いや、妄想だ
そうか。
いや、妄想だ。
青は クラスタリング、2つのクラスタ、2つのプロトタイプ、ヘッドショルダー／ヘッドショルダーでない。
赤は SMM、確率は頭肩ではない。
この時点ですでに、状態が変化していることは明らかで、クラスタリングよりもSMMの方がはるかに早くGPの状態を特定できる。
クラスタリングではGPの右肩、SMMでは左肩と特定された...。
pakaの皆さん、ありがとうございました！
この時点ですでに、状態が変化していることは明らかであり、SMMの助けを借りてGPの状態を特定することができる。
クラスターの境界線はどこにあるのか？
線状の閾値を置くのか。教えないといけないの？
敷居を線の形にするんだ。教えないといけないの？
まあ、敷居を入れるなんて、いい男だね。もっとパターンを増やして、そこに敷居を置く。
そう、話題から話題へ、例を複雑にし、歪め、鈍らせ......。
ええ、事後報告です......前にも言ったように。
だからSMMはクラスターより速い。
それに反論するのは、何も考えていないということだ。
クラスタリングにより、GPはGPの右肩に、SMMはやはり左肩に いることが確認された。
むしろ、それはGPの始まりではなく、ただ値が高い/他よりも高いだけである。そしてその後は、GPでも何でもあり、外れ値が1つだけだったり、2つだけだったり、下落のない上昇トレンドだったりと、様々なバリエーションがあります。あなたの例にはGPしかありませんが、市場はもっと多様です。
我々は市場、パターン、多様性、異常値...について話しているのではない。
私たちが話しているのは、何がより速く状態を決定するのか、クラスタリングなのかSMMなのか...ということだ。
それを知るために、単純なモデルを用いて2つのアプローチを比較する......。
その通り、フェアだ...。
市場を見てみよう、多様性、異常値、chmybros、トピックからトピックへ飛び移ろう。
検証不可能な無駄なおしゃべりやクソが100ページ以上続くだろう...。
コーヒーでも飲もうよ。
SMM-私たちがそのような状態に移行する確率を示すものであり、予測がその状態の前に現れることは明らかである。しかし、この予測の精度の問題は興味深い。