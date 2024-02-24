トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3328 1...332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335...3399 新しいコメント Renat Akhtyamov 2023.10.27 13:35 #33271 Aleksey Nikolayev #: VTBもライセンスを持っている。たぶん、彼らの条件は もっと聖杯的な のだろう) そうだね。 どこの国でもそうだよ )))) 貧乏で入って、大金を持って出てくる。 それが彼らの仕事だ。 みんな金持ちなんだ。 mytarmailS 2023.10.28 22:31 #33272 おかしな数字だ lynxntech 2023.10.29 04:40 #33273 mytarmailS #: おかしな数字だ レナを待つ） Renat Akhtyamov 2023.10.29 05:09 #33274 lynxntech #:レナを待つ） 時間がないんだ。 今、マルチ・ストラテジー・ロボットを書いているんだけど、分析ツールを選ぶんじゃなくて、一度にストラテジーを選ぶんだ。 すべてがそこにある、あなたは遠くに行く必要はありません： 米ドル先物・オプションの利用戦略 - モスクワ取引所｜マーケット（moex.com） Московская Биржа - Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США www.moex.com Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов. lynxntech 2023.10.29 05:22 #33275 おっと、チャンドラーは番組を降りたよ。 削除済み 2023.10.31 14:04 #33276 ユニバーシティ・プログラムの1年目を学び始めたばかりの人のための実際の情報。特に、アリストテレス論理学や命題論理学。形式論理学では、式は一貫していなければならないとされ、プラトンにさえ非難されたカトシクのような詭弁家が使うことをよく学んだ。論理的接続には連想的なものと因果的なものがある。つまり、形式的に論理的な文が常に正しいとは限らないのだ。私は、彼が2つの単語をつなげることすらできない別のプトゥシニクを "暴露 "する新しいビデオクリップに触発された。同じように、私は大学時代に「カテゴリー」や「意識のカテゴリー」という科目があったのを覚えている。例えば、主体とは何か、客体とは何か、物質とは何か、空間とは何か、などである。それらは、形式論理学と同じように現実世界との関係を持っている。つまり、現実世界には存在しない。）つまり、サヴァテーエフの汚れた爪から抽象化すれば、彼が扱っているのは数学本来の姿であることに気づくだろう。現実世界ではなく、意識の範疇に縛られているのだ。 Ivan Butko 2023.10.31 14:39 #33277 Maxim Dmitrievsky #: ユニバーシティ・プログラムの1年目を学び始めたばかりの人のための実際の情報。特に、アリストテレス論理学や命題論理学。形式論理学では、式は一貫していなければならないとされ、プラトンにさえ非難されたカトシクのような詭弁家が使うことをよく学んだ。論理的接続には連想的なものと因果的なものがある。つまり、形式的に論理的な文が常に真であるとは限らない。 彼の新しいビデオクリップに触発され、2つの単語をつなげることすらできない別のプトゥシニクを「暴露」している。 同じように、私は大学で「カテゴリー」や「意識のカテゴリー」という科目があったのを覚えている。例えば、主体とは何か、客体とは何か、物質とは何か、空間とは何か、などである。それらは、形式論理学と同じように現実世界との関係を持っている。つまり、現実世界には存在しないんだ。） つまり、サヴァテーエフの汚れた爪から抽象化すれば、彼が扱っているのは数学本来の姿であることに気づくだろう。現実世界ではなく、意識の範疇に縛られているのだ。 削除済み 2023.10.31 14:44 #33278 Ivan Butko #: ゾンボ科学者の主張を聞くのは興味深い。押しつけられたものではなく、彼ら自身のものだ。なぜなら、彼ら自身の主張が形成されていないからだ）そう、この投稿は挑発的だ。 しかし、歴史上このような疑似科学的な宗派はたくさんあった。そして、人々はまた盲目的に彼らの教祖に従った。なぜなら、知的能力によって証明することも反証することも不可能だったからだ。 削除済み 2023.10.31 14:55 #33279 唯一の証拠は、ユーザーが作ったプログラムでの反発のシミュレーションだ。しかし、アインシュタインの連続体をプログラムすれば、それもうまくいく)アインシュタインの理論がどこにも使われていないのと同じように、相対性理論もどこにも使われていない。だから、役に立たないという点では、両者は少なくとも今のところ対等な関係にあるんだ :)教科書を書き換えて、くだらないものを別のものに置き換えることに何の意味があるんだ？ 削除済み 2023.10.31 15:09 #33280 哲学を学んだことのある人なら、暖かい-冷たい、前方-後方、連続-離散、空間-物質、魂-肉体、神-悪魔といったカテゴリーは意識のカテゴリーであって、「現実世界」のカテゴリーではないことを知っている。そうでなければ、分離することなしに、考えることは何もない。ニューラルネットワークは、コンプと同じ原理で機能する。実際の実験データがなければ、詭弁を弄しても反論できない。現実には因果関係はないが、すべては連想のレベルであり、例えば磁石が反発し合っているとか、引き合うとすべてが崩壊するとかいうようなことだ。「空間は無限である」と言っても、誰も確かめないだろう？神がいる」というのと同じで、いないことを証明すればいい。単純な連想系列。それは科学的ではなく、詭弁だ。極めて原始的だ。 1...332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
VTBもライセンスを持っている。たぶん、彼らの条件は もっと聖杯的な のだろう)
そうだね。
どこの国でもそうだよ ))))
貧乏で入って、大金を持って出てくる。
それが彼らの仕事だ。
みんな金持ちなんだ。
おかしな数字だ
おかしな数字だ
レナを待つ）
レナを待つ）
時間がないんだ。
今、マルチ・ストラテジー・ロボットを書いているんだけど、分析ツールを選ぶんじゃなくて、一度にストラテジーを選ぶんだ。
すべてがそこにある、あなたは遠くに行く必要はありません：
米ドル先物・オプションの利用戦略 - モスクワ取引所｜マーケット（moex.com）
ユニバーシティ・プログラムの1年目を学び始めたばかりの人のための実際の情報。特に、アリストテレス論理学や命題論理学。形式論理学では、式は一貫していなければならないとされ、プラトンにさえ非難されたカトシクのような詭弁家が使うことをよく学んだ。論理的接続には連想的なものと因果的なものがある。つまり、形式的に論理的な文が常に真であるとは限らない。