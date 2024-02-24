トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 11

新しいコメント
 
CCがどうしたいのかはっきりさせるのを待ちます。

改めて考えてみると、単純な条件で出口があるトレードを予測するのは、最適とは言えないかもしれませんね。

すでにオープンしているトレードのクローズの瞬間を学習する別のマシンをトレーニングするとしたらどうでしょう？説明しよう。1時間以内に取引を成立させる。そのように機械を訓練しています。

1つのディールが開かれるごとに、31分から90分まで、1分ごとに60レコード（ライン）のチップを用意します。このうち約半数のエントリーは、60分目あたりに良い出口として1が表示されます。

これは、いわゆる「問題をどう解決すべきか」という詳細な説明です。

いかがでしょうか？
 
Alexey Burnakov：

それは面白いアイデアですね。 私もEAを動かしています。バージョンアップの方法を考えてみようかな。しかし、具体的に何を改善すればいいのか、私にはよくわかりません。機械に何を教える必要があるのですか？

Expert Advisorは、ポジションの開始と終了に 厳格なロジックを採用しています。機械学習では、少し違った方法で判断される。

つまり、具体的に何をするのかがよくわからないのです。

ここで、上の私の投稿から見ることができます。

高い鉄棒から大まかな方向性を掴んでいます。しかし、時間をよく見てみると、特に下のバーにはとんでもないタイムラグがあるのです。つまり、D1だけどM5でトレードする場合、ほぼ一昨日のデータを方向性に持っていくことが判明しました。30%の誤差でD1が一歩前進すると予測しても、Expert Advisorの収益性は根本的に改善され、何よりも売り切れることはないという確信が強まりました。

私の場合、指標のラグ付きデータを使って、適切なR-predictionを行うつもりです。

 
サンサニッチ・フォメンコ

ここで、上記の私の投稿をメモしておきます。

大まかな方向性は、高さのある鉄棒から。しかし、時間をよく見てみると、特に下のバーにはとんでもないタイムラグがあるのです。つまり、D1だけどM5でトレードする場合、ほぼ一昨日のデータを方向性に持っていくことが判明しました。30%の誤差でD1が一歩前進すると予測しても、Expert Advisorの収益性は根本的に改善され、何よりも売り切れることはないという確信が強まりました。

私の場合は、指標から得られるラグデータをRの対応する予測に使用するという方法を取っています。

なるほど、だいたいの考え方は理解できました。
 

ストレートにビッグニュースがあります。

出張中、夕方になると、自分のデータでラーニングマシンを走らせました。様々なアプローチの組み合わせを試したそして、石の花が出てきたような......いきなりです。

そこで、引用したリンク先のデータを使って、すでにブログで紹介されているようなことを試しながら、どんどんトレーニングを走らせています。でも、もう2つほど仕掛けを追加しました。例えば、抽象的な推測精度よりも、クロスバリデーションでより利益が出るような学習パラメータを選択しました。

もちろん、そのためにフィットネス関数を書かなければならない。

グラフには、予測期間と学習パラメータを変えた場合の、TrainingとValidationの期待値のペアが示されている。また、「グレーゾーン」、つまり何も起こらない予測空間という考え方も使いました。

ご覧のように、トレーニングではかなりまともなMO値が得られ、検証では相関のある値が得られましたなお、このシミュレーションでは、0.00020（20ピック）のスプレッドを使用しています。

また、スプレッドを含めた総取引額も計算しました。価値観もとても素敵です。最大利益は、取引回数と取引手口の一定の比率で達成され、これらはすべて12時間の計画水平線で行われます。グラフには、すべての計画水平線、すべてのグレーゾーン値、およびモデルの最適な学習パラメータが表示されています。以下をご覧ください。


そこで、この知識を広めるために、足場の学習パラメータまで含めた全結果をファイルにまとめて添付します。でも、インプットはなし。私のデータからの入力が選択されています。これはちょっと秘密にしておきます。実験のフルコードかどうかは、よく考えてからにします。このマシンのMTとの連携は、すでにかなり効果が出ているようなので、これからやってみたいと思っています。

アレクセイ

 
アレクセイ・ブルナコフ

ストレートにビッグニュースがあります。

出張中、夕方になると、自分のデータでラーニングマシンを走らせました。様々なアプローチの組み合わせを試したそして、石の花が出てきたような......いきなりです。

とにかく、私があげたリンク先のデータで、私のブログですでに紹介されているようなことを試しながら、何度も何度もトレーニングを行いました。でも、もう2つほど仕掛けを追加しました。例えば、推測の抽象的な精度ではなく、クロスバリデーションでより利益が出るような学習パラメータを選択することです。

もちろん、そのためにフィットネス関数を書かなければならない。

グラフには、予測期間と学習パラメータを変えた場合の、TrainingとValidationの期待値のペアが示されている。また、「グレーゾーン」、つまり何も起こらない予測空間という考え方も使いました。

ご覧のように、トレーニングではかなりまともなMO値が得られ、検証では相関のある値が得られましたなお、このシミュレーションでは、0.00020（20ピック）のスプレッドを使用しています。

また、スプレッドを含めた総取引額も計算しました。価値観もとても素敵です。最大利益は、取引回数と取引手口の一定の比率で達成され、これらはすべて12時間の計画水平線で行われます。グラフには、すべての計画水平線、すべてのグレーゾーン値、およびモデルの最適な学習パラメータが表示されています。以下をご覧ください。


そこで、この知識を広めるために、足場の学習パラメータまで含めた全結果をファイルにまとめて添付します。でも、インプットはなし。私のデータからの入力が選択されています。これはちょっと秘密にしておきます。実験のフルコードかどうかは、よく考えてからにします。このマシンのMTとの連携は、すでにかなり効果が出ているようなので、これからやってみたいと思っています。

アレクセイ

pipsでの利益総額は指標ではありません。この利益の合計と、それが得られた履歴の小節数 との比率が、指標となる品質要素である。昔から言っていることですが、モデルの最適化や推定にしか使いません。

努力は結果を生む。

グッドラック

 
ウラジミール・ペレヴェンコ

pipsでの利益総額は指標ではありません。この利益の合計と、それが得られた歴史の小節数 との比率が、指標となる品質要素である。昔から言っていることですが、モデルの最適化、推定にしか使いません。

ハードワークで結果を出す。

グッドラック

私が思うに、一方が他方を排除することはありません。

アレクセイは、すべての分類予測評価における明らかな欠点を克服しました。正しい1ピップバーの予測の価値と10ピップバーの予測の価値は全く異なることは明らかです。

アレクセイさん、おめでとうございます。

 
ウラジミール・ペレヴェンコ

pipsでの利益総額は指標ではありません。この利益合計と、それが得られた履歴の小節数 との比が、品質係数であり、これが指標となる。私は以前から、モデルの最適化と推定にのみ使用すると言っています。

努力は結果を生む。

グッドラック

説明しよう。

12時間先（正確には724分先）の予報。

取引回数は各検証サンプルで5000回以上です。結果は、49個の検証用サンプルの平均値です。各サンプル内の取引は約12時間単位で発生しており、つまり、明らかな依存関係はなく、結果の重複もありません。取引シミュレーションのグラフは、また後日掲載します。結果が良すぎるのです。しかし、今のところすべて確定しています。

 

私の実験の最終データです。

49の検証サンプルに対する学習済みマシンからの売買シグナルのシミュレーション（単位：pips）。

49サンプルの取引結果（pips単位）の分布。

そして、各検証サンプルの平均（中央値）MOとゼロとの間に有意差があることの仮説検定を行う。

検証用サンプル
シャピロ検定 正規性 p値
検定p値
平均値
中央値
平均距離上限99%テール
平均距離下限99%テール
1
1.11E-65
0
0.000139
0.000095
0.000146
0.000133
2
8.55E-64
0
0.000139
0.000096
0.000145
0.000133
3
8.24E-63
0
0.000137
0.000096
0.000143
0.000131
4
3.31E-66
0
0.000139
0.000095
0.000146
0.000133
5
4.64E-66
0
0.000142
0.000097
0.000149
0.000136
6
7.08E-63
0
0.000141
0.000097
0.000147
0.000135
7
8.72E-65
0
0.000135
0.000096
0.000141
0.000129
8
4.52E-65
0
0.000139
0.000096
0.000145
0.000132
9
4.31E-64
0
0.000143
0.000102
0.000149
0.000137
10
4.53E-66
0
0.000141
0.000099
0.000147
0.000134
11
8.97E-67
0
0.000143
0.000098
0.000149
0.000136
12
2.21E-63
0
0.000139
0.000102
0.000145
0.000133
13
1.16E-63
0
0.000142
0.000099
0.000148
0.000135
14
7.82E-64
0
0.000138
0.000097
0.000144
0.000132
15
1.41E-65
0
0.000146
0.000103
0.000152
0.000140
16
8.17E-63
0
0.000135
0.000097
0.000140
0.000129
17
6.54E-65
0
0.000143
0.000099
0.000149
0.000136
18
6.70E-66
0
0.000138
0.000096
0.000144
0.000132
19
1.86E-65
0
0.000143
0.000099
0.000149
0.000136
20
1.79E-66
0
0.000142
0.000098
0.000148
0.000135
21
2.37E-62
0
0.000136
0.000099
0.000142
0.000131
22
5.51E-65
0
0.000141
0.000100
0.000147
0.000135
23
7.15E-67
0
0.000142
0.000097
0.000149
0.000136
24
1.06E-65
0
0.000144
0.000102
0.000150
0.000137
25
4.01E-65
0
0.000147
0.000101
0.000153
0.000140
26
2.33E-64
0
0.000141
0.000098
0.000147
0.000135
27
7.85E-65
0
0.000141
0.000100
0.000147
0.000134
28
2.07E-64
0
0.000141
0.000098
0.000147
0.000134
29
2.01E-63
0
0.000140
0.000098
0.000146
0.000134
30
2.77E-64
0
0.000139
0.000098
0.000145
0.000133
31
1.43E-66
0
0.000145
0.000098
0.000151
0.000138
32
1.08E-65
0
0.000141
0.000098
0.000147
0.000134
33
3.47E-62
0
0.000136
0.000099
0.000141
0.000130
34
6.04E-67
0
0.000140
0.000096
0.000147
0.000134
35
2.32E-65
0
0.000145
0.000100
0.000152
0.000139
36
6.39E-65
0
0.000143
0.000098
0.000149
0.000137
37
1.10E-61
0
0.000141
0.000103
0.000147
0.000135
38
6.74E-63
0
0.000142
0.000100
0.000148
0.000136
39
2.54E-64
0
0.000141
0.000098
0.000147
0.000135
40
2.45E-64
0
0.000139
0.000098
0.000145
0.000133
41
6.25E-66
0
0.000141
0.000099
0.000148
0.000135
42
3.99E-66
0
0.000141
0.000097
0.000147
0.000135
43
1.35E-66
0
0.000142
0.000098
0.000148
0.000135
44
1.01E-63
0
0.000134
0.000097
0.000140
0.000128
45
1.56E-64
0
0.000139
0.000097
0.000145
0.000133
46
3.11E-66
0
0.000145
0.000103
0.000152
0.000139
47
6.11E-66
0
0.000138
0.000099
0.000144
0.000131
48
2.99E-66
0
0.000146
0.000101
0.000152
0.000139
49
1.84E-63
0
0.000138
0.000098
0.000144
0.000131

サンプル内の分布は正規分布ではありません。Wilcoxon 検定により、MO はゼロから有意に異なることが示された。

ところで、検証用サンプルの最後の3/5部分で点数総和曲線の成長パターンが変化しているのは説明可能である。

サンプル内の5つの専攻の観測数はほぼ同じで、次のような順番で観測しています。

dat_eurusd 
dat_audusd 
dat_gbpusd 
dat_usdcad 
dat_usdchf

最近の3つのペアはボラティリティが高く、スプレッドも高いことは確かです（20ピップではなく25～30ピップを取るべきでしょう）。したがって、彼らの総成績と推測される方向の割合がより良い。しかし、スプレッドを増やして入力しても、いずれにせよ統計は無効となる。ただ、現状を把握するため。

PM

 
サンサニッチ・フォメンコ

私が思うに、一方が他方を排除することはないのです。

アレクセイは、すべての分類予測評価の明らかな欠点を克服しました。明らかに、1ピップバーの正しい予測の価値と10ピップバーの予測の価値は全く異なります。

アレクセイさん、おめでとうございます。

SanSanychさん、ありがとうございます。すべてがうまくいっている。手始めにMT4で動かしてみようと思います。
 

警告コードにバグを発見し、素晴らしい結果をもたらした。詳細な分析が終わるまで、私の最適化はすべてキャンセルされるのです

アロムに関連して、MT4でExpert Advisorを作りました。その結果、いくつかの違いが見られたので、詳細なコードレビューを行ったところ、粗いエラーが見つかりました。まだ儲かるものは見つかっていません。実験は続く。
1...456789101112131415161718...3399
新しいコメント