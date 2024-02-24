トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2807

Aleksey Vyazmikin #:

交換してみたが、問題ないようだ。

mytarmailS #:

あなたのスクリプトは私のサンプルで9ギガバイト近いRAMを消費していますが、動作しているようで、ファイルは保存されています。サンプルでは1ギガバイトちょっとしか消費しないのに、どこでメモリを消費しているのかさえ分からない。

 
mytarmailS #:

また、テーブルの見出し（カラム名）が引用符で囲まれて保存されることがわかりました。

このコードは何をしているのか？より速くするためには、すべての列を同じデータ型（float 32, 16 - 必要ない、より遅くなる）に変換し、高速な配列を通してcoRRRを計算する必要がある。

もしkaRmaの実際の補正について話しているのであれば

 
Aleksey Vyazmikin #:

それで？

R悪い多分)

Aleksey Vyazmikin#:

問題を解決するために何をしましたか？

 
mytarmailS #:

悪い/良いはあまりに批判的な判断です。

パッケージのコードがメモリ効率は悪いが高速であったり、スクリプトがテーブル選択全体を何度もコピーしていたりするのは明らかだ。

そしてあなたがしたこと、それは問題を発見し、助けを求めてプロに報告したことです。

 
Maxim Dmitrievsky #:

このコードは何をするのか？スピードアップのためには、すべての列を同じデータ型（float 32, 16 - 必要ありません、遅くなります）に変換し、高速な配列を使って列数を計算する必要があります。

もしkaRmaの実際の補正について話しているのであれば

私の理解する限り、Rには異なるデータ型（int、floatなど）の概念は全くありません。また、メモリサイズは小さくなりますが、速度にはあまり影響しません。ビデオカードでは、はい、増えます。

Aleksey Vyazmikin #:

私が理解する限り、Rには異なるデータ型（int、floatなど）の概念はない。また、メモリサイズは小さくなりますが、速度にはあまり影響しません。ビデオカードでは、はい、増えます。

すべてがそうだ。しかし、速度には致命的な影響があります。データフレームは最もオーバーヘッドが多く、最も遅い獣です。

ビデオカードがどうのこうのではなく、そんなものはデータフレームを通して地味な状態ではカウントされないことを理解することだ。

 
Aleksey Vyazmikin #:

ヒント: それらの間の相関を見るために、100,000オブザベーションのベクトルを使用する必要がありますか?

相関の高いベクトル、つまり相関が0.9より大きいベクトルを探しています。
 
