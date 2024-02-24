トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2713 1...270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 22:38 #27121 Maxim Dmitrievsky #: 飛行機は離着陸し、その様子を記録した。私たちは変性意識に入り、飛行機が軌跡から計算されたRSIを横切ったのを見た。これも私たちにとっては出来事だ。今度は、適切な人間とカマキリの違いを計算する必要がある。 それは良い例だ。私は飛行機についてあまり理解していないが、これは本質を理解するための一例である。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 22:40 #27122 Maxim Dmitrievsky #: あなたがカマキリで、ある架空の出来事と別の出来事を区別できないとしよう。あなたにとって、原因と結果はひとつの出来事であり、したがって、時系列が存在せず、出来事自体が架空のものであるため、それらの間に時間的・情報的なつながりはなく、同時に発生する。あなたはそのような架空の出来事を集め、葉っぱに包み、自分の作品を賞賛し、友人に話す。あなたの出来事は、あなたの頭の中で時間と空間の外で起こっている。そして、あなたはかなりうまくやっているように見えるが、このすべては機械学習とは似ても似つかない。 時系列で情報を表現する能力を否定する人がいるだろうか？いや、それだけでは不十分だ。私は時間を否定しているわけではない、なぜ私が... 削除済み 2022.08.29 23:10 #27123 Aleksey Vyazmikin #:時系列で情報を提示する可能性を否定する人はいるだろうか？いや、それだけでは不十分だ。それに、私は時間を否定しているわけではない、なぜ私が...？ 何が不十分なのか？時系列から "イベント "を生成し、グラフの断片やサンプル、トレーニング例を取るだけだ。成分を分解し、時間を分解する。 元の時系列をどのように分割し、どのような操作を行うかは問題ではない。 トマトを投げつけても、息を吹きかけても、クラスター化しても、そこからイベントが飛び出すことはない。 どうやら、あなたにとっての「イベント」とは、テカナリシスの第一級のように、いくつかの価格パターンを検索できるという事実のようだ。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 23:19 #27124 Maxim Dmitrievsky #:何が不十分なのか？時系列から "Event "を生成し、グラフの断片やサンプル、トレーニング例を取ります。成分を分解し、時間を分解する。それだけです。元の時系列をどのように分割し、どのように操作するかはまったく問題ではない。 トマトを投げつけてもいいし、息を吹きかけてもいいし、クラスター化してもいい。 価格はトレーダーの総体的な行動、つまり水の流れ、つまり川を反映するものであり、イベントは個別の行動、つまり川を満たしたり流したりすること、つまり川の流れを変えることである。 時系列-価格の流れ-を否定するのではなく、流れに影響を与えるポイントを他のツールで探すのである。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 23:21 #27125 Maxim Dmitrievsky #:どうやら、あなたにとっての "出来事 "とは、テカナリシスの第一級のように、いくつかの価格パターンを見つけることが可能だという事実のようだ。 そうです、そうです。私は、人々/TSが価格に影響を与え、彼らに影響を与えるためにテクニカル分析を含むテクニカル分析を使用すると信じています。 削除済み 2022.08.29 23:24 #27126 Aleksey Vyazmikin #:価格は、トレーダーの総体的な行動、つまり川の水の流れと、出来事、つまり川を満たしたり流したりする個別の行動、つまり川の流れを変えることを反映している。価格の流れという時系列を否定するのではなく、流れに影響を与えるポイントを他のツールで探すのである。 ますます余計な言葉 削除済み 2022.08.29 23:32 #27127 Aleksey Vyazmikin #:そう、そうだ。私は、人々やTSが価格に影響を与え、彼らは価格に影響を与えるためにテクニカル分析を含めてテクニカル分析を使うと信じている。 何を扱うかを定義する必要があります。 価格-時系列を扱うか、外生的な情報源を扱うかです。 FXの価格チャートでは、イベントは一般的に新しいティックの出現であり、他のイベントは発生しません。 条件の形でインジケータを構築することは、パターンと同様に、イベントではありません。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 23:58 #27128 Maxim Dmitrievsky #:余計な言葉が増える 抽象的な言葉を並べ立てるのは簡単だと思いますか？ Aleksey Vyazmikin 2022.08.30 00:04 #27129 Maxim Dmitrievsky #:一般論に過ぎない。価格を扱うのか、時系列を扱うのか、外生的な情報源を扱うのか。FXの価格チャートでは、イベントは新しいティックの出現です。コンディションの形でインジケータを構築することは、パターンと同様、イベントではありません。 価格 - 痕跡 - 私は獣の種類とその動作を決定したい。 なぜ時系列理論への参照を行う - はい - 純粋に理論の中で - 価格は研究の対象である。 しかし、時系列は、例えば、メカニズムの働きをコントロールするために使われ、そこでメカニズムについての情報を得る。 異なるメカニズムからのデータが一度にガラスにマージされるのは、それらがすべて価格を押し上げるからですが、その理由はそれぞれ異なります。 削除済み 2022.08.30 00:12 #27130 Aleksey Vyazmikin #:価格 - トラック - これによって私は獣の種類とその行動を決定したい。なぜ時系列理論に言及するのか - そうです - 純粋に理論の範囲内で - 価格が研究対象なのです。しかし、時系列は、例えば、メカニズムの働きをコントロールするために使われ、そこでメカニズムに関する情報を得ることができる。異なるメカニズムからのデータが一度にガラスにマージされるのは、それらがすべて価格を押し上げるからだが、その理由はそれぞれ異なる。 それは時系列分類と呼ばれるもので、それ以外の言葉はない。 どのように行うかは関係ない。データを収集し、予測するために何らかの操作（イベントではない）を行う。 それはすべてデータであり、イベントではない。 1...270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
飛行機は離着陸し、その様子を記録した。私たちは変性意識に入り、飛行機が軌跡から計算されたRSIを横切ったのを見た。これも私たちにとっては出来事だ。今度は、適切な人間とカマキリの違いを計算する必要がある。
それは良い例だ。私は飛行機についてあまり理解していないが、これは本質を理解するための一例である。
あなたがカマキリで、ある架空の出来事と別の出来事を区別できないとしよう。あなたにとって、原因と結果はひとつの出来事であり、したがって、時系列が存在せず、出来事自体が架空のものであるため、それらの間に時間的・情報的なつながりはなく、同時に発生する。あなたはそのような架空の出来事を集め、葉っぱに包み、自分の作品を賞賛し、友人に話す。あなたの出来事は、あなたの頭の中で時間と空間の外で起こっている。そして、あなたはかなりうまくやっているように見えるが、このすべては機械学習とは似ても似つかない。
時系列で情報を表現する能力を否定する人がいるだろうか？いや、それだけでは不十分だ。私は時間を否定しているわけではない、なぜ私が...
価格はトレーダーの総体的な行動、つまり水の流れ、つまり川を反映するものであり、イベントは個別の行動、つまり川を満たしたり流したりすること、つまり川の流れを変えることである。
時系列-価格の流れ-を否定するのではなく、流れに影響を与えるポイントを他のツールで探すのである。
そうです、そうです。私は、人々/TSが価格に影響を与え、彼らに影響を与えるためにテクニカル分析を含むテクニカル分析を使用すると信じています。
何を扱うかを定義する必要があります。
価格-時系列を扱うか、外生的な情報源を扱うかです。
FXの価格チャートでは、イベントは一般的に新しいティックの出現であり、他のイベントは発生しません。
条件の形でインジケータを構築することは、パターンと同様に、イベントではありません。
抽象的な言葉を並べ立てるのは簡単だと思いますか？
価格 - 痕跡 - 私は獣の種類とその動作を決定したい。
なぜ時系列理論への参照を行う - はい - 純粋に理論の中で - 価格は研究の対象である。
しかし、時系列は、例えば、メカニズムの働きをコントロールするために使われ、そこでメカニズムについての情報を得る。
異なるメカニズムからのデータが一度にガラスにマージされるのは、それらがすべて価格を押し上げるからですが、その理由はそれぞれ異なります。
それは時系列分類と呼ばれるもので、それ以外の言葉はない。
どのように行うかは関係ない。データを収集し、予測するために何らかの操作（イベントではない）を行う。
それはすべてデータであり、イベントではない。