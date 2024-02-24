トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 518 1...511512513514515516517518519520521522523524525...3399 新しいコメント 削除済み 2017.11.04 12:00 #5171 Yuriy Asaulenko: NSの入力を惜しまないのであれば、MA間のデルタを詰め込むことも可能です。デルタはシグモイドを通し、0.5を引くとゼロになる。ちなみに、移動平均の デリバティブを与える意味はなく、単に増分を他のラグで与えれば、それらがトレンドを記述してくれるのです。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 12:03 #5172 マキシム・ドミトリエフスキー ちなみに、ミューウイングの微分を与える意味はなく、他のラグで増分を与えれば、トレンドを記述することができます。デリバティブは、トレンドの方向を示すものです。2つのMAからの派生とその差は完全にシステムの状態を表している。 自分でスレッドを立てたくせに）。ただし、ビジネス次第です)。 削除済み 2017.11.04 12:06 #5173 ユーリイ・アサウレンコデリバティブは、トレンドの方向を示すものです。2つのMAの微分とその差は、システムの状態を完全に表現する。ただし、オーナー次第です）。はい、しかし、私は50の入力を供給したい、例えば、各入力ごとに1小節ずつ増分を後ろにシフトさせる。つまり、トレンド成分の変化だけを考慮したモデルとなる3つで十分だと思います。つまり、50*3の入力だけになる...あるいは250*3...なんという些細なことでしょう :D Yuriy Asaulenko 2017.11.04 12:13 #5174 マキシム・ドミトリエフスキー はい、しかし、私は50の入力を供給したい、例えば、各入力ごとに1小節ずつ増分を後ろにシフトさせる。すなわち、モデルはトレンド成分の変化だけを考慮することになる私は、あまり余計な情報は使わず、簡単なものを自分たちで用意して、その結果を国営放送のオペレーターに適用した方がいいという意見にこだわっています。また、NS自体を単純化し、そのリソースを、初歩的な論理で解けるようなものよりも、もっと面白いタスクに解放することができる。そして、MAは素敵なトレンド指標 であり、何かを発明するのではなく、その結果をNSに処理させるのです。 削除済み 2017.11.04 12:16 #5175 ユーリイ・アサウレンコ私は、NSに余計なものを載せる必要はなく、初歩的なことは自分で準備し、すでにその結果をNSに提出した方が良いという考えです。これにより、NS自体が単純化され、そのリソースは初等論理で解かれるものよりももっと興味深いタスクに解放される。そして、MAはいい傾向の指標 であり、いろいろと新しいアイデアを考案するのではなく、ナショナル・コンピュータにその結果を処理させます。両方の方法で試してみて、結果は後ほどご紹介します。均質なデータを入力した場合、入力と出力の間に良い相関がある。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 12:27 #5176 マキシム・ドミトリエフスキー もうひとつは、均質なデータを投入すると、入力と出力がよく相関することですよくわからないのですが、どういうことですか？楽器では、すべてがすべてと相関している。そして、すべては同じ時系列、同じデータからの変換によって得られるので、必然的にそうなります。 削除済み 2017.11.04 12:34 #5177 ユーリイ・アサウレンコどういうことなんだろう？すべてが楽器のすべてと相関しているのです。そして、これはすべてが同じ時系列、同じデータからの変換によって導き出されるものであるため、必然的なことなのです。基本的にはそうなのですが、問題はその相関の強さでしょう。 Mihail Marchukajtes 2017.11.04 18:15 #5178 みんな、データの因果関係を忘れるなよ。期待値＋ボリューム＋デルタ＋OI。そうすれば、どんなTSも真実になる。ぜひ、このリンクに 注目してください。非常にありがたいことです :-) FXlab лаборатория форекс | ВКонтакте vk.com Показать все 6 комментариев Turbo, тут есть чёткая грань, мм - всего лишь часть ТС, система подразумевает точное описание условий для входа, в случае гармоники - точка Д паттерна, в случае тс на машках - пересечение ма на разных периодах, в случае уровневой тс - отбои от уровней, в случае прайсэкшн - комбинации свечей, а так же описывает тс... Yuriy Asaulenko 2017.11.04 18:28 #5179 ミハイル・マルキュカイツみんな、データの因果関係を忘れるなよ。期待値＋ボリューム＋デルタ＋OI。そうすれば、どんなTSも真実になる。ぜひ、このリンクに 注目してください。高く評価します :非常に良い出品者です:-) これはデタラメだ。全くありません。主題とは関係ない)。 Mihail Marchukajtes 2017.11.04 18:46 #5180 ユーリイ・アサウレンコ これはナンセンスだ。何の関係もないんですけどね。確かにオフトピックですね（笑)。どんな話題？バディ...あなたは誰ですか？なぜなら、あなたはここに来たばかりで、私のことを知らないかもしれないからです。私もなんだかんだでAI派なんですよね......。何を...この辺の出身なんですね。:-)私は原則的に親切であり、ここで行うすべては、データが価格の理由である場合ONLY動作しますが。そうすれば、どのTSでも、1小節先でも15小節先の予報でもうまくいきます（もちろん15は1より悪いでしょうが、重要ではありません）。そんなことより...要は...OIがあるRTS指数。ボリュームの意味として...。そして、問題はSOLVEDです。ANYTHING、予測でも分類でも。そして、そのフレーズで何を言いたかったのか、あなた......。 1...511512513514515516517518519520521522523524525...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
NSの入力を惜しまないのであれば、MA間のデルタを詰め込むことも可能です。デルタはシグモイドを通し、0.5を引くとゼロになる。
ちなみに、移動平均の デリバティブを与える意味はなく、単に増分を他のラグで与えれば、それらがトレンドを記述してくれるのです。
ちなみに、ミューウイングの微分を与える意味はなく、他のラグで増分を与えれば、トレンドを記述することができます。
デリバティブは、トレンドの方向を示すものです。2つのMAからの派生とその差は完全にシステムの状態を表している。 自分でスレッドを立てたくせに）。
ただし、ビジネス次第です)。
デリバティブは、トレンドの方向を示すものです。2つのMAの微分とその差は、システムの状態を完全に表現する。
ただし、オーナー次第です）。
はい、しかし、私は50の入力を供給したい、例えば、各入力ごとに1小節ずつ増分を後ろにシフトさせる。つまり、トレンド成分の変化だけを考慮したモデルとなる
3つで十分だと思います。
つまり、50*3の入力だけになる...あるいは250*3...なんという些細なことでしょう :D
はい、しかし、私は50の入力を供給したい、例えば、各入力ごとに1小節ずつ増分を後ろにシフトさせる。すなわち、モデルはトレンド成分の変化だけを考慮することになる
私は、あまり余計な情報は使わず、簡単なものを自分たちで用意して、その結果を国営放送のオペレーターに適用した方がいいという意見にこだわっています。
また、NS自体を単純化し、そのリソースを、初歩的な論理で解けるようなものよりも、もっと面白いタスクに解放することができる。そして、MAは素敵なトレンド指標 であり、何かを発明するのではなく、その結果をNSに処理させるのです。
私は、NSに余計なものを載せる必要はなく、初歩的なことは自分で準備し、すでにその結果をNSに提出した方が良いという考えです。
これにより、NS自体が単純化され、そのリソースは初等論理で解かれるものよりももっと興味深いタスクに解放される。そして、MAはいい傾向の指標 であり、いろいろと新しいアイデアを考案するのではなく、ナショナル・コンピュータにその結果を処理させます。
両方の方法で試してみて、結果は後ほどご紹介します。
均質なデータを入力した場合、入力と出力の間に良い相関がある。
もうひとつは、均質なデータを投入すると、入力と出力がよく相関することです
よくわからないのですが、どういうことですか？
楽器では、すべてがすべてと相関している。そして、すべては同じ時系列、同じデータからの変換によって得られるので、必然的にそうなります。
どういうことなんだろう？
すべてが楽器のすべてと相関しているのです。そして、これはすべてが同じ時系列、同じデータからの変換によって導き出されるものであるため、必然的なことなのです。
基本的にはそうなのですが、問題はその相関の強さでしょう。
みんな、データの因果関係を忘れるなよ。期待値＋ボリューム＋デルタ＋OI。そうすれば、どんなTSも真実になる。ぜひ、このリンクに 注目してください。非常にありがたいことです :-)
みんな、データの因果関係を忘れるなよ。期待値＋ボリューム＋デルタ＋OI。そうすれば、どんなTSも真実になる。ぜひ、このリンクに 注目してください。高く評価します :非常に良い出品者です:-)
これはナンセンスだ。何の関係もないんですけどね。確かにオフトピックですね（笑)。
どんな話題？バディ...あなたは誰ですか？
なぜなら、あなたはここに来たばかりで、私のことを知らないかもしれないからです。私もなんだかんだでAI派なんですよね......。何を...この辺の出身なんですね。:-)
私は原則的に親切であり、ここで行うすべては、データが価格の理由である場合ONLY動作しますが。そうすれば、どのTSでも、1小節先でも15小節先の予報でもうまくいきます（もちろん15は1より悪いでしょうが、重要ではありません）。そんなことより...要は...OIがあるRTS指数。ボリュームの意味として...。そして、問題はSOLVEDです。ANYTHING、予測でも分類でも。
そして、そのフレーズで何を言いたかったのか、あなた......。