コードが必要な理由も全く理解できない)何事も本質は普通の言葉で説明するのが手っ取り早いと思います。そして、自分たちでコードを書くことができるようになっています)。
ええ、私は今、azureクラウドでマシンを学習するスタジオに座って、リンクを共有し、どのように面白い見てのように:)他のコードは、それに添付する必要があります。
未だにVS 2017をインストールできていない、また、壊してしまった( そして、少なくともRのサポートという点では、とても期待していたのだが。そして、アズールも。
一般的に、Rを使った17は何となく不安定な感じがするのですが、慣れるしかないのでしょうか......。例えば、いくつかのパッケージのインストール時にハングアップしたり、1回だけスクリプトの実行時にハングアップしました。
その前にOpen Rと一緒に最新のRをインストールしていたのですが、間違ったRに接続したり、プロジェクト作成 時に警告も出さずにハングアップしたり・・・試行錯誤でRを削除してMycrosoft Rだけにしました。
信用リスク予測の例を作り、2つのモデル（決定木とサポートベクター）を学習させ、すぐに比較しました。決定木の方が優れていることがわかった。FX用に開発を始める予定です :)あとはWeb apiの確認、EAを使うことがどれだけ現実的か。
Z.U. そして何より、ここではOpenCLを介してパターン認識で自分のアイデアを実装できるのが素晴らしいですね。大きな可能性を秘めた
1.インストールされているRをすべてアンインストールする必要があります。幸いなことに、Rはインストールしなくても動きます。
2.macrosoft Rをインストールします。CRANとは異なります。
3.Macrosoft Rは通常、行列演算のためのIntelライブラリ（記憶ではmklのようなもの）と連動しています。インストールされたプログラムのリストを注意深く見て、1つのRとリビジョンによる対応する インテル・ライブラリがあるようにしなければならないのです。ミスマッチは不安定な動作につながります。
はい、そうしました、今はmikroftさんのもので動作することが表示されています、大丈夫です。新しいライブラリをインストールするときや、スクリプトを実行するときに時々スタジオ自体がハングアップすることがありますが、それほどひどくはないです。それから、私はもう一度見てみます、多分、設定に何かあるのでしょう、Intelのライブラリはどこを探せばいいのかわかりません、最新のものは全て揃っていると思います。
8h無料だけでなく、一部制限のある無料版もあります。もちろんできます、Datasetsセクション、csvはちょうどテーブルの標準として推奨されています
