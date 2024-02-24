トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2815

Maxim Dmitrievsky #:
いや、妄想だ

そうか。

 
Maxim Dmitrievsky #:
いや、妄想だ。

青は クラスタリング、2つのクラスタ、2つのプロトタイプ、ヘッドショルダー／ヘッドショルダーでない。

赤は SMM、確率は頭肩ではない




この時点ですでに、状態が変化していることは明らかで、クラスタリングよりもSMMの方がはるかに早くGPの状態を特定できる。


クラスタリングではGPの右肩、SMMでは左肩と特定された...。

pakaの皆さん、ありがとうございました！

mytarmailS #:

この時点ですでに、状態が変化していることは明らかであり、SMMの助けを借りてGPの状態を特定することができる。

クラスターの境界はどこで、どのレベルか。

100%?😀
 
Maxim Dmitrievsky #:
クラスターの境界線はどこにあるのか？

線状の閾値を置くのか。教えないといけないの？

mytarmailS #:

敷居を線の形にするんだ。教えないといけないの？

しきい値を設定するのは得意だろう。パターンを増やして、そこに閾値を置く。

あなたのしきい値なら、どんな小さな流出も頭一つ抜けているはずだ。そして100％の確実性が、クラスタリングが示したものだ。
 
Maxim Dmitrievsky #:
まあ、敷居を入れるなんて、いい男だね。もっとパターンを増やして、そこに敷居を置く。

そう、話題から話題へ、例を複雑にし、歪め、鈍らせ......。

マキシム・ドミトリエフスキー#:
そして、クラスタリングが示す100％の自信。

ええ、事後報告です......前にも言ったように。

 

だからSMMはクラスターより速い。

それに反論するのは、何も考えていないということだ。

 
mytarmailS #:

クラスタリングにより、GPはGPの右肩に、SMMはやはり左肩に いることが確認された。

むしろ、それはGPの始まりではなく、ただ値が高い/他よりも高いだけである。そしてその後は、GPでも何でもあり、外れ値が1つだけだったり、2つだけだったり、下落のない上昇トレンドだったりと、様々なバリエーションがあります。あなたの例にはGPしかありませんが、市場はもっと多様です。

 
elibrarius #:

むしろ、それはGPの始まりではなく、ただ値が高い・他より高いだけである。そして、その後は何でもありのGPであり、1回だけ暴騰することもあれば、2回だけ暴騰し、下落することなく上昇トレンドになることもあり、さらに多くのバリエーションがあります。あなたの例にはGPしかありませんが、市場はもっと多様です。

我々は市場、パターン、多様性、異常値...について話しているのではない。

私たちが話しているのは、何がより速く状態を決定するのか、クラスタリングなのかSMMなのか...ということだ。

それを知るために、単純なモデルを用いて2つのアプローチを比較する......。

その通り、フェアだ...。


市場を見てみよう、多様性、異常値、chmybros、トピックからトピックへ飛び移ろう。

検証不可能な無駄なおしゃべりやクソが100ページ以上続くだろう...。


コーヒーでも飲もうよ。

 
mytarmailS #:

市場、パターン、多様性、異常値...。

私たちが話しているのは、何が状態をより速く決定するのか、クラスタリングなのか、SMMなのか...ということだ。

それを知るために、単純なモデルを用いて2つのアプローチを比較する。

その通り、フェアだ...。


市場、多様性、排出量、厄介者、トピックからトピックへ飛び移り、明白なことを認識しようとしない。

検証不可能な無駄なおしゃべりとクソが100ページ以上続くだろう......。


コーヒーでも飲もうよ。

SMM-私たちがそのような状態に移行する確率を示すものであり、予測がその状態の前に現れることは明らかである。しかし、この予測の精度の問題は興味深い。

