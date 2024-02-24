トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 389

ヴァシリー・ペレペルキン
機械を鍛えるより、まず鉄の神経と上層部のコネクションがないと、儲かる商売はできない。

でも、それはタフで残忍な男の道であって、謙虚なインテリの道もあるはず......。

 
みなさん、こんにちは!!!!スレッドが生きているのが嬉しいので、一般の方に質問させてください。学習用のデータセットがあるのですが、残念ながら大きくなりすぎて学習に時間がかかりすぎています。誰か自作でモデルを作って、一緒に見てくれないかなぁ～！！！？
ファイル:
BuySell.txt  368 kb
ミハイル・マルキュカイツ
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/

 
マキシム・ドミトリエフスキー


今度は私が考えてみます。
ミハイル・マルキュカイツ

もうやってますので、後日報告します)ただ、スタジオの場合は「;」ではなく「,」という区切り文字でセットを作らないと、カラムが正しく定義されないので注意が必要です

ロシア語の例文付きマニュアルが充実しています

クラシファイヤーReshetovのために元々用意されていたセット？ところで、OpenClのためにmql5で書き直した方がいいのでは？

 
ミハイル・マルキュカイツ
誰か自作でモデルを作ってくれないかな！！！そして、一緒に見てみよう。
予測変数とターゲットが一致せず、モデルのトレーニングができないのですが。
blue decision trees, red Boosted decision trees, 2モデル比較, training/test sampling 7525

あとは実験をスタジオにアップロードして遊ぶだけ https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017

学習モデルを変更したり、ニューラルネットワークなどの他のブロックに置き換えたり、特徴量フィルタや特徴量に対する変換を行ったり、などなど。

決定木は正規化しなくても動作するので、ニューラルネットワークの場合は正規化も行う必要がある

Dr.トレーダー
モデルのトレーニングができない、予測因子とターゲットが合わない。
要は分類作業なのですが...。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

実験はいいが、その結果をMTにどう生かすか？モデルをアンロードしてインジケータに入れれば、サンプル外領域での動作を確認できるのですが......？
