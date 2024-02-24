トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 630 1...623624625626627628629630631632633634635636637...3399 新しいコメント 削除済み 2018.01.30 11:50 #6291 ユーリイ・アサウレンコ 断言はしませんが、これらはイリュージョンであるように思います。ただ、一般的な理由です。 なぜかというと、Vladimir Perervenkoは彼の記事の中でいくつかの情報を持っており、彼らは何百もの入力に非常に高速に学ぶことができます。 Yuriy Asaulenko 2018.01.30 12:00 #6292 マキシム・ドミトリエフスキー ウラジミール・ペレヴェンコの記事には、何百もの入力に対して非常に高速にトレーニングされた情報が掲載されていますが、なぜでしょうか？記事を読んでないので反論しません。写真しか見たことがない）。 MLPなら、例えば10〜15分で完璧に学習させれば、完璧に機能する。しかし、それはデータがきちんと分類され、セットが分離されている場合です。 逆に、例えば市場（あるいは学習サンプル）に分離可能な集合がない場合、永遠に好きなものを学習させても、結果は出ないでしょう。 Aleksey Terentev 2018.01.30 12:06 #6293 マキシム・ドミトリエフスキー なぜ、ウラジミール・ペレヴェンコは、彼の記事で情報を持っている、彼らは数百の入力に非常に高速に学習する全てはアーキテクチャとデータ量に依存します。 パターン認識用ネットワークがGPUで1週間学習。そして、3次元のテンソルを持つレイヤーが何十層とあります。 削除済み 2018.01.30 12:10 #6294 アレクセイ・テレンテフすべてはアーキテクチャとデータ量に依存します。 パターン認識のためのネットワークは、GPUで学習すると1週間かかります。3次元のテンソルを使ったレイヤーが何十層とある。そこで、より単純なもの、例えばボルツマンネット＋MLPを説明した。 https://www.mql5.com/ru/articles/1103#2_2_2 Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети" 2014.11.27Vladimir Perervenkowww.mql5.com Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с... Aleksey Terentev 2018.01.30 12:11 #6295 ユーリイ・アサウレンコ記事を読んでないので反論しません。写真しか見たことがない）。 MLPなら、例えば10〜15分で完璧に学習させれば、完璧に機能する。しかし、それはデータがきちんと分類され、セットが分離されている場合です。 もし、市場（あるいは学習用サンプル）に分離可能な集合が存在しないのであれば、永遠に好きなものを学習させても、結果は出ないでしょう。科学的知見」のために、単純に実験をしてみよう。 データ、次元、MLPアーキテクチャ、出力データを選択しましょう。 そして、誰もが自分のツールで自分のテストをすることになります。 炎上が少なくなる。 ところで、このような伝統を作り、それぞれの新しい建築を全世界でテストすることができます。=) Yuriy Asaulenko 2018.01.30 12:32 #6296 アレクセイ・テレンテフ科学的知見」のために、とりあえず実験してみよう。 データ、次元、MLPアーキテクチャ、出力を選択しましょう。 そして、誰もが自分のツールで自分のテストをすることになります。 炎上が少なくなる。 ところで、このような伝統を作り、それぞれの新しい建築を全世界でテストすることができます。=)(弱すぎるのではと心配になる）。抽象的な問題を解決しても意味がないと思っています。意見交換も全然炎上しないし。この炎から多くのものを得ました。と違う方向に行ってしまった)それに、フラミングがなければ、ポカポカしていたかもしれませんね。 削除済み 2018.01.31 09:12 #6297 NSの最初の結果をお伝えします。アーキテクチャはgodで説明したとおりで、何も変えていません。 プラトーはかなり均等で、NSは1000パスですでによく学習しており、結果はそれ以上向上していない。 先月から15分ほど勉強しています。私はトレーニングに～0.65$を費やしました。 私の月間取引件数は～300件です。 過去2ヶ月の結果は、悪くはないが、悪すぎるというわけでもない。 隠れ層をもう一つ増やして、もっとエラーがないか探してみる :) そして、もっと長い期間訓練してみる。 Vladimir Perervenko 2018.01.31 13:11 #6298 マキシム・ドミトリエフスキー なぜ、ウラジミール・ペレヴェンコは、彼の記事で情報を持っている、彼らは入力の数百に非常に高速に学習する すべての記事には、あなたが再現して、あなたのハードウェアに特化した学習時間に関する実際のデータを得ることができるデータセットとスクリプトが含まれています。2つの隠れ層を持つDNNの学習時間は最大で1分です。 グッドラック Vladimir Perervenko 2018.01.31 13:13 #6299 アレクセイ・テレンテフ科学的知見」のために、とりあえず実験してみよう。 データ、次元、MLPアーキテクチャ、出力を選択しましょう。 そして、誰もが自分のツールで自分のテストをすることになります。 炎上が少なくなる。 ところで、このような伝統を作り、それぞれの新しい建築を全世界でテストすることができます。=) 例を挙げてください。でスタートします。 forexman77 2018.01.31 15:15 #6300 マキシム・ドミトリエフスキーNSの最初の結果をお伝えします。アーキテクチャはgodで説明したとおりで、何も変えていません。 プラトーはかなり均等で、NSは1000パスですでによく学習しており、結果はそれ以上向上していない。 先月から15分ほど勉強しています。私はトレーニングに～0.65$を費やしました。 私の月間取引件数は～300件です。 過去2ヶ月の結果は、悪くはないが、悪すぎるというわけでもない。 隠れ層をもう一つ増やして、もっとエラーがないか探してみる :) そして、もっと長い期間訓練してみる。シグモイドで処理される2層目の入力に3つのニューロンがあるのか？2層目の重みは-1から1まで、例えば0.1刻みで選択しますが、どのように調整するのですか？ 私のネットワークでは、2層目の処理後にディール数が 減少し、結果もあまり改善されませんでした。これは、9つの入力と1つの出力ニューロンを持つパーセプトロンをフィッティングし、さらに別の独立したパーセプトロンを取り、最初のものの設定を保存して再度フィッティングする、などとは異なる。 1...623624625626627628629630631632633634635636637...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
断言はしませんが、これらはイリュージョンであるように思います。ただ、一般的な理由です。
ウラジミール・ペレヴェンコの記事には、何百もの入力に対して非常に高速にトレーニングされた情報が掲載されていますが、なぜでしょうか？
記事を読んでないので反論しません。写真しか見たことがない）。
MLPなら、例えば10〜15分で完璧に学習させれば、完璧に機能する。しかし、それはデータがきちんと分類され、セットが分離されている場合です。
逆に、例えば市場（あるいは学習サンプル）に分離可能な集合がない場合、永遠に好きなものを学習させても、結果は出ないでしょう。
全てはアーキテクチャとデータ量に依存します。
パターン認識用ネットワークがGPUで1週間学習。そして、3次元のテンソルを持つレイヤーが何十層とあります。
そこで、より単純なもの、例えばボルツマンネット＋MLPを説明した。
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#2_2_2
科学的知見」のために、単純に実験をしてみよう。
データ、次元、MLPアーキテクチャ、出力データを選択しましょう。
そして、誰もが自分のツールで自分のテストをすることになります。
炎上が少なくなる。
ところで、このような伝統を作り、それぞれの新しい建築を全世界でテストすることができます。=)
NSの最初の結果をお伝えします。アーキテクチャはgodで説明したとおりで、何も変えていません。
プラトーはかなり均等で、NSは1000パスですでによく学習しており、結果はそれ以上向上していない。
先月から15分ほど勉強しています。私はトレーニングに～0.65$を費やしました。 私の月間取引件数は～300件です。
過去2ヶ月の結果は、悪くはないが、悪すぎるというわけでもない。
隠れ層をもう一つ増やして、もっとエラーがないか探してみる :) そして、もっと長い期間訓練してみる。
すべての記事には、あなたが再現して、あなたのハードウェアに特化した学習時間に関する実際のデータを得ることができるデータセットとスクリプトが含まれています。2つの隠れ層を持つDNNの学習時間は最大で1分です。
グッドラック
シグモイドで処理される2層目の入力に3つのニューロンがあるのか？2層目の重みは-1から1まで、例えば0.1刻みで選択しますが、どのように調整するのですか？
私のネットワークでは、2層目の処理後にディール数が 減少し、結果もあまり改善されませんでした。これは、9つの入力と1つの出力ニューロンを持つパーセプトロンをフィッティングし、さらに別の独立したパーセプトロンを取り、最初のものの設定を保存して再度フィッティングする、などとは異なる。