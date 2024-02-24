トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 624 1...617618619620621622623624625626627628629630631...3399 新しいコメント 削除済み 2018.01.29 09:32 #6231 モデルは起動時に3000本のバーに対して学習されます（緑と赤の線が非常によく一致し、分散が最小限であることがわかります）。それ以外はすべて前方です。しかし、それでも私は、このモデルが純粋に視覚的に前方移動に非常によくズームインしていることに驚いています。ペア取引に使えるかどうかわからないので、確認しないといけないですね。 Igooor_45 2018.01.29 09:35 #6232 トレーニングコースの費用は、無理のない範囲でいくらぐらいがいいのでしょうか？実際のコースも指定できる場合は、実際の価格しか書かない。 削除済み 2018.01.29 09:47 #6233 ビデオに入れたペアが間違っています。ポンドではなく、フラン対ユーロです。 以下のグラフをご覧ください。 СанСаныч Фоменко 2018.01.29 10:34 #6234 出品者プロフィール： 出品者プロフィール「4567718」に新しいコメントが 追加されました。 削除済み 2018.01.29 10:43 #6235 初値から スロール СанСаныч Фоменко 2018.01.29 10:55 #6236 削除済み 2018.01.29 11:28 #6237 兄弟、私はそれが正しく動作しているとは思わない。:( Aleksei Kuznetsov 2018.01.29 14:15 #6238 マキシム・ドミトリエフスキー スクリーンショットでは、赤は現在のペアの55の遅れでちょうど増分しています。どういう意味ですか？ バー0と55の価格差は？ 削除済み 2018.01.29 14:18 #6239 エリブラリウスどういう意味ですか？ 0 rarと55 rarの価格の差は？log(close[0]/close[55]) 商ではなく差分を取るか...好きなように変換すればいいのです。由利さんは、2つのマッシュの違いについて書いています。価格からマスクを差し引くことができます。 そうすれば、私が理解している限りでは、オリジナルのシリーズを再構築することができます。 Aleksei Kuznetsov 2018.01.29 14:20 #6240 マキシム・ドミトリエフスキーlog(close[0]/close[55]) であれば、私の理解する限りでは、オリジナルのシリーズを復元することができます。なぜそこまでするのか？その隣を取ろうかと...。 1...617618619620621622623624625626627628629630631...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
モデルは起動時に3000本のバーに対して学習されます（緑と赤の線が非常によく一致し、分散が最小限であることがわかります）。それ以外はすべて前方です。しかし、それでも私は、このモデルが純粋に視覚的に前方移動に非常によくズームインしていることに驚いています。ペア取引に使えるかどうかわからないので、確認しないといけないですね。
ビデオに入れたペアが間違っています。ポンドではなく、フラン対ユーロです。
以下のグラフをご覧ください。
スクリーンショットでは、赤は現在のペアの55の遅れでちょうど増分しています。
バー0と55の価格差は？
0 rarと55 rarの価格の差は？
商ではなく差分を取るか...好きなように変換すればいいのです。由利さんは、2つのマッシュの違いについて書いています。価格からマスクを差し引くことができます。
log(close[0]/close[55])
であれば、私の理解する限りでは、オリジナルのシリーズを復元することができます。
なぜそこまでするのか？その隣を取ろうかと...。