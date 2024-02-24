トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 392

これは、シグナルプライスでサンプルの外側で作業するNS

そして、これはシグナルより0.00050pips良い値でエントリーしています。

ディールは小さいですが、曲線のidははるかに優れており、50ピップス良いではありません、信号で出力があります。この場合、カーブはさらに良くなるということです。それがスタッツのアドバンテージになるわけですが......。

 
結論から言うとJPredictionをGPUで動作させるためのヘルプ?
ミハイル・マルキュカイツ

意味は？JPredictionへのリンク？

文字どおり、そうです。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

文字どおり、そうです。

プライベートメッセージで送りました。
ミハイル・マルキュカイツ
私は最初にmqlでそれを書き換える必要があり、別のプログラムでは必要ありません、それは便利ではありません。
ミハイル・マルキュカイツ

個人メッセージにコピーしました。

感謝
 
マキシム・ドミトリエフスキー

まあ、まずmqlで書き換える必要があるので、別プログラムは必要ないのですが、不便です。
参照

こうすると、MQL5のコードが出力されます。この場合、仮想マシン上で起動しても、結果はMQL5のコードになります。メインはウィジェットでの実行方法を習得することです。20倍増でも成功です。IMHO
ミハイル・マルキュカイツ

なぜ作者がサポートしなくなったのか不思議です。 以前から開発は地下に潜っていたと聞いています。

また、GPUのパラレル化は、ニューラルネットワークを扱う人が最初に考えるべきことです)

 
マキシム・ドミトリエフスキー


バージョン3になってから並列化が始まったので、ちょうどその頃、並列化できたらいいなと書いていたんです。ただ、私の理解では、プログラムはデータを縦にも横にもひねります。ランダムに100回分割し、分割ごとに1000エポックの学習を行う。とにかく、こんな感じです。つまり、ON/OFFがポイントだったのです。彼はそれを支持したが、別のサイトで、そしてそれが消えたように。たぶん病気か何かだったと思うんです。ただ、あまりにも急にいなくなったので、その復活は予定外なのだと思います。かつて「すぐに行く」と言っていたことを考えると、どこに行くのか。人は推測して、今あるものを使うしかないのです、残念ながら:-)
 

しかし、最新版のプレディクターもかなり使えるようになっています。05.22から現在までの結果ですが、シグナル価格より0.00050pips良くなっています。かなり使えそうですね。


ミハイル・マルキュカイツ

そうですね、一般的にジェスチャーで数えるのは時間がかかりますが、スタジオの決定木は瞬時に数えていましたが、どんな誤差になるのか、モデルを比べてみるのも面白いかもしれませんね...全く意味はないのでしょうか...。
