しいネットワーク図をスケッチし、これが最初の記述です。後日談があります（希望的観測） https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html最初の投稿が削除されたのはなぜだろう。そのスキームをブログで紹介した。=) 1...619620621622623624625626627628629630631632633...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なんでやねん、木が多すぎるやろ...10本でも大丈夫やったのに（何本設定したか忘れました）
500は、あらゆるデータセットに十分な量です。
なぜ分数でこのようなエラーが出るのでしょうか？ ...不思議ですね、機械が正確に学習してくれると思っていたのですが...。だから、（FXの）パターンの場合、その形がはっきりしない（掛け算の表のような）ので、60％の確率で予想が当たればいいわけです。
エラーが発生したのは、rパラメータが低かったためです。つまり、学習には半分の例しか使われておらず、この半分は半分の木で学習されています :) そして、例数が少ないのです
を設定する必要があります。擬似正規化、袋から出したサンプルのテストに使用します
ただ、この機構は調整が必要で、森の場合、2つの設定しかありません。
また、NS（RF）は電卓ではなく、関数を近似するものであり、精度が高すぎることは多くの作業において良いことよりも悪いことであることを理解する必要があります。
ネットで回帰・予測しても、歴史の中で似たようなサイト・パターンを探すのと同じ程度のものが出てきそうで怖いです（3ヶ月前にやりましたけど）。
つまり、rを1に設定すれば、すべてのサンプルで学習されることになります。
フォレストはどうせすべての属性を使わないので、すべての属性を使うように設定できるモデル修正があります。しかし、これは森がすべてのオプションを記憶してしまうので、お勧めできません
また、設定の選択は主観的なことが多いので、実験する必要があります。
classic r が 0.67 であれば，残りの33%でモデルを検証する．もちろん、これは大きなサンプルの場合であって、小さなサンプルの場合は掛け算の表と同じで、1を設定した方が良い。
1より小さい場合は，残りのサンプルでモデルを検証する（学習サンプルに含まれないデータでモデルを推定する）． 古典的な方法では，rは0.67に設定され，残りの33%でモデルが検証される．
機能選択
データマイニングをちょっとだけChi^2 + KBest, RFE (Recursive feature elimination) + (SGDClassifier, RidgeClassifier), L2 (Ridge, RidgeClassifier), L1 (Lasso) で特徴選択を行っていました。リッジ正則化により、よりまともな結果が得られる。
一部グラフを掲載しています。
RFE＋リッジ＆SGD
リッジレグレッサー(L2)。
リッジクラシファイア(L2)
このファイルには、パラメータ値の表と、特徴選択によるサンプリングが含まれています。
最も有意な係数が判明した。
PS.表中のRidge Classifierの行は、1つのクラスに基づいており、他のクラスへのパラメータ依存は反映されていません。
- 10、11 - クローズ、デルタ（オープン-クローズ）
- 18-20 - デリバティブ高値、安値、終値
- 24 - ログデリバティブを閉じる
- 29、30 - Lowess
- 33 - Detranding Close（デトランディング・クローズ） - Lowess（ローウェス
- 35 - EMA 26 (オプションで13)
- 40 - デリバティブEMA 13
スクリプトへの参照。
は、新しいネットワーク図をスケッチし、これが最初の記述です。後日談があります（希望的観測）
https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html
最初の投稿が削除されたのはなぜだろう。そのスキームをブログで紹介した。=)