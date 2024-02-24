トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3025 1...301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032...3399 新しいコメント 削除済み 2023.04.12 17:17 #30241 СанСаныч Фоменко #:エジプト人に言っているのか、私に言っているのか？私はこのトピックでのあなたの活動に満足している。 ホテルで私にコーヒーを注いでくれたアラブ人に何を望む？すべて描かれて描写されている。他に何が必要なんだ？ 削除済み 2023.04.12 17:37 #30242 Aleksey Vyazmikin #:いいね。大事なのは始めることだ！:) ツリー構造を解析する必要があるんだ。もう少し時間がかかると思う。 mytarmailS 2023.04.12 17:57 #30243 ーMOはーMOはーMOはー。） トレーディングはリスクと利益の問題であり、アクラシーの問題ではない... IMHO a,MOはあなたの市場理解、あなたのモデルを説明するためのツールに過ぎない... もしモデルがなく、MOがAIであり、それ自体がすべてだと考えているのであれば、あなたは長い間困っていることになります。 Ivan Butko 2023.04.12 19:55 #30244 mytarmailS マシュカ))) トレーディングはリスクと利益がすべてであり、アクラシーの問題ではない... IMHOA、MOはあなたの市場理解、あなたのモデルを説明するためのツールに過ぎません。もしモデルが存在せず、MOがAIであり、それ自体が全てだと考えているのであれば、あなたは長い間困っていることになります...。 黄色いのがアダプティブ（適応的）ですか？ 中央にあり、水平です。 mytarmailS 2023.04.12 19:59 #30245 Ivan Butko #:中央の黄色いのがアダプティブ？ いいえ、普通のものです。 Valeriy Yastremskiy 2023.04.12 20:40 #30246 Maxim Dmitrievsky #: 100年ですね。 何月何日から何月何日までですか？私は2、3カ月を考えていた。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.12 23:13 #30247 Maxim Dmitrievsky #: ツリー構造を解析しなければならない。それにはもう少し時間がかかる。 はい、Rでも同じです。Rはツリー構造を独自の奇妙な方法で保存します。それから、葉を取り出すために別のパーサーを持っています。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.12 23:45 #30248 mytarmailS #: また、不等式を葉の規則としてすぐに得られるようなライブラリーは何を使っているのですか？ 削除済み 2023.04.13 00:15 #30249 Aleksey Vyazmikin #:そう、Rでもそうしている。ツリー構造を独自の奇妙な方法で保存するんだ。それから、葉を取り出すパーサーを別に持っている。 こんな感じで、モデルにおける最大重要度順、クラスに属する確率順、使用頻度順にソートできる。 今日はここまで。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.13 00:20 #30250 Maxim Dmitrievsky #:モデルにおける最大重要度、クラスメンバーシップの確率、使用頻度によって並べ替えることができる。今日はここまで。 効果的ですね！ 予測因子をマスター・サンプルの数値にコード化しますか？ 1...301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
エジプト人に言っているのか、私に言っているのか？
私はこのトピックでのあなたの活動に満足している。
いいね。大事なのは始めることだ！:)
ーMOはーMOはーMOはー。）
トレーディングはリスクと利益の問題であり、アクラシーの問題ではない... IMHO
a,MOはあなたの市場理解、あなたのモデルを説明するためのツールに過ぎない...
もしモデルがなく、MOがAIであり、それ自体がすべてだと考えているのであれば、あなたは長い間困っていることになります。
黄色いのがアダプティブ（適応的）ですか？ 中央にあり、水平です。
中央の黄色いのがアダプティブ？
いいえ、普通のものです。
100年ですね。
ツリー構造を解析しなければならない。それにはもう少し時間がかかる。
はい、Rでも同じです。Rはツリー構造を独自の奇妙な方法で保存します。それから、葉を取り出すために別のパーサーを持っています。
また、不等式を葉の規則としてすぐに得られるようなライブラリーは何を使っているのですか？
こんな感じで、モデルにおける最大重要度順、クラスに属する確率順、使用頻度順にソートできる。
今日はここまで。
効果的ですね！
予測因子をマスター・サンプルの数値にコード化しますか？