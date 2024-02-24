トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2709 1...270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2022.08.28 13:18 #27081 Aleksey Nikolayev #:おそらく私の名前は、確率論とランダム過程の理論をゼロから「再発明」しているのだろう。確かに、そこではランダムな実験結果の集合の同義語に過ぎないが、日常的な事象の概念との関連は非常に顕著である。理論的には、事象は集合-集合の代数-を形成し、スロープではこれらの代数も順序-フィルタリング-を形成する。ちなみに、確率論的金融数学はすべてこの基礎の上に成り立っている。また、ドゥバ分解の ような結果もあり、我々のいくつかの試みに理論的な正当性を与えている。いずれにせよ、自分でトリッキーな自転車を発明しようとするよりも、すでにあるものを何とか理解しようとする方が常によい。 理解しようとしてくれてありがとう。 私が確率論にまったく精通していないと決めつけるのは変な話だが......。 私は異なる分野から得た知識を使い、私が理解できる構造にまとめている。私のそばには、似たような概念が占めているとか、私が概説した問題がうまく解決されたと教えてくれるような、学問的に有能な人はいない。 一般的にはそうである。イベントとは市場参加者による価格に関する実験であるが、それは他の要因から独立しているわけではなく、それどころか、過去のイベントそのものの結果だけでなく、そのイベントが始まる前にあった多くの事柄に影響を与えるのである。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.28 13:29 #27082 mytarmailS #: アレクセイ、出来事とはルールなんだ。どんな出来事、パターン、ケースでも、それを他の出来事から切り離すために数学的に記述しなければならない。 TSはイベントまたはイベントのシーケンスである == TSはルールまたはルールのシーケンスである 事象の場合のみ、抽象的な概念であり、その理解は人によって異なるが、ルールの場合は、何を意味するのかが明確である......。 それは活性化関数と同じである（そのようなものを発明する必要があった）））なぜMOですでに使われ、よく使われる概念を使い、それで何かを自分のものと呼ぶのか？ そして、理解されなかったり、理解しようとしなかったりすることに驚くのだ。 イベントとは、要するに価格に影響を与える意味のあるプロセスであり、そこから最終的なルールはジェネレイティブリストかスプリットのみであり、それらはすでに「0」か「1」という結果に最終的な所属を与えている。ルールは事象を調査した後に生まれる。 活性化について - 市場が一連の出来事であると想像するならば、ある出来事の選択は、それを説明するプロセスの発動、すなわち活性化によって起こる。この選択プロセスがランダムかどうかは重要ではない。もちろん、同じような概念がニューラルネットワークと着実に結びついていることは知っているが、ここでも本質的には同じことを示すことができる。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.28 13:35 #27083 Maxim Dmitrievsky #: そうすれば、彼はテルベラの視点からグラフを見ていると明記しただろう。今のままでは混乱している。研究対象がはっきりしない。現実なのかフィクションなのか。 私たちが探しているのは、人々に行動を促した現実の出来事である。もちろんフィクションもあるだろうが、それをどう識別し、取り除くかは別の問題だ。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.28 13:48 #27084 Aleksey Nikolayev #:彼が理論的に言うとは思えない。むしろ、彼は直感的に同じような道をたどっているだけだ。微分積分がニュートンの後に、彼の業績について何も知らずに何度も「発見」されたのと同じようなものだ。 だからこそ、チームワークが必要なのだ。みんなが自分の知性を共通の目標に生産的に生かすことができれば。 もちろん私には知識はないが、それを補うのは旺盛な想像力である。 知識は人の想像力を制限することが知られているので、相乗効果は生産的だろう。 mytarmailS 2022.08.28 14:09 #27085 Aleksey Vyazmikin #:知識不足は間違いないが、それを補うのは旺盛な想像力。 それが一番大切なことだ))) Valeriy Yastremskiy 2022.08.28 14:10 #27086 用語用語用語))) ニュースという窮屈な会計処理しかない環境で、FAからのイベントと理解されるイベントを使うのは論理的でない。また、リアルからのイベントを識別せずに価格チャート上で検索することも明確ではない。 一般的には、まず自分の用語の理解を与え、対話者の石をキャッチする方がよい）。チェリヤーは、用語の体系を変えることが、彼ら自身への裏切りであるようなやり方で組織されているのが残念だが、それは最も困難で、解決策の保証はないが、協力の必要条件である))))) 削除済み 2022.08.28 15:07 #27087 Valeriy Yastremskiy #:用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語)))ニュースという窮屈な会計処理しかない環境で、FAからのイベントと理解されるイベントを利用するのは論理的ではない。また、リアルからのイベントを識別せずに価格チャート上で検索することも明確ではない。一般的には、まず自分の用語の理解を与え、対話者の石をキャッチする方がよい）。チェリャは、用語の体系を変えること自体が彼らに対する裏切りであるように組織されているのが残念だが、それが最も困難であり、解決の保証はないが、協力の必要条件である))))) ありがとう。そうでなければ、私の力はすでに尽きている。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.28 15:22 #27088 Valeriy Yastremskiy #:用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語用語)))ニュースという窮屈な会計処理しかない環境で、FAからのイベントと理解されるイベントを利用するのは論理的ではない。また、リアルからのイベントを識別せずに価格チャート上で検索することも明確ではない。一般的には、まず自分の用語の理解を与え、対話者の石をキャッチする方がよい）。チェリヤーは、用語の体系を変えることが、彼ら自身への裏切りであるようなやり方で組織されているのが残念だが、それは最も困難で、解決の保証はないが、協力の必要条件である)))))私は人々が何を理解していないのか理解しているつもりだ。 用語について - 私はまだこの名称の類義語を聞いたことがないし、先ほど、なぜそれが一般的に理解されている意味での "ルール "の探求ではないのかを説明した。そうでなければ、厳密なルールと確率的なルールの2つになってしまう。 事象は決定木として表すことができるが、我々はそれを知らない。しかし、ツリー全体を構築するのはコストがかかりすぎる。そこで、切り株（2～3分割）を探し、それからツリー全体を構築してみることをお勧めする。 削除済み 2022.08.28 15:25 #27089 Aleksey Vyazmikin #:私たちは、人々が行動を起こすきっかけとなった実際の出来事を探している。同時に、もちろん架空のものも存在するだろうが、それをどのように識別し除去するかは別の問題である。 時系列の構成要素の中にイベントは存在しないし、ましてや実在するものは存在しない。あなたの場合、すべてを取り除き、何も特定しない方が簡単です。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.28 15:30 #27090 Maxim Dmitrievsky #: 時系列の構成要素に事象はなく、ましてや実際の事象はない あなたの場合、すべてを取り除き、何も特定しない方が簡単である。 ですから、時系列をそのまま使うのはやめましょう。 1...270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
おそらく私の名前は、確率論とランダム過程の理論をゼロから「再発明」しているのだろう。確かに、そこではランダムな実験結果の集合の同義語に過ぎないが、日常的な事象の概念との関連は非常に顕著である。理論的には、事象は集合-集合の代数-を形成し、スロープではこれらの代数も順序-フィルタリング-を形成する。
ちなみに、確率論的金融数学はすべてこの基礎の上に成り立っている。また、ドゥバ分解の ような結果もあり、我々のいくつかの試みに理論的な正当性を与えている。
いずれにせよ、自分でトリッキーな自転車を発明しようとするよりも、すでにあるものを何とか理解しようとする方が常によい。
理解しようとしてくれてありがとう。
私が確率論にまったく精通していないと決めつけるのは変な話だが......。
私は異なる分野から得た知識を使い、私が理解できる構造にまとめている。私のそばには、似たような概念が占めているとか、私が概説した問題がうまく解決されたと教えてくれるような、学問的に有能な人はいない。
一般的にはそうである。イベントとは市場参加者による価格に関する実験であるが、それは他の要因から独立しているわけではなく、それどころか、過去のイベントそのものの結果だけでなく、そのイベントが始まる前にあった多くの事柄に影響を与えるのである。
アレクセイ、出来事とはルールなんだ。どんな出来事、パターン、ケースでも、それを他の出来事から切り離すために数学的に記述しなければならない。
イベントとは、要するに価格に影響を与える意味のあるプロセスであり、そこから最終的なルールはジェネレイティブリストかスプリットのみであり、それらはすでに「0」か「1」という結果に最終的な所属を与えている。ルールは事象を調査した後に生まれる。
活性化について - 市場が一連の出来事であると想像するならば、ある出来事の選択は、それを説明するプロセスの発動、すなわち活性化によって起こる。この選択プロセスがランダムかどうかは重要ではない。もちろん、同じような概念がニューラルネットワークと着実に結びついていることは知っているが、ここでも本質的には同じことを示すことができる。
そうすれば、彼はテルベラの視点からグラフを見ていると明記しただろう。今のままでは混乱している。研究対象がはっきりしない。現実なのかフィクションなのか。
私たちが探しているのは、人々に行動を促した現実の出来事である。もちろんフィクションもあるだろうが、それをどう識別し、取り除くかは別の問題だ。
彼が理論的に言うとは思えない。むしろ、彼は直感的に同じような道をたどっているだけだ。微分積分がニュートンの後に、彼の業績について何も知らずに何度も「発見」されたのと同じようなものだ。
だからこそ、チームワークが必要なのだ。みんなが自分の知性を共通の目標に生産的に生かすことができれば。
もちろん私には知識はないが、それを補うのは旺盛な想像力である。
知識は人の想像力を制限することが知られているので、相乗効果は生産的だろう。
知識不足は間違いないが、それを補うのは旺盛な想像力。
用語用語用語)))
ニュースという窮屈な会計処理しかない環境で、FAからのイベントと理解されるイベントを使うのは論理的でない。また、リアルからのイベントを識別せずに価格チャート上で検索することも明確ではない。
一般的には、まず自分の用語の理解を与え、対話者の石をキャッチする方がよい）。チェリヤーは、用語の体系を変えることが、彼ら自身への裏切りであるようなやり方で組織されているのが残念だが、それは最も困難で、解決策の保証はないが、協力の必要条件である)))))
私は人々が何を理解していないのか理解しているつもりだ。
用語について - 私はまだこの名称の類義語を聞いたことがないし、先ほど、なぜそれが一般的に理解されている意味での "ルール "の探求ではないのかを説明した。そうでなければ、厳密なルールと確率的なルールの2つになってしまう。事象は決定木として表すことができるが、我々はそれを知らない。しかし、ツリー全体を構築するのはコストがかかりすぎる。そこで、切り株（2～3分割）を探し、それからツリー全体を構築してみることをお勧めする。
私たちは、人々が行動を起こすきっかけとなった実際の出来事を探している。同時に、もちろん架空のものも存在するだろうが、それをどのように識別し除去するかは別の問題である。
時系列の構成要素に事象はなく、ましてや実際の事象はない
ですから、時系列をそのまま使うのはやめましょう。