これは荒らしですか？
何が荒らしなのか？
これがそのビデオだ。
何を荒らしているんだ？
ビデオはこちら
こんな 感じ。
このように
私の方では、インターネット上の場所、つまりリンクについてだった。
正確な記事は覚えていない、
どの記事かは覚えていない、
どの記事かは忘れたが、百万とあるわけではないから調べてみてくれ。
それで検索してみたんだけど、まだ何も見つかってないんだ。
そう気づいたんだ。ただ、その原因が特定できたかどうかを尋ねているんだ。何が壊れたかではなく、なぜ信号が消えたのか。
理由は単純で、意図した通り、新しいデータではシグナルが狭い許容範囲から外れているため、シグナルが欠落しているのだ。
まあ、分類に例えるなら、明確な既知のパターンがあれば、曖昧な未知のパターンもある。時間が経つにつれ、未知のものが増えていき、"既知 "のクラスには何も残らなくなる。
このアルゴリズムで、カグルで1位を取ることができたと主張されているが、単純なタスクがあったとは思えない...。
試してみましょうか？私は数式を理解できない。
そして、そのアイデアを分解してみると、マーケットデータにはとても悪い。
それは、互いに非常に近い異なるクラスの例のペアを削除することを提案している。3番目の例を見ると、理想的には0.2から0.8までのすべての例が削除され、クラスの絶対的な純度を持つ0.2以下と0.8以上の領域だけが残る。どんなモデルでも、それらをさらに簡単に分類するだろう。
しかし、これは人工的な例です。
市場データでは、このような純粋なブロックは存在せず、1つのクラスが優勢です。つまり、ほとんどすべてをクリーニングしなければならない。例えば、1000のポイントがあり、900がクリーンされ、残りは何とか葉のクリーン度、例えば70%に達したとします。しかし、あなたが本当に取引を開始したときに、我々は掃除の際に取り除いた例（9ゴミ1残りの1つ）と70％からの指標は、例えば53％に低下し、あなたはスプレッド、スリッページなどで失うことになります、あるでしょう。
私はクラスのいずれかの純度の正直53％の木と葉を好む。そしてそれは使わない。
ーそれでー。
そうなる
このつながりが分からない。それは何から来ているのですか？
この時点で、私たちの考えは、結果に関して一致している。そうですね、私は高度に間引かれたサンプルを期待しています。しかし、私が理解しているように、このプロセスは反復的なものです。つまり、測定値を知り、より早く停止し、同じデータを使用して同じ木材モデルを構築することができます。
初期中心はランダムに配置されるという理解で合っていますか？