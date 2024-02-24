トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 518

Yuriy Asaulenko:
NSの入力を惜しまないのであれば、MA間のデルタを詰め込むことも可能です。デルタはシグモイドを通し、0.5を引くとゼロになる。

ちなみに、移動平均の デリバティブを与える意味はなく、単に増分を他のラグで与えれば、それらがトレンドを記述してくれるのです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ちなみに、ミューウイングの微分を与える意味はなく、他のラグで増分を与えれば、トレンドを記述することができます。

デリバティブは、トレンドの方向を示すものです。2つのMAからの派生とその差は完全にシステムの状態を表している。 自分でスレッドを立てたくせに）。

ただし、ビジネス次第です)。

ユーリイ・アサウレンコ

デリバティブは、トレンドの方向を示すものです。2つのMAの微分とその差は、システムの状態を完全に表現する。

ただし、オーナー次第です）。


はい、しかし、私は50の入力を供給したい、例えば、各入力ごとに1小節ずつ増分を後ろにシフトさせる。つまり、トレンド成分の変化だけを考慮したモデルとなる

3つで十分だと思います。

つまり、50*3の入力だけになる...あるいは250*3...なんという些細なことでしょう :D

 
マキシム・ドミトリエフスキー

はい、しかし、私は50の入力を供給したい、例えば、各入力ごとに1小節ずつ増分を後ろにシフトさせる。すなわち、モデルはトレンド成分の変化だけを考慮することになる

私は、あまり余計な情報は使わず、簡単なものを自分たちで用意して、その結果を国営放送のオペレーターに適用した方がいいという意見にこだわっています。

また、NS自体を単純化し、そのリソースを、初歩的な論理で解けるようなものよりも、もっと面白いタスクに解放することができる。そして、MAは素敵なトレンド指標 であり、何かを発明するのではなく、その結果をNSに処理させるのです。

ユーリイ・アサウレンコ

私は、NSに余計なものを載せる必要はなく、初歩的なことは自分で準備し、すでにその結果をNSに提出した方が良いという考えです。

これにより、NS自体が単純化され、そのリソースは初等論理で解かれるものよりももっと興味深いタスクに解放される。そして、MAはいい傾向の指標 であり、いろいろと新しいアイデアを考案するのではなく、ナショナル・コンピュータにその結果を処理させます。


両方の方法で試してみて、結果は後ほどご紹介します。

均質なデータを入力した場合、入力と出力の間に良い相関がある。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

もうひとつは、均質なデータを投入すると、入力と出力がよく相関することです

よくわからないのですが、どういうことですか？

楽器では、すべてがすべてと相関している。そして、すべては同じ時系列、同じデータからの変換によって得られるので、必然的にそうなります。

ユーリイ・アサウレンコ

どういうことなんだろう？

すべてが楽器のすべてと相関しているのです。そして、これはすべてが同じ時系列、同じデータからの変換によって導き出されるものであるため、必然的なことなのです。


基本的にはそうなのですが、問題はその相関の強さでしょう。

 

みんな、データの因果関係を忘れるなよ。期待値＋ボリューム＋デルタ＋OI。そうすれば、どんなTSも真実になる。ぜひ、このリンクに 注目してください。非常にありがたいことです :-)

ミハイル・マルキュカイツ

みんな、データの因果関係を忘れるなよ。期待値＋ボリューム＋デルタ＋OI。そうすれば、どんなTSも真実になる。ぜひ、このリンクに 注目してください。高く評価します :非常に良い出品者です:-)

これはデタラメだ。全くありません。主題とは関係ない)。
 
ユーリイ・アサウレンコ
これはナンセンスだ。何の関係もないんですけどね。確かにオフトピックですね（笑)。

どんな話題？バディ...あなたは誰ですか？

なぜなら、あなたはここに来たばかりで、私のことを知らないかもしれないからです。私もなんだかんだでAI派なんですよね......。何を...この辺の出身なんですね。:-)

私は原則的に親切であり、ここで行うすべては、データが価格の理由である場合ONLY動作しますが。そうすれば、どのTSでも、1小節先でも15小節先の予報でもうまくいきます（もちろん15は1より悪いでしょうが、重要ではありません）。そんなことより...要は...OIがあるRTS指数。ボリュームの意味として...。そして、問題はSOLVEDです。ANYTHING、予測でも分類でも。

そして、そのフレーズで何を言いたかったのか、あなた......。

