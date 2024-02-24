トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 33 1...262728293031323334353637383940...3399 新しいコメント Yury Reshetov 2016.07.06 13:35 #321 mytarmailS:この「素晴らしい」フォーラムで、画像を挿入したりファイルを添付したりすることができません。 今日、写真を添付しました。前ページの投稿をご覧ください。メッセージ作成中に、Ctrl+Alt+Iのキーコンビネーションが必要です。 Dr. Trader 2016.07.06 13:47 #322 ユーリー・レシェトフ残念ながら、私のRARアーカイブは解凍されないのです。IMHOでは、すべてをZIPにまとめたほうがいいと考えています。すべてのプラットフォームで、ZIP形式のアンパッカーがあります。また、RARを使用しないユーザーも多い。 拝見させていただきます。でも、Rのことはよく知らないんです。ファイルを手動で抽出しましたか、それとも自動抽出ツールを使いましたか？winrarの新しいバージョンが必要です、5番目のバージョンからファイル形式が変わりました。 すぐにZipにできませんでした、大きすぎます。 同じファイルをもう一度、古いバージョンのwinrarで圧縮したものです。移植は手動で行い、https://sourceforge.net/projects/libvmr/ からファイルを取り出し、修正を加えてコピーしました。構文はほとんど同じですが、主な問題は、Rの配列のインデックスが0ではなく1から始まることです。Rには、ファイルをトレーニング用とテスト用に分けるための組み込み関数（sample）がすでにあるので、あえてSeparatorクラスは省きました。 ファイル: binary_classifier_train.zip 2576 kb mytarmailS 2016.07.06 14:33 #323 Yuriさん、ありがとうございます。だから研究の過程で、それは古典的なアプリケーションでは、次のキャンドルやジグザグを予測するような価格の方向を予測する最も不適切なターゲットが判明し、そのようなターゲットは、常にジグザグの価格上昇の成長とネットワークがそのようなデータ上で訓練されていない場合、それは新しいデータで何かを認識することは非常に困難になりますので、曖昧ではなく、しばしばネットワークまたは別のアルゴリズムを混同しています。つまり結論は、「ターゲットはできるだけ明確に、一貫性をもって記述すること...」ということになります。私は前にいくつかのページを書いた矛盾によって何を意味する） 指標や様々な "スムーザー "のように、基本的に1つは "PCA"（主成分分析）を置くことができ、すべてが非常に正確でなければならない、明確かつ曖昧でない代わりにソフト、滑らかで漠然としている。つまり、モデルターゲット - ジグザグの反転の事実そのもの（方向ではない）予測因子-ローソク足、水準器-合計約110個（矛盾するデータはありません。）5分データRFで2つのモデルを学習させ、買い用と売り用で別々に学習させたが、1つで良い。新しいデータを扱うこの写真はベストの1枚であり、実際はもっと悪いのですが、これが今までのベストです。また、同じPCAを使って指標を追加したり、符号の次元を下げたりすると、入力の精度が低いだけでなく、まったくなくなってしまう、つまり、すべてが浮いているように見える、これが符号の不整合性というものです。追伸ネットワークで取引する古典的な 方法をマスターしたつもりですが、満足のいく結果は得られていません。 このルールが誰かの役に立てば幸いです。しかし、このようなルールでも納得のいく結果にはなりません。予測因子を見つけるというコンセプトそのものを変える必要があります。もっと深く見る必要があります。私はそのようなコンセプトを持っていますが、残念ながらコンセプトレベルだけです。このコンセプトに興味を持ち、プログラミングスキルが高い人がいれば、喜んでコミュニケーションしますが、私のプログラミングスキルは今のところ初期レベルなのでコミュニケーションモードではなく実装モードで......。 СанСаныч Фоменко 2016.07.06 14:33 #324 ユーリー・レシェトフ必ず見ます。Rのことはよく知らないけれど。手動で移植したのか、それとも何らかの自動移植で移植したのか？テイクガラガラ-初心者にとても便利です。1時間で覚えられる-GUI。データマイニング、モデルフィッティング（SVMを含む6種類のモデル）、評価という一連のモデリングサイクルを即座に行うことができます。また、Rのログは、初心者が準備したコードを見ることができる可能性があります。将来的にも使える。Excelファイルを取り込みます。つまり、エクセルで料理ができる、μlからエクセルに出力できる...ということです。一般に、ソースデータには全く問題がない。また、経験者にとっても、「何かを見積もる」「試してみる」ことは有効です。なんとかpredictorを拾えたのならRで書くべきでしょう。そして、ガラケーで使っている機種のモードを変えて、他の機種を取る...。で、一般的には最低でもキャレットを使用します。しかし、まず特定のターゲット変数に対して予測能力を持つ予測因子がある。PS.上の投稿では、sampleの利用を推奨しています。 おすすめしません。 ラトル自体は非常に複雑にファイルを分割しますが、トレーニング、テスト、検証のためのセットを作成する場合 - これはラトル自体が行うのでサンプルは必要ありません - また、将来の取引のモデル化にとって非常に重要な、これらのセット以外のチェックのために、最初のファイルをインデックスによって機械的に分割する必要があります。これは、同じラトルで行うことができます。4つの誤差がすべて一致し、誤差が20％以下であれば、何年経っても宝の持ち腐れである。PPSS.私の記事に あるガラケーの使用例、ファイルも添付されていますので、そのまま、サンプルとしてお使いください。 СанСаныч Фоменко 2016.07.06 14:41 #325 mytarmailS:ターゲット - ジグザグが反転していること自体（方向ではなく）。先生の価値観を知るために、今でもジグザグをとっています。レバレッジアップが1、レバレッジダウンが0。あなたの用語で言うと、「反転の事実そのもの」なのか、そうでないのか。そうでないとしたら、どういうことですか？ mytarmailS 2016.07.06 14:49 #326 サンサニッチ・フォメンコrattleはファイル自体をかなり複雑に 分割しますが、学習用、テスト用、検証用のセットを作るということであれば、rattleがやってくれるでしょう。 確か、「サンプル」機能という名で呼ばれるだけの複雑な ものだったと思います ;) mytarmailS 2016.07.06 14:53 #327 サンサニッチ・フォメンコ先生の数値を出すには、やはりジグザグに取るんですね。アップレバーが1、ダウンレバーが0です。あなたの用語で言うと、「反転の事実そのもの」なのか、そうでないのか。そうでないとしたら、どういうことですか？ すみません、誤解していたようで・・・。ターゲットのローソク足は、反転を受けたものという意味です。 СанСаныч Фоменко 2016.07.06 14:59 #328 mytarmailS: すみません、誤解していたようで・・・。どういうことかというと、ターゲットキャンドルは反転したものだけで、それ以外はすべて別のクラス、「非転換」クラスということです とても興味深いです。試してみましたが、なぜか拒否されました...。覚えていないんです。 СанСаныч Фоменко 2016.07.06 15:01 #329 mytarmailS: 確か「サンプル」機能という複雑な 名前でしたっけ;) その通り、ガラガラ自体がそうなっているので、全く意識していないかもしれませんね。次に、オーバートレーニングを評価するために重要な部分ですが、これはサンプルから得られるものではありません。 mytarmailS 2016.07.06 15:51 #330 サンサニッチ・フォメンコ 非常に興味深く、試してみましたが、なぜか捨ててしまいました...。覚えていないんです。そこでどのような予測因子を与えたのでしょうか？私の理解では、予測因子とターゲットは同じものであり、すべてが相互に関連していなければなりません。まるで交わることのない2つの宇宙のようだ 1...262728293031323334353637383940...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
残念ながら、私のRARアーカイブは解凍されないのです。IMHOでは、すべてをZIPにまとめたほうがいいと考えています。すべてのプラットフォームで、ZIP形式のアンパッカーがあります。また、RARを使用しないユーザーも多い。
拝見させていただきます。でも、Rのことはよく知らないんです。
ファイルを手動で抽出しましたか、それとも自動抽出ツールを使いましたか？
winrarの新しいバージョンが必要です、5番目のバージョンからファイル形式が変わりました。 すぐにZipにできませんでした、大きすぎます。 同じファイルをもう一度、古いバージョンのwinrarで圧縮したものです。
移植は手動で行い、https://sourceforge.net/projects/libvmr/ からファイルを取り出し、修正を加えてコピーしました。構文はほとんど同じですが、主な問題は、Rの配列のインデックスが0ではなく1から始まることです。Rには、ファイルをトレーニング用とテスト用に分けるための組み込み関数（sample）がすでにあるので、あえてSeparatorクラスは省きました。
だから研究の過程で、それは古典的なアプリケーションでは、次のキャンドルやジグザグを予測するような価格の方向を予測する最も不適切なターゲットが判明し、そのようなターゲットは、常にジグザグの価格上昇の成長とネットワークがそのようなデータ上で訓練されていない場合、それは新しいデータで何かを認識することは非常に困難になりますので、曖昧ではなく、しばしばネットワークまたは別のアルゴリズムを混同しています。つまり結論は、「ターゲットはできるだけ明確に、一貫性をもって記述すること...」ということになります。
私は前にいくつかのページを書いた矛盾によって何を意味する） 指標や様々な "スムーザー "のように、基本的に1つは "PCA"（主成分分析）を置くことができ、すべてが非常に正確でなければならない、明確かつ曖昧でない代わりにソフト、滑らかで漠然としている。
つまり、モデル
ターゲット - ジグザグの反転の事実そのもの（方向ではない）
予測因子-ローソク足、水準器-合計約110個（矛盾するデータはありません。）
5分データ
RFで2つのモデルを学習させ、買い用と売り用で別々に学習させたが、1つで良い。
新しいデータを扱う
この写真はベストの1枚であり、実際はもっと悪いのですが、これが今までのベストです。
また、同じPCAを使って指標を追加したり、符号の次元を下げたりすると、入力の精度が低いだけでなく、まったくなくなってしまう、つまり、すべてが浮いているように見える、これが符号の不整合性というものです。
ネットワークで取引する古典的な 方法をマスターしたつもりですが、満足のいく結果は得られていません。 このルールが誰かの役に立てば幸いです。しかし、このようなルールでも納得のいく結果にはなりません。予測因子を見つけるというコンセプトそのものを変える必要があります。もっと深く見る必要があります。私はそのようなコンセプトを持っていますが、残念ながらコンセプトレベルだけです。このコンセプトに興味を持ち、プログラミングスキルが高い人がいれば、喜んでコミュニケーションしますが、私のプログラミングスキルは今のところ初期レベルなのでコミュニケーションモードではなく実装モードで......。
必ず見ます。Rのことはよく知らないけれど。
手動で移植したのか、それとも何らかの自動移植で移植したのか？
テイクガラガラ-初心者にとても便利です。1時間で覚えられる-GUI。
データマイニング、モデルフィッティング（SVMを含む6種類のモデル）、評価という一連のモデリングサイクルを即座に行うことができます。また、Rのログは、初心者が準備したコードを見ることができる可能性があります。将来的にも使える。Excelファイルを取り込みます。つまり、エクセルで料理ができる、μlからエクセルに出力できる...ということです。一般に、ソースデータには全く問題がない。
また、経験者にとっても、「何かを見積もる」「試してみる」ことは有効です。
なんとかpredictorを拾えたのならRで書くべきでしょう。そして、ガラケーで使っている機種のモードを変えて、他の機種を取る...。で、一般的には最低でもキャレットを使用します。しかし、まず特定のターゲット変数に対して予測能力を持つ予測因子がある。
上の投稿では、sampleの利用を推奨しています。
おすすめしません。
ラトル自体は非常に複雑にファイルを分割しますが、トレーニング、テスト、検証のためのセットを作成する場合 - これはラトル自体が行うのでサンプルは必要ありません - また、将来の取引のモデル化にとって非常に重要な、これらのセット以外のチェックのために、最初のファイルをインデックスによって機械的に分割する必要があります。これは、同じラトルで行うことができます。4つの誤差がすべて一致し、誤差が20％以下であれば、何年経っても宝の持ち腐れである。
私の記事に あるガラケーの使用例、ファイルも添付されていますので、そのまま、サンプルとしてお使いください。
ターゲット - ジグザグが反転していること自体（方向ではなく）。
先生の価値観を知るために、今でもジグザグをとっています。レバレッジアップが1、レバレッジダウンが0。
あなたの用語で言うと、「反転の事実そのもの」なのか、そうでないのか。そうでないとしたら、どういうことですか？
rattleはファイル自体をかなり複雑に 分割しますが、学習用、テスト用、検証用のセットを作るということであれば、rattleがやってくれるでしょう。
先生の数値を出すには、やはりジグザグに取るんですね。アップレバーが1、ダウンレバーが0です。
あなたの用語で言うと、「反転の事実そのもの」なのか、そうでないのか。そうでないとしたら、どういうことですか？
すみません、誤解していたようで・・・。どういうことかというと、ターゲットキャンドルは反転したものだけで、それ以外はすべて別のクラス、「非転換」クラスということです
確か「サンプル」機能という複雑な 名前でしたっけ;)
非常に興味深く、試してみましたが、なぜか捨ててしまいました...。覚えていないんです。
そこでどのような予測因子を与えたのでしょうか？
私の理解では、予測因子とターゲットは同じものであり、すべてが相互に関連していなければなりません。まるで交わることのない2つの宇宙のようだ