トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2819

Valeriy Yastremskiy 2022.11.05 15:48 #28181

Maxim Dmitrievsky #:

削除済み 2022.11.05 15:50 #28182

Valeriy Yastremskiy #:

Valeriy Yastremskiy 2022.11.05 15:52 #28183

Maxim Dmitrievsky #:

削除済み 2022.11.05 16:07 #28184

Valeriy Yastremskiy #:

Valeriy Yastremskiy 2022.11.05 16:26 #28185

Maxim Dmitrievsky #:

Valeriy Yastremskiy 2022.11.05 17:01 #28186

Maxim Dmitrievsky #:

削除済み 2022.11.05 17:26 #28187

Valeriy Yastremskiy #:

Roman 2022.11.07 02:53 #28188

mytarmailS #:

mytarmailS 2022.11.07 08:20 #28189

Roman #:

ローマ番号：

Roman 2022.11.07 15:53 #28190

mytarmailS #:
どんなクラスタリングや分類器も、確率、遷移、または距離の行列を持っています。いわゆる生の値。そしてクラス/クラスタのラベルがあります。それは異質なものを比較している。
そうだが、完全に正確というわけではない。私が好むのは、現在の状態を記述し、未来を予測する方法だ。これらの作業は本質的に同じだ。状態の変化は、現在の状態の記述とはいえ、予測なのだ))))
それは明白だ。オパと指の比較がある限り、私はもう対話に参加しない。それに、私が始めたことではない。
本質的に未来確率と状態クラスタリングは同じであり、何が違うのか？
難しくなってきたね。閾値なしの生確率 vs すでに閾値ありのクラスター
実際、類似点はある。線はパターンの平均であり、そうだ。そう、離散的なものは連続的なものよりも複雑だが、我々が持っているものは我々が扱うものなのだ))。
設定日
新しい機能を作成する場合は、最初の10の株価情報、そうでない場合は、トレーニングから削除する必要があります。
最後の行 - ターゲット
トレーニング用とテスト用に選択範囲を半分に分ける。
フォレストでチューニングなしで新しいデータを得る
hgbustaに新しいフィーチャーを加えたところ、0.83の明暗が分かれた。
アクラシ0.9を達成することは可能なのだろうか？
誰も触ってないのか。
面白半分で触ってみました
)ランダムフォレストを使用。
使用していない変数:
X_OI
X_PER
X_TICKER
リクエスト通り、トレインとテストを半分ずつ。
最大500本までとした。
500本の木を成長させた場合のトレインのMSE
500本の木を成長させた場合のテストの MSE
トレイン(OOB)とテストでの測定結果。
おそらく、MSEを1から引くべきでしょう 。
1- 0,16 = 0,84
そうすると、XGBoostで得たような精度が得られます。 )).
さて、そしてトレーニングに貢献する変数。
これは私が得た分析です )
まあ、OHLCの絶対価格も、私が書いたように、おそらく捨てなければならない ）。
あなたは回帰をやっている、あなたは分類をやっている！ あなたはすべて間違っている。
まあ、OHLCの絶対価格も捨てるべきだろう。
あなたは回帰をやっている、分類をやるべきだ！ あなたはそこですべてを間違えている
これがOHLCなしの分類です。
精度は0.79。
ROCテスト。
混乱行列。
影響変数