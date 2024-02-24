トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3232 1...322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2023.09.11 12:21 #32311 Maxim Dmitrievsky #: これは狂人宗派からの関門である MQL5を含む自作モデルからの障壁でもある。 ツリーから（たとえば条件if{ if{...}else{...}）else{ if{...}else{...}）ONNXへのコンバーターがあれば、参加するかもしれない。else{...}）ONNXに参加するかもしれない。ということで、コンバーター付きのスタンダードモデルのみですが、考えてもいいのでは......。賞品も悪くないし、キャットバスタで何か作ろうかな。 削除済み 2023.09.11 20:55 #32312 Forester #:そして、MQL5を含む自作モデルのバリアからも。 ツリーから（例えば、条件if{ if{...}else{...}）else{ if{...}else{...}）ONNXへのコンバータがあれば、参加するかも。else{...}）ONNXに参加するかもしれない。ということで、コンバーター付きのスタンダードモデルのみですが、考えてもいいのでは......。賞品も悪くないし、キャットバスタで何か作ろうかな。 キャットバスタは、入出力を正しく設定するのがポイントです。 2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: invalid parameter size, expected 8 bytes instead of 4, inspect code 'ExpertsONNX bot.mq5' (51:44). int64 を作るには?)配列を単位ベクトルに置き換える 削除済み 2023.09.11 21:28 #32313 確率を取得しようとすると 2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: output parameter has unsuppotred type 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', inspect code 'ExpertsONNX bot.mq5' (52:48) 修正方法はまだわからない。 boostドキュメントより 確率 キーの値は、サンプルがマップキーで定義されたクラスに属する確率を反映します。 可能な型: 形状 [N_examples] のテンソル、および以下の型のいずれか： seq(map(string,float))：訓練データセットにクラス名が指定されている場合。 クラス名が訓練データセットで指定されていない場合は，seq(map(int64, float)). ONNX catboost.ai ONNX is an open format to represent AI models. A quote from the Open Neural Network Exchange documentation: 削除済み 2023.09.11 23:51 #32314 まだ修正されて いないのかもしれない。 あるいは、ONNX自身でタイプを変換する必要があるのかもしれない。 При попытки загрузки ONNX модели случается краш. Что не так? 2023.03.26www.mql5.com При попытке загрузки ONNX модели происходит краш по неизвестной причине... Aleksey Vyazmikin 2023.09.11 23:51 #32315 Pythonでやる必要はありません。多くの人はMatlabやWolframに慣れています。開発用のグラフィカルな環境を備えた無料の（あるいは高価でない）製品は他にありますか？ Roman Shiredchenko 2023.09.12 06:38 #32316 Renat Fatkhullin #:詐欺師はルールで禁止される。目標は明確に記載されている - 取引のためのMLモデルの開発を刺激し、モデルなどを装って陳腐なスキャルパーを注ぐために、古い方法でお金を稼ぐ機会を与えることはありません。 Renatまたは同僚 - あなたはこのことについて読むためにいくつかのリンクを提供することができます - 私は取引のためのロボットを準備するのカンバスの観点からだ。あなたができるリンクのような。どのような言語とそれに接続することができますか？私はいくつかの記事を読んで、私は知っている。ランダムフォレストがトレンドを予測するように。チャンピオンシップのためのロボットを書いて、取引のためのそのパラメータを選択するための材料 - あなたは缶についてcanvaにリンクすることができます。不要な理論で私をロードしないでください - 私は何かを知っている。好ましくは、ロボットを書くの可能性に関するトピックの実質上。おっと。多分、私はまた、書いて参加する時間があるでしょう....;-)時間 - チャンピオンの月 - それは本当にいくつかここにある - いくつかの日中......広い。頭皮のない場合....要するに - どのようなルールでロボットを書くために、それに接続するために何を、それが許可されたように、どこでそれについて読むために - 私は材料や記事へのリンクを持っていることができます - 感謝。 Aleksey Vyazmikin 2023.09.12 07:12 #32317 Roman Shiredchenko #:レナトまたは同僚が - 私は入札のためのロボットを準備するカンバスの観点から - 私はこのことについて読むためにいくつかのリンクを提供することができます。リンクのようなものは可能です。どのような言語とそれに接続することができますか？私はいくつかの記事を読んで、私は知っている。ランダムフォレストが傾向を予測するように。 チャンピオンシップのためのロボットを書いて、取引のためのパラメータを選択するための材料 - 私は缶についてcanvaにいくつかのリンクを持っていることができます。不要な理論で私をロードしないでください - 私は何かを知っている。好ましくは、ロボットを書くの可能性に関するトピックの実質上。 。もしかしたら、書く時間も参加する時間もあるかもしれない......。;-) 時間 - チャンピオンの月 - それは本当にいくつかここにある - いくつかの日中......広い。頭皮のない場合...... 要するに - ロボットを書くためにどのようなルールによって、それに接続するために何を、それが許可されたように、どこでそれについて読むために - あなたは、材料や記事へのリンクができます - ありがとうございました。 。 ルールはまだありません。 主なルールは、モデルがONNXに変換されなければならないということです。 Aleksei Kuznetsov 2023.09.12 07:17 #32318 Aleksey Vyazmikin #:Pythonでやる必要はありません。多くの人はMatlabやWolframに慣れています。開発用のグラフィカルな環境を備えた無料の（あるいは高価でない）製品は他にありますか？ XGBoost - PythonやRからも利用できます。 SciKitLearnは非常に大きなパッケージで、多くのモデルがあります。 Aleksey Vyazmikin 2023.09.12 08:16 #32319 Forester #: ーXGBoost - PythonやーRもーもーもーもー SciKitLearn - 一般的にー多くのー非常にーパッケージでーモデル数がー数がー非常にーモデルがー。ーパッケージのー Rの パッケージが ここにあるかどうかはわかりません。 I see that people try to work with python through R, for example,here. ーある環境でーある環境でーある環境でー環境でーある環境においてーでーあるモデルをーでーでーある環境ーでーでーでーある環境ーーでーでーでーある 環境ーーでーある環境ーーでーある環境ーー（ーある環境ーーある環境 GitHub - onnx/onnx-r: R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX) onnxgithub.com This is the R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX). ONNX is an open ecosystem that empowers AI developers to choose the right tools as their project evolves. ONNX provides an open source format for AI models, both deep learning and traditional ML. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in... Aleksey Nikolayev 2023.09.12 09:03 #32320 Aleksey Vyazmikin #:Rで パッケージが 見つかるかどうかはわからない。 このパッケージではonnxモデルの作成と実行はできません。reticulate経由でpythonに接続して実行することはできるようですが、pythonでしか作成できないようです。 正直なところ、このパッケージの意味が（このパッケージのサイトの チュートリアルを見ても）よくわからない。IMHOは、Rのonnxの状況は、pythonの人たちが笑う大きな理由です) R Interface to ONNX onnx.ai R Interface to ONNX - Open Neural Network Exchange . ONNX provides an open source format for machine learning models. キャットバスタは、入出力を正しく設定するのがポイントです。
2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: invalid parameter size, expected 8 bytes instead of 4, inspect code 'ExpertsONNX bot.mq5' (51:44).
確率を取得しようとすると
2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: output parameter has unsuppotred type 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', inspect code 'ExpertsONNX bot.mq5' (52:48)
修正方法はまだわからない。
boostドキュメントより
確率
キーの値は、サンプルがマップキーで定義されたクラスに属する確率を反映します。
可能な型: 形状 [N_examples] のテンソル、および以下の型のいずれか：
まだ修正されて いないのかもしれない。
あるいは、ONNX自身でタイプを変換する必要があるのかもしれない。
Pythonでやる必要はありません。多くの人はMatlabやWolframに慣れています。開発用のグラフィカルな環境を備えた無料の（あるいは高価でない）製品は他にありますか？
詐欺師はルールで禁止される。
目標は明確に記載されている - 取引のためのMLモデルの開発を刺激し、モデルなどを装って陳腐なスキャルパーを注ぐために、古い方法でお金を稼ぐ機会を与えることはありません。
ルールはまだありません。
主なルールは、モデルがONNXに変換されなければならないということです。
SciKitLearnは非常に大きなパッケージで、多くのモデルがあります。
このパッケージではonnxモデルの作成と実行はできません。reticulate経由でpythonに接続して実行することはできるようですが、pythonでしか作成できないようです。
正直なところ、このパッケージの意味が（このパッケージのサイトの チュートリアルを見ても）よくわからない。IMHOは、Rのonnxの状況は、pythonの人たちが笑う大きな理由です)