トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 392 1...385386387388389390391392393394395396397398399...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2017.06.10 16:07 #3911 これは、シグナルプライスでサンプルの外側で作業するNSそして、これはシグナルより0.00050pips良い値でエントリーしています。ディールは小さいですが、曲線のidははるかに優れており、50ピップス良いではありません、信号で出力があります。この場合、カーブはさらに良くなるということです。それがスタッツのアドバンテージになるわけですが......。 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 16:16 #3912 結論から言うとJPredictionをGPUで動作させるためのヘルプ? 削除済み 2017.06.10 16:22 #3913 ミハイル・マルキュカイツ 意味は？JPredictionへのリンク？ 文字どおり、そうです。 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 16:29 #3914 マキシム・ドミトリエフスキー 文字どおり、そうです。 プライベートメッセージで送りました。 削除済み 2017.06.10 16:32 #3915 ミハイル・マルキュカイツ 結論から言うとJPredictionをGPUで動作させるためのヘルプ? 私は最初にmqlでそれを書き換える必要があり、別のプログラムでは必要ありません、それは便利ではありません。ミハイル・マルキュカイツ 個人メッセージにコピーしました。 感謝 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 16:43 #3916 マキシム・ドミトリエフスキー まあ、まずmqlで書き換える必要があるので、別プログラムは必要ないのですが、不便です。 参照 こうすると、MQL5のコードが出力されます。この場合、仮想マシン上で起動しても、結果はMQL5のコードになります。メインはウィジェットでの実行方法を習得することです。20倍増でも成功です。IMHO 削除済み 2017.06.10 16:45 #3917 ミハイル・マルキュカイツ で、その結果がMQL5のコードです。書き直すのに時間がかかりますが、こうしてビデオカードで実行すれば、結果はMQL5用のコードになります。メインはウィジェットでの実行方法を習得することです。20倍増でも成功です。IMHO なぜ作者がサポートしなくなったのか不思議です。 以前から開発は地下に潜っていたと聞いています。また、GPUのパラレル化は、ニューラルネットワークを扱う人が最初に考えるべきことです) Mihail Marchukajtes 2017.06.10 17:03 #3918 マキシム・ドミトリエフスキー なぜ作者はこのサイトをサポートしなくなったのだろう、開発はしばらく地下に潜っていたそうだが。また、GPUのパラレル化は、ニューラルネットワークを扱う人が最初に考えるべきことです) バージョン3になってから並列化が始まったので、ちょうどその頃、並列化できたらいいなと書いていたんです。ただ、私の理解では、プログラムはデータを縦にも横にもひねります。ランダムに100回分割し、分割ごとに1000エポックの学習を行う。とにかく、こんな感じです。つまり、ON/OFFがポイントだったのです。彼はそれを支持したが、別のサイトで、そしてそれが消えたように。たぶん病気か何かだったと思うんです。ただ、あまりにも急にいなくなったので、その復活は予定外なのだと思います。かつて「すぐに行く」と言っていたことを考えると、どこに行くのか。人は推測して、今あるものを使うしかないのです、残念ながら:-) Mihail Marchukajtes 2017.06.10 17:06 #3919 しかし、最新版のプレディクターもかなり使えるようになっています。05.22から現在までの結果ですが、シグナル価格より0.00050pips良くなっています。かなり使えそうですね。 削除済み 2017.06.10 17:23 #3920 ミハイル・マルキュカイツ バージョン3になってからパラレル化が進んだので、ちょうどその頃、パラレル化したらいいんじゃないかと彼に書いていたんです。ただ、私の理解では、プログラムはデータを縦にも横にもひねります。ランダムに100回分割し、分割ごとに1000エポックの学習を行う。とにかく、こんな感じです。つまり、ON/OFFがポイントだったのです。彼はそれを支持したが、別のサイトで、そしてそれが消えたように。たぶん病気か何かだったと思うんです。ただ、あまりにも突然いなくなったので、その復活は予定外なのだと思います。かつて「すぐに行く」と言っていたことを考えると、どこに行くのか。人は推測して、今あるものを使うしかないのです、残念ながら:-) そうですね、一般的にジェスチャーで数えるのは時間がかかりますが、スタジオの決定木は瞬時に数えていましたが、どんな誤差になるのか、モデルを比べてみるのも面白いかもしれませんね...全く意味はないのでしょうか...。 1...385386387388389390391392393394395396397398399...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは、シグナルプライスでサンプルの外側で作業するNS
そして、これはシグナルより0.00050pips良い値でエントリーしています。
ディールは小さいですが、曲線のidははるかに優れており、50ピップス良いではありません、信号で出力があります。この場合、カーブはさらに良くなるということです。それがスタッツのアドバンテージになるわけですが......。
意味は？JPredictionへのリンク？
文字どおり、そうです。
文字どおり、そうです。
プライベートメッセージで送りました。
結論から言うとJPredictionをGPUで動作させるためのヘルプ?
私は最初にmqlでそれを書き換える必要があり、別のプログラムでは必要ありません、それは便利ではありません。
個人メッセージにコピーしました。
感謝
まあ、まずmqlで書き換える必要があるので、別プログラムは必要ないのですが、不便です。
参照
こうすると、MQL5のコードが出力されます。この場合、仮想マシン上で起動しても、結果はMQL5のコードになります。メインはウィジェットでの実行方法を習得することです。20倍増でも成功です。IMHO
で、その結果がMQL5のコードです。書き直すのに時間がかかりますが、こうしてビデオカードで実行すれば、結果はMQL5用のコードになります。メインはウィジェットでの実行方法を習得することです。20倍増でも成功です。IMHO
なぜ作者がサポートしなくなったのか不思議です。 以前から開発は地下に潜っていたと聞いています。
また、GPUのパラレル化は、ニューラルネットワークを扱う人が最初に考えるべきことです)
なぜ作者はこのサイトをサポートしなくなったのだろう、開発はしばらく地下に潜っていたそうだが。
また、GPUのパラレル化は、ニューラルネットワークを扱う人が最初に考えるべきことです)
バージョン3になってから並列化が始まったので、ちょうどその頃、並列化できたらいいなと書いていたんです。ただ、私の理解では、プログラムはデータを縦にも横にもひねります。ランダムに100回分割し、分割ごとに1000エポックの学習を行う。とにかく、こんな感じです。つまり、ON/OFFがポイントだったのです。彼はそれを支持したが、別のサイトで、そしてそれが消えたように。たぶん病気か何かだったと思うんです。ただ、あまりにも急にいなくなったので、その復活は予定外なのだと思います。かつて「すぐに行く」と言っていたことを考えると、どこに行くのか。人は推測して、今あるものを使うしかないのです、残念ながら:-)
しかし、最新版のプレディクターもかなり使えるようになっています。05.22から現在までの結果ですが、シグナル価格より0.00050pips良くなっています。かなり使えそうですね。
バージョン3になってからパラレル化が進んだので、ちょうどその頃、パラレル化したらいいんじゃないかと彼に書いていたんです。ただ、私の理解では、プログラムはデータを縦にも横にもひねります。ランダムに100回分割し、分割ごとに1000エポックの学習を行う。とにかく、こんな感じです。つまり、ON/OFFがポイントだったのです。彼はそれを支持したが、別のサイトで、そしてそれが消えたように。たぶん病気か何かだったと思うんです。ただ、あまりにも突然いなくなったので、その復活は予定外なのだと思います。かつて「すぐに行く」と言っていたことを考えると、どこに行くのか。人は推測して、今あるものを使うしかないのです、残念ながら:-)
そうですね、一般的にジェスチャーで数えるのは時間がかかりますが、スタジオの決定木は瞬時に数えていましたが、どんな誤差になるのか、モデルを比べてみるのも面白いかもしれませんね...全く意味はないのでしょうか...。