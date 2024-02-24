トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 624

新しいコメント
削除済み  

モデルは起動時に3000本のバーに対して学習されます（緑と赤の線が非常によく一致し、分散が最小限であることがわかります）。それ以外はすべて前方です。しかし、それでも私は、このモデルが純粋に視覚的に前方移動に非常によくズームインしていることに驚いています。ペア取引に使えるかどうかわからないので、確認しないといけないですね。


 
トレーニングコースの費用は、無理のない範囲でいくらぐらいがいいのでしょうか？実際のコースも指定できる場合は、実際の価格しか書かない。
削除済み  

ビデオに入れたペアが間違っています。ポンドではなく、フラン対ユーロです。

以下のグラフをご覧ください。


 
出品者プロフィール： 出品者プロフィール「4567718」に新しいコメントが 追加されました。
削除済み  
初値から スロール
 
削除済み  
兄弟、私はそれが正しく動作しているとは思わない。:(
 
マキシム・ドミトリエフスキー

スクリーンショットでは、赤は現在のペアの55の遅れでちょうど増分しています。

どういう意味ですか？

バー0と55の価格差は？

削除済み  
エリブラリウス

どういう意味ですか？

0 rarと55 rarの価格の差は？

log(close[0]/close[55])

商ではなく差分を取るか...好きなように変換すればいいのです。由利さんは、2つのマッシュの違いについて書いています。価格からマスクを差し引くことができます。

そうすれば、私が理解している限りでは、オリジナルのシリーズを再構築することができます。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

log(close[0]/close[55])

であれば、私の理解する限りでは、オリジナルのシリーズを復元することができます。

なぜそこまでするのか？その隣を取ろうかと...。

1...617618619620621622623624625626627628629630631...3399
新しいコメント