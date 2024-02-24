トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 28 1...212223242526272829303132333435...3399 新しいコメント Alexey Burnakov 2016.06.29 15:46 #271 mytarmailS: すでにやったが、ニューラルネットワークは、私が与えたターゲットでは、より大きな地平線を学習しない。その言葉には微笑ましく思います。学習しないニューラルネットワークではなく、文字通り、学習しないように仕向けるのです。ニューラルネットワークは、ノイズ以外の信号がある場所を学習しますが、あなたの仕事は、グレートニューラルネットワークの助けを借りて、このノイズから信号を分離し、再学習させないことです。 СанСаныч Фоменко 2016.06.29 15:49 #272 アレクセイ・ブルナコフ こちらの方が正解です)。いろいろな方法を試してみます。以前、こんな方法を提案したことがあります。Expert Advisorを使用します。これは、kodobaseのものです。要はフルブラッドであればいいのであって、負けていても問題ないのです。事前条件を設定することができます。例：トレンディング、3つのウィンドウ、SLとTPなし、MM、状態のエラー回復...。損失の原因を調べ、Rを使って解決するようにしなければなりません。ローウィンドウでは外挿によって問題を解決し、ハイウィンドウでは分類によって次のバーを予測する。 Dr. Trader 2016.06.29 15:57 #273 アレクセイ・ブルナコフ機能選択に関する私の記事。https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/読んでいて面白かったです、お疲れ様でした。実験6がよくわからないのですが、最終的にYとZの予測変数が選ばれたのはなぜですか？Zはターゲット変数であり、予測変数のリストには入っていないはずです。3Dのウサギのグラフをとって、その上でモデルを学習させるというのはいいアイデアですね。正直なところ、最初は「ウサギ」というのは、グラフ上で見栄えのする、数字の配列の中にウサギを見る能力を持つ人間にとってのみ意味のある疑似ランダムデータのようなものだと思っていたんです。しかし、ウサギを記述する関数はなく、どのモデルでも、3次元空間に特殊な形のクラスターを形成する点の集合に過ぎないのです。私の目から見ると、各点の3つの座標はすべて関係も依存性もないので、どんなアルゴリズムでも扱えないと思っていました。記事の最後に私は驚きました。同じ実験をPCAでやってみたところ、以下のような結果になりました。 95％の精度で1つのコンポーネントが必要で、それはXとYを使用しています。しかし、予測アルゴリズムは1つのコンポーネントでは機能せず、最低でも2つのコンポーネントが必要です。基本的にはどちらもXとYを使うので（コードには表示されませんが、グラフで確認できます）、大丈夫だと思います。 サンプルAでモデルを学習させ、サンプルAのZを予測 : R^2 = 0.04759303 サンプルAでモデルを学習させ、サンプルBのZを予測：R^2 = 0.05325888sampleBの予測Zを3Dプロットしたところ、ひどい結果になりました。このモデルでは、依存関係を見つけることはできず、すべてのZを1つの平面に平均化しただけでした。ウサギが平気で出てきた。モデルをいくつかトレーニングして、ウサギの予想図を描いてみましたか？機種によってどうなんでしょうね。rabbitとY-aware pcaのコードを添付します。小さなバグがあり、予測変数の負荷量グラフが何らかの理由で成分をソートしています。つまり、1,10,11,12,2,3,4,5,...ということです。しかし、重要度の高い順に、PC1、PC2、PC3、...の順で見ていく必要があります。 ファイル: bunny_pca.txt 5 kb Dr. Trader 2016.06.29 16:29 #274 mytarmailS: 以前、私が設定したターゲットでは、ニューラルネットワークはより大きな地平で学習することはありませんまだ、1本の小節を越えて神経細胞を訓練することは試していませんが、原理は同じだと思います。私は次のように作業しています。1) mt5からできるだけ多くの生データを収集する - 新しいコメント

取引の機会を逃しています。
すでにやったが、ニューラルネットワークは、私が与えたターゲットでは、より大きな地平線を学習しない。
その言葉には微笑ましく思います。
学習しないニューラルネットワークではなく、文字通り、学習しないように仕向けるのです。ニューラルネットワークは、ノイズ以外の信号がある場所を学習しますが、あなたの仕事は、グレートニューラルネットワークの助けを借りて、このノイズから信号を分離し、再学習させないことです。
こちらの方が正解です)。いろいろな方法を試してみます。
以前、こんな方法を提案したことがあります。
Expert Advisorを使用します。これは、kodobaseのものです。要はフルブラッドであればいいのであって、負けていても問題ないのです。事前条件を設定することができます。例：トレンディング、3つのウィンドウ、SLとTPなし、MM、状態のエラー回復...。
損失の原因を調べ、Rを使って解決するようにしなければなりません。ローウィンドウでは外挿によって問題を解決し、ハイウィンドウでは分類によって次のバーを予測する。
機能選択に関する私の記事。
https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
以前、私が設定したターゲットでは、ニューラルネットワークはより大きな地平で学習することはありません
ノイズで教えるなんて、勉強不足もいいところだ。でも、そうすると、聖杯の上で、本番の上で、勉強することになるんですよね...。
ノイズを排除するために、ここは忙しい。だから、せめて何かが残ればと思い、多くの予測値を取っているのです。
ノイズをトレーナーとして使おうとしているわけですが、（例えば）ストキャスティクスがマジックナンバー90で、インジケーターがそういう値を出したときに相場が下がれば、ネットワークなんていらない、目に見えてわかるということを理解すべきです。
1) せいぜい、ある基準で可能な100の指標の中からベスト10の指標を選ぶことであり、指標には値の範囲が あります。この3つの値だけがノイズではなく 、 インジケータの代わりに保持されるべきもので、残りの値は同じノイズであるため、これらの拒否はすべて質的に深くなく、したがって非常に効率的ではありません。
2）さらに、属性の矛盾という概念がある。例えば、価格を例にとると、それは客観的で矛盾がない、つまり、価格が上昇している場合は上昇しているのであって、（トレンドの力などのニュアンスを無視すれば）2番目はない、同じストキャスティックを例にとると、トレンドが横ばいのときと上下のときに90値を取ることができる、つまり一方、このインジケータは、ネットワークの役には立たないし、逆に、読みが一貫しないので、いつも市場を混乱させる。だから、普通のインジケータは市場に通用 しない。そんなことも 考えずに、全部埋めて、ノイズが どうのこうのと言うのだ。
上に書いたように、予想水平線に満足していない。
では、メインコンポーネントにXとYは入っているのでしょうか？それを理解することが重要でしょう。
2つ目は、ウサギの近似値についてです。もちろん、そうであるべきです。リニアモデルです。XとYの場合は少し傾きのある平面、1つの予測変数の場合は直線が描かれるだけです。それが線形ウサギのモデルです）だから、私は非線形モデルを使うようにしています。
別の方法（離散値ベース）でウサギを復元する方法です。
サンサニッチ・フォメンコ
ステップの前に最初の10個（のようなもの）を取って、残りを捨てたらどうでしょう？
使用部品数の関数として、R^2と勝訴率のグラフを描きました。フロントテストでは、41成分で最も良い結果が得られました（約70％の利得、非常に良い）。でも、バックテストのチャートからはそれがわからず、ずっと上がり続けているんです。部品の重要度に頼れば、73を取るべきだったのですが、これはfronttestではベストな結果ではありません。
フロントテストのR^2は、50%以上のケースで勝利しても負になることがあります。これは、要求される結果がアンバランスで、クラスの数「0」が「1」と異なるため、それらの平均が0.5ではなく、それによるR^2が若干悪くなっています。